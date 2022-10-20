Великобритания ввела санкции против Ирана из-за поставок России дронов
Новости Цензор.НЕТ За рубежом
Правительство Великобритании объявило о введении санкций против Ирана из-за поставок им России ударных беспилотников, используемых РФ в войне против Украины.
Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
Среди трех человек, в отношении которых применены санкции, есть военный офицер Сейед Ходжатолла Курейши, которого считают ключевым участником переговоров с россией по соглашению о беспилотниках.
Под санкции также попали глава Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери и глава Корпуса стражей иранской революции бригадный генерал Саид Агаджани.
Все трое получили запрет на въезд, их активы будут заморожены.
Под санкции также попала компания Shahed Aviation Industries - иранский производитель беспилотников Shahed, которые россия использует для атак на украинские города и объекты критической инфраструктуры. Активы Shahed Aviation Industries также заморозят.
"Поддержка Ираном жестокой и незаконной войны путина против Украины вызывает ужас. Сегодня мы накладываем санкции на тех, кто поставлял беспилотники, которые использует россия для нацеливания на украинских гражданских лиц. Это явное доказательство дестабилизирующей роли Ирана в глобальной безопасности", - заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
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А потом небритое мычит - Байден, чо мы не в НАТО? Это мрак. Швец говорит что куча ракет к "Печорам" и зениток 23мм., можно было послушать когда этим тварям опять говорили что могут начаться дроновые атаки. А теперь суки скулят - помогите мол. Это же полная ермакофазия. Они специально это делают? А потом это говно кричит что там кто-то ливерная колбаса(посол высрал такое наш), а потом удивляются что им мягко говоря, не доверяют.
Лучше росскажи как жыды нам помогают!
Росскажи нам как бюджет дерибанит богоизбранное кодло, пока украинцы кровь свою проливают защищая Украину от кацапов.
користь несе і просто не боїться Боширова.
якраз те що еврейб його не захищає, а швидше навпаки.
так от - ви б на його місці - лічний враг Криси...... думаю не так бадьоро би вєщал таке вот ето всьо?
понимаешь ли, личные враги куйла долго не живут как правило. вот даже безобидная колбаса - Скрипаль - и то попала под такой удар что чуть и война не была, просто Меган Маркл зассала гггг
країнами.
А у нас демократия, Южмаш, КБ луч, мотор СИЧ и извините, с голой жопой на ежа. Неужели даже за последние 8 нельзя было создать или купить запас ракет с ходомо хотя бы в 300-500 км? ШОЗАНАХ
а ти новину бачив - таких 3 чуваків теж макітри задерли догори - Ииииии, збивають ракету = здохли бо впали уламки.
ну писало таке, вроді й тут
"смішинка" на рівні премії Педросяна в прийомній лікувального закладу