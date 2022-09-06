Трасс офіційно призначено прем’єркою Великої Британії

Елізабет Трасс офіційно вступила на посаду прем’єр-міністерки Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Трасс зустрілась з королевою Єлизаветою II в маєтку Балморал у Шотландії.

Монарх схвалила її кандидатуру на посаду прем'єр-міністерки Великої Британії та доручила сформувати новий уряд.

Очікується, що Трасс вирушить у резиденцію на Даунінг-стріт і виголосить промову, в якій позначить пріоритети на посаді глави уряду.

Нагадаємо, у передвиборчому відеоролику Трасс обіцяла забезпечити поразку Путіна в Україні.

Також Трасс анонсувала збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, якщо вона отримає пост прем'єр-міністра країни.

Водночас у Кремлі вважають, що після обрання Ліз Трасс прем’єркою Великої Британії відносини між Москвою та Лондоном можуть погіршитися.

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