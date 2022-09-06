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Новости За рубежом
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Великобритания (4255) Елизавета II (44) Трасс Элизабет (116)

Трасс официально назначена премьером Великобритании

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

трасс

Элизабет Трасс официально вступила в должность премьер-министра Великобритании.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Sky News.

Трасс встретилась с королевой Елизаветой II в имении Балморал в Шотландии.

Монарх одобрила ее кандидатуру на должность премьер-министра Великобритании и поручила сформировать новое правительство.

Ожидается, что Трасс отправится в резиденцию на Даунинг-стрит и произнесет речь, в которой обозначит приоритеты в должности главы правительства.

Напомним, в предвыборном видеоролике Трасс обещала обеспечить поражение Путина в Украине.

Также Трасс анонсировала увеличение военной и гуманитарной помощи Украине, если она получит пост премьер-министра.

В то же время в Кремле считают, что после избрания Лиз Трасс премьером Великобритании отношения между Москвой и Лондоном могут ухудшиться.

Также читайте: Королева Елизавета II приняла отставку Джонсона
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Топ комментарии
+33
Вітаю. Дякуємо Великій Британії за підтримку!
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06.09.2022 15:04
+29
надеюсь леди окажется с яйцами!
также надеюсь вскоре услышать фразу: "Генеральный секретарь НАТО Борис Джонсон заявил....."
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06.09.2022 15:08
+20
Ну з Богом!!!
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06.09.2022 15:06
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Вітаю. Дякуємо Великій Британії за підтримку!
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06.09.2022 15:04 Ответить
Ну будемо сподіватися...
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06.09.2022 15:05 Ответить
Вовочке одному и втарому будет не очень
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06.09.2022 15:06 Ответить
Ну з Богом!!!
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06.09.2022 15:06 Ответить
Лед тронулся
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06.09.2022 15:08 Ответить
надеюсь леди окажется с яйцами!
также надеюсь вскоре услышать фразу: "Генеральный секретарь НАТО Борис Джонсон заявил....."
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06.09.2022 15:08 Ответить
давай Ліз піднажми
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06.09.2022 15:15 Ответить
Шото цапи расстроились нащот Трасс. Пишут шо Джонсон "бил нормальний" а єто русофобка...
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06.09.2022 15:16 Ответить
звідки нормальний, вони все гадали як їм його роздомбити на залізній дорозі шляхом до Києва. Ліз рашисти не виносять взагалі.
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06.09.2022 15:27 Ответить
Тепер її черга давать прочухана бубочці щоб Україну не здавав
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06.09.2022 15:16 Ответить
Наші вітання, пані Елізабет!!!
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06.09.2022 15:17 Ответить
Єлизавета II вже з палицею, виглядає не дуже, Боже, бережи Королеву
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06.09.2022 15:19 Ответить
Нагадаю, що нова прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс вважає, Ростов і Воронеж - це українська територія і не визнає їхню окупацію Росією
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06.09.2022 15:38 Ответить
Вона "забула" про Зелений Клин та Кубань...
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06.09.2022 17:04 Ответить
ін Ліз ві трасс
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06.09.2022 15:38 Ответить
Обох вовочок будуть гвалтувати у непристойних позах.
Кажуть Марго Тетчер нервово почала палити у стороні...
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06.09.2022 15:39 Ответить
Джонсон - супер, Трасс, буде круче Теччер. ховайтесь кацапи.
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06.09.2022 15:41 Ответить
Украінці щиро вітають Елізабет Трасс яка офіційно вступила на посаду прем'єр-міністерки Великої Британії 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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06.09.2022 16:01 Ответить
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06.09.2022 16:27 Ответить
кацапи радійти-Ліз Трасс прийшла до влади.
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06.09.2022 16:50 Ответить
Щасти тобі, Лізо! Ти нам потрібна!
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06.09.2022 18:01 Ответить
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06.09.2022 19:01 Ответить
Тепер, хтось в штатах потрібний з яйцями.
Але вони за нас війну не виграють. Бо вони сцуть і дають зброю недостатню для наступу. І так далі буде, неважливо хто там в кріслі зараз чи потім. Нам своя зброя потрібна. І насамперед калібри на 1000 км. 500 шт на мск запулити, ну хай вони 490 зібьют. Але 10 долетить. Тільки так можна зупинити ракетні обстріли.
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06.09.2022 19:10 Ответить
Спочивайте з Богом, Ваше Величносте!
Низький уклін, спасибі Вам за все!
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08.09.2022 22:08 Ответить
 
 