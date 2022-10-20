Великобритания ввела санкции против Ирана из-за поставок России дронов

Правительство Великобритании объявило о введении санкций против Ирана из-за поставок им России ударных беспилотников, используемых РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Среди трех человек, в отношении которых применены санкции, есть военный офицер Сейед Ходжатолла Курейши, которого считают ключевым участником переговоров с россией по соглашению о беспилотниках.

Под санкции также попали глава Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери и глава Корпуса стражей иранской революции бригадный генерал Саид Агаджани.

Все трое получили запрет на въезд, их активы будут заморожены.

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Под санкции также попала компания Shahed Aviation Industries - иранский производитель беспилотников Shahed, которые россия использует для атак на украинские города и объекты критической инфраструктуры. Активы Shahed Aviation Industries также заморозят.

"Поддержка Ираном жестокой и незаконной войны путина против Украины вызывает ужас. Сегодня мы накладываем санкции на тех, кто поставлял беспилотники, которые использует россия для нацеливания на украинских гражданских лиц. Это явное доказательство дестабилизирующей роли Ирана в глобальной безопасности", - заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.