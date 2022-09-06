Трасс офіційно призначено прем’єркою Великої Британії
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Елізабет Трасс офіційно вступила на посаду прем’єр-міністерки Великої Британії.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
Трасс зустрілась з королевою Єлизаветою II в маєтку Балморал у Шотландії.
Монарх схвалила її кандидатуру на посаду прем'єр-міністерки Великої Британії та доручила сформувати новий уряд.
Очікується, що Трасс вирушить у резиденцію на Даунінг-стріт і виголосить промову, в якій позначить пріоритети на посаді глави уряду.
Нагадаємо, у передвиборчому відеоролику Трасс обіцяла забезпечити поразку Путіна в Україні.
Також Трасс анонсувала збільшення військової та гуманітарної допомоги Україні, якщо вона отримає пост прем'єр-міністра країни.
Водночас у Кремлі вважають, що після обрання Ліз Трасс прем’єркою Великої Британії відносини між Москвою та Лондоном можуть погіршитися.
Будь ласка, зачекайте...
также надеюсь вскоре услышать фразу: "Генеральный секретарь НАТО Борис Джонсон заявил....."
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Але вони за нас війну не виграють. Бо вони сцуть і дають зброю недостатню для наступу. І так далі буде, неважливо хто там в кріслі зараз чи потім. Нам своя зброя потрібна. І насамперед калібри на 1000 км. 500 шт на мск запулити, ну хай вони 490 зібьют. Але 10 долетить. Тільки так можна зупинити ракетні обстріли.
Низький уклін, спасибі Вам за все!