Трасс официально назначена премьером Великобритании

Элизабет Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Трасс встретилась с королевой Елизаветой II в имении Балморал в Шотландии.

Монарх одобрила ее кандидатуру на должность премьер-министра Великобритании и поручила сформировать новое правительство.

Ожидается, что Трасс отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и произнесет речь, в которой обозначит приоритеты в должности главы правительства.

Напомним, в предвыборном видеоролике Трасс обещала обеспечить поражение Путина в Украине.

Также Трасс анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине, если она получит пост премьер-министра.

В то же время в Кремле считают, что после избрания Лиз Трасс премьером Великобритании отношения между Москвой и Лондоном могут ухудшиться.

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