Трасс іде у відставку з поста прем’єр-міністра Великої Британії. ВIДЕО
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Прем’єр-міністр Великої Британії Елізабет Трасс оголосила, що йде у відставку.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.
За словами Трасс, вона обговорила це з королем Чарльзом. Вона залишатиметься на посаді прем'єр-міністра, доки не буде обраний наступник.
Вона обіймала посаду прем'єр-міністра протягом 45 днів (з 6 вересня).
Трасс пояснила, що через "велику економічну та міжнародну нестабільність", зокрема через війну Росії проти України, вона не змогла впоратись з покладеними на неї завданнями.
Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив, що піде з посади прем'єр-міністра Великої Британії.
5 вересня міністерку закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс оголосили перможницею на виборах лідера Консервативної партії.
6 вересня Трасс офіційно призначили прем'єр-міністром Великої Британії.
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порівнювати грип і ковід - різні типи вірусів, по різному вражають організм, і до новоутвореного ковіду в людей ще був недостатній імунітет. коли більшість ознайомилася з ним практично на ногах, то вже наступні хвилі не будуть настільки небезпечні.
старші із задавненими болячками злягли серйозно. Як розповідала мені виживша, поки діти не купили їй переливання крові (чи плазми) від перехворілого, то була на межі життя і смерті. Сімейний же говорив, що більшість лікували амбулаторно - дихальними вправами, вітамінами, можливо ще чимось, що не входить до протоколу (хто ж тобі признається).
Мої слова про високий в більшості імунітет перехворілих підтверджують слова Ольги Голубовської: мені не треба прививатись, я раніше перехворіла і в мене натепер високий титр антитіл.
Альо, массово !! У стац. лікарнях ... Під апаратами дихання і т.п. ??
Борис Джонсон оказался фаворитом среди членов партии тори
Тільки в британців і правили консерватори
Вся решта Західної цивілізації загралася в соціалізм
А соціалізм всюди - "кормушка для своїх"