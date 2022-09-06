Трасс официально назначена премьером Великобритании
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Элизабет Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.
Трасс встретилась с королевой Елизаветой II в имении Балморал в Шотландии.
Монарх одобрила ее кандидатуру на должность премьер-министра Великобритании и поручила сформировать новое правительство.
Ожидается, что Трасс отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и произнесет речь, в которой обозначит приоритеты в должности главы правительства.
Напомним, в предвыборном видеоролике Трасс обещала обеспечить поражение Путина в Украине.
Также Трасс анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине, если она получит пост премьер-министра.
В то же время в Кремле считают, что после избрания Лиз Трасс премьером Великобритании отношения между Москвой и Лондоном могут ухудшиться.
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Але вони за нас війну не виграють. Бо вони сцуть і дають зброю недостатню для наступу. І так далі буде, неважливо хто там в кріслі зараз чи потім. Нам своя зброя потрібна. І насамперед калібри на 1000 км. 500 шт на мск запулити, ну хай вони 490 зібьют. Але 10 долетить. Тільки так можна зупинити ракетні обстріли.
Низький уклін, спасибі Вам за все!