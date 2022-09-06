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Новини За кордоном
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Велика Британія (3665) Єлизавета ІІ (33) Трасс Елізабет (167)

Трасс офіційно призначено прем’єркою Великої Британії

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

трасс

Елізабет Трасс офіційно вступила на посаду прем’єр-міністерки Великої Британії.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

Трасс зустрілась з королевою Єлизаветою II в маєтку Балморал у Шотландії.

Монарх схвалила її кандидатуру на посаду прем'єр-міністерки Великої Британії та доручила сформувати новий уряд.

Очікується, що Трасс вирушить у резиденцію на Даунінг-стріт і виголосить промову, в якій позначить пріоритети на посаді глави уряду.

Нагадаємо, у передвиборчому відеоролику Трасс обіцяла забезпечити поразку Путіна в Україні.

Також Трасс анонсувала збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, якщо вона отримає пост прем'єр-міністра країни.

Водночас у Кремлі вважають, що після обрання Ліз Трасс прем’єркою Великої Британії відносини між Москвою та Лондоном можуть погіршитися.

Читайте: Пєсков про перемогу Трасс: Чекати позитиву не доводиться

Автор: Богдан Гуньковський
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Топ коментарі
+33
Вітаю. Дякуємо Великій Британії за підтримку!
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06.09.2022 15:04
+29
надеюсь леди окажется с яйцами!
также надеюсь вскоре услышать фразу: "Генеральный секретарь НАТО Борис Джонсон заявил....."
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06.09.2022 15:08
+20
Ну з Богом!!!
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06.09.2022 15:06
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Вітаю. Дякуємо Великій Британії за підтримку!
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06.09.2022 15:04 Відповісти
Ну будемо сподіватися...
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06.09.2022 15:05 Відповісти
Вовочке одному и втарому будет не очень
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06.09.2022 15:06 Відповісти
Ну з Богом!!!
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06.09.2022 15:06 Відповісти
Лед тронулся
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06.09.2022 15:08 Відповісти
надеюсь леди окажется с яйцами!
также надеюсь вскоре услышать фразу: "Генеральный секретарь НАТО Борис Джонсон заявил....."
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06.09.2022 15:08 Відповісти
давай Ліз піднажми
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06.09.2022 15:15 Відповісти
Шото цапи расстроились нащот Трасс. Пишут шо Джонсон "бил нормальний" а єто русофобка...
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06.09.2022 15:16 Відповісти
звідки нормальний, вони все гадали як їм його роздомбити на залізній дорозі шляхом до Києва. Ліз рашисти не виносять взагалі.
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06.09.2022 15:27 Відповісти
Тепер її черга давать прочухана бубочці щоб Україну не здавав
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06.09.2022 15:16 Відповісти
Наші вітання, пані Елізабет!!!
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06.09.2022 15:17 Відповісти
Єлизавета II вже з палицею, виглядає не дуже, Боже, бережи Королеву
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06.09.2022 15:19 Відповісти
Нагадаю, що нова прем'єрка Великої Британії Ліз Трасс вважає, Ростов і Воронеж - це українська територія і не визнає їхню окупацію Росією
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06.09.2022 15:38 Відповісти
Вона "забула" про Зелений Клин та Кубань...
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06.09.2022 17:04 Відповісти
ін Ліз ві трасс
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06.09.2022 15:38 Відповісти
Обох вовочок будуть гвалтувати у непристойних позах.
Кажуть Марго Тетчер нервово почала палити у стороні...
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06.09.2022 15:39 Відповісти
Джонсон - супер, Трасс, буде круче Теччер. ховайтесь кацапи.
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06.09.2022 15:41 Відповісти
Украінці щиро вітають Елізабет Трасс яка офіційно вступила на посаду прем'єр-міністерки Великої Британії 👍🏼👍🏼👍🏼❤️❤️❤️
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06.09.2022 16:01 Відповісти
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06.09.2022 16:27 Відповісти
кацапи радійти-Ліз Трасс прийшла до влади.
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06.09.2022 16:50 Відповісти
Щасти тобі, Лізо! Ти нам потрібна!
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06.09.2022 18:01 Відповісти
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06.09.2022 19:01 Відповісти
Тепер, хтось в штатах потрібний з яйцями.
Але вони за нас війну не виграють. Бо вони сцуть і дають зброю недостатню для наступу. І так далі буде, неважливо хто там в кріслі зараз чи потім. Нам своя зброя потрібна. І насамперед калібри на 1000 км. 500 шт на мск запулити, ну хай вони 490 зібьют. Але 10 долетить. Тільки так можна зупинити ракетні обстріли.
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06.09.2022 19:10 Відповісти
Спочивайте з Богом, Ваше Величносте!
Низький уклін, спасибі Вам за все!
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08.09.2022 22:08 Відповісти
 
 