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Новости За рубежом
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Великобритания (4277) Иран (1561) санкции (10627) дроны (2201)

Великобритания ввела санкции против Ирана из-за поставок России дронов

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

іран

Правительство Великобритании объявило о введении санкций против Ирана из-за поставок им России ударных беспилотников, используемых РФ в войне против Украины.

Об этом сообщает Sky News, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Среди трех человек, в отношении которых применены санкции, есть военный офицер Сейед Ходжатолла Курейши, которого считают ключевым участником переговоров с россией по соглашению о беспилотниках.

Под санкции также попали глава Генерального штаба вооруженных сил Ирана генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багери и глава Корпуса стражей иранской революции бригадный генерал Саид Агаджани.

Все трое получили запрет на въезд, их активы будут заморожены.

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Под санкции также попала компания Shahed Aviation Industries - иранский производитель беспилотников Shahed, которые россия использует для атак на украинские города и объекты критической инфраструктуры. Активы Shahed Aviation Industries также заморозят.

"Поддержка Ираном жестокой и незаконной войны путина против Украины вызывает ужас. Сегодня мы накладываем санкции на тех, кто поставлял беспилотники, которые использует россия для нацеливания на украинских гражданских лиц. Это явное доказательство дестабилизирующей роли Ирана в глобальной безопасности", - заявил министр иностранных дел Великобритании Джеймс Клеверли.
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Топ комментарии
+6
Говорят в августе Иран в рашку гнал дроны, а наши в Иран ..... кукурузу(!)
А потом небритое мычит - Байден, чо мы не в НАТО? Это мрак. Швец говорит что куча ракет к "Печорам" и зениток 23мм., можно было послушать когда этим тварям опять говорили что могут начаться дроновые атаки. А теперь суки скулят - помогите мол. Это же полная ермакофазия. Они специально это делают? А потом это говно кричит что там кто-то ливерная колбаса(посол высрал такое наш), а потом удивляются что им мягко говоря, не доверяют.
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20.10.2022 20:59
+5
Иран 40 лет под санкциями, какие-то шегельме-бегельме аллахакбар псореди песков и у них есть дроны, баллистические ракеты и не за горами ядерка. Может я чего не понимаю, что это за санкции такие.

А у нас демократия, Южмаш, КБ луч, мотор СИЧ и извините, с голой жопой на ежа. Неужели даже за последние 8 нельзя было создать или купить запас ракет с ходомо хотя бы в 300-500 км? ШОЗАНАХ
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20.10.2022 21:47
+3
Мощно! 3 человека и одна компания, мощно. Низкий поклон вам, до земли, теперь производство "мопедов" наверняка остановиься.
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20.10.2022 21:01
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20.10.2022 20:49 Ответить
Лиз Трасс выступает во время вопросов премьер-министра в Палате общин в Лондоне в среду, 19 октября 2022 года.
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20.10.2022 20:51 Ответить
Так вже ж ракети хочут давати -- шо ж ви по хвостах лупите .
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20.10.2022 20:57 Ответить
Говорят в августе Иран в рашку гнал дроны, а наши в Иран ..... кукурузу(!)
А потом небритое мычит - Байден, чо мы не в НАТО? Это мрак. Швец говорит что куча ракет к "Печорам" и зениток 23мм., можно было послушать когда этим тварям опять говорили что могут начаться дроновые атаки. А теперь суки скулят - помогите мол. Это же полная ермакофазия. Они специально это делают? А потом это говно кричит что там кто-то ливерная колбаса(посол высрал такое наш), а потом удивляются что им мягко говоря, не доверяют.
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20.10.2022 20:59 Ответить
Вы главное скажите, Швец - хороший русский, или как?
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20.10.2022 21:02 Ответить
Не трожь Швеца ублюдок!
Лучше росскажи как жыды нам помогают!
Росскажи нам как бюджет дерибанит богоизбранное кодло, пока украинцы кровь свою проливают защищая Украину от кацапов.
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20.10.2022 21:41 Ответить
он вроде украинский, насколько помню. но хз, я бы гебне не доверял. Спокойно сидеть и гордиться что перебежал к врагам и не бояться визита Петрова и Боширова, ага, хороший актер он. а "хороший русский" это Бабченко и Невзоров - искренне ненавидят Мордор. По кр. мере - полезные русские. Хотя Невзоров вроде команчский, как сам хвастается.
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20.10.2022 22:21 Ответить
Во первых он еврейб а во вторых в штатах с начала 90 для параши шпион и враг,. личный х-ла достаточно грамотный и учёный человек ,приносит мало мальскую пользу Украине родом из Херсона
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20.10.2022 23:37 Ответить
ну от, тим більше.
користь несе і просто не боїться Боширова.
якраз те що еврейб його не захищає, а швидше навпаки.
так от - ви б на його місці - лічний враг Криси...... думаю не так бадьоро би вєщал таке вот ето всьо?
понимаешь ли, личные враги куйла долго не живут как правило. вот даже безобидная колбаса - Скрипаль - и то попала под такой удар что чуть и война не была, просто Меган Маркл зассала гггг
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21.10.2022 09:39 Ответить
Мощно! 3 человека и одна компания, мощно. Низкий поклон вам, до земли, теперь производство "мопедов" наверняка остановиься.
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20.10.2022 21:01 Ответить
Які санкції, коли Україна годує Іран. Дивись товарообмін між
країнами.
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20.10.2022 21:23 Ответить
Иран 40 лет под санкциями, какие-то шегельме-бегельме аллахакбар псореди песков и у них есть дроны, баллистические ракеты и не за горами ядерка. Может я чего не понимаю, что это за санкции такие.

А у нас демократия, Южмаш, КБ луч, мотор СИЧ и извините, с голой жопой на ежа. Неужели даже за последние 8 нельзя было создать или купить запас ракет с ходомо хотя бы в 300-500 км? ШОЗАНАХ
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20.10.2022 21:47 Ответить
Такие санкции бармалеям до лампочки. Плохая работа. Похоже на очковтирательство.
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20.10.2022 22:26 Ответить
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20.10.2022 22:39 Ответить
ахахаххахаха, валявся по подлізі, смішно.
а ти новину бачив - таких 3 чуваків теж макітри задерли догори - Ииииии, збивають ракету = здохли бо впали уламки.
ну писало таке, вроді й тут
"смішинка" на рівні премії Педросяна в прийомній лікувального закладу
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21.10.2022 09:27 Ответить
 
 