УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube RSS
6628 відвідувачів онлайн
Новини За кордоном
72 518 236
Велика Британія (3702) відставка (1214) Трасс Елізабет (167)

Трасс іде у відставку з поста прем’єр-міністра Великої Британії. ВIДЕО

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

Прем’єр-міністр Великої Британії Елізабет Трасс оголосила, що йде у відставку.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Sky News.

За словами Трасс, вона обговорила це з королем Чарльзом. Вона залишатиметься на посаді прем'єр-міністра, доки не буде обраний наступник.

Вона обіймала посаду прем'єр-міністра протягом 45 днів (з 6 вересня).

Трасс пояснила, що через "велику економічну та міжнародну нестабільність", зокрема через війну Росії проти України, вона не змогла впоратись з покладеними на неї завданнями.

Нагадаємо, 7 липня Борис Джонсон офіційно оголосив, що піде з посади прем'єр-міністра Великої Британії.

5 вересня міністерку закордонних справ Великої Британії Елізабет Трасс оголосили перможницею на виборах лідера Консервативної партії.

6 вересня Трасс офіційно призначили прем'єр-міністром Великої Британії.

Читайте: Воллес виступить у парламенті Британії із заявою щодо України

Автор: Богдан Гуньковський
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Twitter
Топ коментарі
+45
Джонсона давайте! 2 серію!
показати весь коментар
20.10.2022 15:49
+41
повертайте Джонса
показати весь коментар
20.10.2022 15:49
+41
Чую діло рук русні... Республіканці в США, тепер Трасс, щось тут не так
показати весь коментар
20.10.2022 15:49
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 3 з 3
У кремлі всі мабуть бухі від щастя. Але не тіштеся, Борис Джонсон може повернутися...
показати весь коментар
20.10.2022 16:53 Відповісти
В Европе война а до этого 3 года морочили голову и убивали мировую экономику играя в коронавирус(который не намного опаснее обычного гриппа) делая искусственные ограничения-естественно ВЕЗДЕ будет экономический кризис . Не зависимо от фамилий премьеров и глав государств.
показати весь коментар
20.10.2022 16:56 Відповісти
независимо
показати весь коментар
20.10.2022 17:18 Відповісти
коронавирус(который не намного опаснее обычного гриппа) - блін ... скажіть це тим, хто у лікарні 3 неділі лежав. Очі вицарапають (жінки, звичайно).
показати весь коментар
20.10.2022 21:31 Відповісти
грип теж дуже небезпечний своїми наслідками через розвиток вторинної інфекції
порівнювати грип і ковід - різні типи вірусів, по різному вражають організм, і до новоутвореного ковіду в людей ще був недостатній імунітет. коли більшість ознайомилася з ним практично на ногах, то вже наступні хвилі не будуть настільки небезпечні.
старші із задавненими болячками злягли серйозно. Як розповідала мені виживша, поки діти не купили їй переливання крові (чи плазми) від перехворілого, то була на межі життя і смерті. Сімейний же говорив, що більшість лікували амбулаторно - дихальними вправами, вітамінами, можливо ще чимось, що не входить до протоколу (хто ж тобі признається).
Мої слова про високий в більшості імунітет перехворілих підтверджують слова Ольги Голубовської: мені не треба прививатись, я раніше перехворіла і в мене натепер високий титр антитіл.
показати весь коментар
20.10.2022 23:31 Відповісти
Знову багато букв ... Ви десь чули, щоб люди у лікарнях массово після грипу лежали ??
Альо, массово !! У стац. лікарнях ... Під апаратами дихання і т.п. ??
показати весь коментар
21.10.2022 10:53 Відповісти
Британии нужен молодой и решительный премьер, например как президент Зеленский.
показати весь коментар
20.10.2022 16:56 Відповісти
Касапы не радуйтесь-все равно вам кирдык!
показати весь коментар
20.10.2022 16:59 Відповісти
Воистину кирдык
показати весь коментар
20.10.2022 19:26 Відповісти
Чё то некоторые современные женщины политики не тянут. Что бы быть Маргарет Тетчер ей надо родиться.
показати весь коментар
20.10.2022 16:59 Відповісти
Невже ту індуську сучку назначать? Це буде кінець допомозі України.
показати весь коментар
20.10.2022 17:10 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2022 17:11 Відповісти
Добри день, everybody!
показати весь коментар
20.10.2022 17:20 Відповісти
https://charter97.org/ru/news/2022/10/20/520749/
Борис Джонсон оказался фаворитом среди членов партии тори
показати весь коментар
20.10.2022 17:38 Відповісти
Сам что ли фотошопил? Получилось коряво.
показати весь коментар
20.10.2022 17:55 Відповісти
Кепські новини
Тільки в британців і правили консерватори
Вся решта Західної цивілізації загралася в соціалізм
А соціалізм всюди - "кормушка для своїх"
показати весь коментар
20.10.2022 17:52 Відповісти
А Бориса нельзя вернуть
показати весь коментар
20.10.2022 18:28 Відповісти
Англия !!Даёшь-возвращай назад, БОРИСА ДЖОНСОНА-УКраинского!!!
показати весь коментар
20.10.2022 18:56 Відповісти
Вот так, а тут Оманский Осел слил юг Украины, развалил ПВО, просрал наступление орков, украл с беней бабки привата и т.д и продолжает вешать лапшу ЗЕБилам...
показати весь коментар
20.10.2022 19:21 Відповісти
Предлагаю должность премьера-министра временно отменить и передать управление страной в кризисное время Карлу Третьему. Не благодарите
показати весь коментар
20.10.2022 19:24 Відповісти
Ви знущаєтесь ?! Він не Карл, а Чарльз !! Крім того, на інаугурації текст не міг прочитати. Морда ліца червона увесь час - тиск мабуть. Най буде здоровий, звичайно !!!
показати весь коментар
20.10.2022 21:33 Відповісти
Марк Муржи , надо заманить на ЦН хотя-бы 65% взрослого населения Украины, тогда Зебилы зникнуть як клас
показати весь коментар
20.10.2022 19:25 Відповісти
Наработалась. Даже со стороны как то не солидно. Решила спрыгнуть пока не поздно. А зачем тогда впрягалась, не знала на какие риски идет?
показати весь коментар
20.10.2022 20:54 Відповісти
Да ну, зачем так резко, дайте ей ещё сто дней! Она научится!
показати весь коментар
20.10.2022 21:11 Відповісти
Вот у кацапов радости то, как будто им что то светит.
показати весь коментар
20.10.2022 21:42 Відповісти
показати весь коментар
20.10.2022 22:31 Відповісти
англичане сдурели...сглазил их кто?
показати весь коментар
20.10.2022 23:56 Відповісти
Нє-нє-нє!! Ви шо, подуріли?! Тоді вертайте назад пана Джонсона. От він точно упорається
показати весь коментар
21.10.2022 04:15 Відповісти
At least British people have the ability to select their government & their politicians do quit their position, when trust is lost. Their county isn't ruled self-destructive by a lawless mafia clan.
показати весь коментар
21.10.2022 06:44 Відповісти
Сторінка 3 з 3
 
 