Велика Британія запровадила санкції проти Ірану через постачання Росії дронів
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти Ірану через постачання ним Росії ударних безпілотників, які використовуються РФ у війні проти України.
Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Серед трьох осіб, щодо яких застосовано санкції, є військовий офіцер Сейєд Ходжатолла Курейші, якого вважають ключовим учасником переговорів з Росією щодо угоди про безпілотники.
Під санкції також потрапили голова Генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері та голова Корпусу вартових іранської революції бригадний генерал Саїд Агаджані.
Всі троє отримали заборону на в'їзд, їхні активи будуть заморожені.
Під санкції також потрапила компанія Shahed Aviation Industries – іранський виробник безпілотників Shahed, які Росія використовє для атак на українські міста й об’єкти критичної інфраструктури. Активи Shahed Aviation Industries також заморозять.
"Підтримка Іраном жорстокої та незаконної війни путіна проти України викликає жах. Сьогодні ми накладаємо санкції на тих, хто постачав безпілотники, які використовує Росія для націлювання на українських цивільних осіб. Це явний доказ дестабілізуючої ролі Ірану в глобальній безпеці", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
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А потом небритое мычит - Байден, чо мы не в НАТО? Это мрак. Швец говорит что куча ракет к "Печорам" и зениток 23мм., можно было послушать когда этим тварям опять говорили что могут начаться дроновые атаки. А теперь суки скулят - помогите мол. Это же полная ермакофазия. Они специально это делают? А потом это говно кричит что там кто-то ливерная колбаса(посол высрал такое наш), а потом удивляются что им мягко говоря, не доверяют.
Лучше росскажи как жыды нам помогают!
Росскажи нам как бюджет дерибанит богоизбранное кодло, пока украинцы кровь свою проливают защищая Украину от кацапов.
користь несе і просто не боїться Боширова.
якраз те що еврейб його не захищає, а швидше навпаки.
так от - ви б на його місці - лічний враг Криси...... думаю не так бадьоро би вєщал таке вот ето всьо?
понимаешь ли, личные враги куйла долго не живут как правило. вот даже безобидная колбаса - Скрипаль - и то попала под такой удар что чуть и война не была, просто Меган Маркл зассала гггг
країнами.
А у нас демократия, Южмаш, КБ луч, мотор СИЧ и извините, с голой жопой на ежа. Неужели даже за последние 8 нельзя было создать или купить запас ракет с ходомо хотя бы в 300-500 км? ШОЗАНАХ
а ти новину бачив - таких 3 чуваків теж макітри задерли догори - Ииииии, збивають ракету = здохли бо впали уламки.
ну писало таке, вроді й тут
"смішинка" на рівні премії Педросяна в прийомній лікувального закладу