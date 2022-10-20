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Новини За кордоном
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Велика Британія (3702) Іран (1343) санкції (6880) дрони (2601)

Велика Британія запровадила санкції проти Ірану через постачання Росії дронів

Новини Цензор.НЕТ За кордоном

іран

Уряд Великої Британії оголосив про запровадження санкцій проти Ірану через постачання ним Росії ударних безпілотників, які використовуються РФ у війні проти України.

Про це повідомляє Sky News, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Серед трьох осіб, щодо яких застосовано санкції, є військовий офіцер Сейєд Ходжатолла Курейші, якого вважають ключовим учасником переговорів з Росією щодо угоди про безпілотники.

Під санкції також потрапили голова Генерального штабу збройних сил Ірану генерал-майор Мохаммад Хоссейн Багері та голова Корпусу вартових іранської революції бригадний генерал Саїд Агаджані.

Всі троє отримали заборону на в'їзд, їхні активи будуть заморожені.

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Під санкції також потрапила компанія Shahed Aviation Industries – іранський виробник безпілотників Shahed, які Росія використовє для атак на українські міста й об’єкти критичної інфраструктури. Активи Shahed Aviation Industries також заморозять.

"Підтримка Іраном жорстокої та незаконної війни путіна проти України викликає жах. Сьогодні ми накладаємо санкції на тих, хто постачав безпілотники, які використовує Росія для націлювання на українських цивільних осіб. Це явний доказ дестабілізуючої ролі Ірану в глобальній безпеці", - заявив міністр закордонних справ Великої Британії Джеймс Клеверлі.
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Топ коментарі
+6
Говорят в августе Иран в рашку гнал дроны, а наши в Иран ..... кукурузу(!)
А потом небритое мычит - Байден, чо мы не в НАТО? Это мрак. Швец говорит что куча ракет к "Печорам" и зениток 23мм., можно было послушать когда этим тварям опять говорили что могут начаться дроновые атаки. А теперь суки скулят - помогите мол. Это же полная ермакофазия. Они специально это делают? А потом это говно кричит что там кто-то ливерная колбаса(посол высрал такое наш), а потом удивляются что им мягко говоря, не доверяют.
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20.10.2022 20:59
+5
Иран 40 лет под санкциями, какие-то шегельме-бегельме аллахакбар псореди песков и у них есть дроны, баллистические ракеты и не за горами ядерка. Может я чего не понимаю, что это за санкции такие.

А у нас демократия, Южмаш, КБ луч, мотор СИЧ и извините, с голой жопой на ежа. Неужели даже за последние 8 нельзя было создать или купить запас ракет с ходомо хотя бы в 300-500 км? ШОЗАНАХ
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20.10.2022 21:47
+3
Мощно! 3 человека и одна компания, мощно. Низкий поклон вам, до земли, теперь производство "мопедов" наверняка остановиься.
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20.10.2022 21:01
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20.10.2022 20:49 Відповісти
Лиз Трасс выступает во время вопросов премьер-министра в Палате общин в Лондоне в среду, 19 октября 2022 года.
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20.10.2022 20:51 Відповісти
Так вже ж ракети хочут давати -- шо ж ви по хвостах лупите .
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20.10.2022 20:57 Відповісти
Говорят в августе Иран в рашку гнал дроны, а наши в Иран ..... кукурузу(!)
А потом небритое мычит - Байден, чо мы не в НАТО? Это мрак. Швец говорит что куча ракет к "Печорам" и зениток 23мм., можно было послушать когда этим тварям опять говорили что могут начаться дроновые атаки. А теперь суки скулят - помогите мол. Это же полная ермакофазия. Они специально это делают? А потом это говно кричит что там кто-то ливерная колбаса(посол высрал такое наш), а потом удивляются что им мягко говоря, не доверяют.
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20.10.2022 20:59 Відповісти
Вы главное скажите, Швец - хороший русский, или как?
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20.10.2022 21:02 Відповісти
Не трожь Швеца ублюдок!
Лучше росскажи как жыды нам помогают!
Росскажи нам как бюджет дерибанит богоизбранное кодло, пока украинцы кровь свою проливают защищая Украину от кацапов.
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20.10.2022 21:41 Відповісти
он вроде украинский, насколько помню. но хз, я бы гебне не доверял. Спокойно сидеть и гордиться что перебежал к врагам и не бояться визита Петрова и Боширова, ага, хороший актер он. а "хороший русский" это Бабченко и Невзоров - искренне ненавидят Мордор. По кр. мере - полезные русские. Хотя Невзоров вроде команчский, как сам хвастается.
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20.10.2022 22:21 Відповісти
Во первых он еврейб а во вторых в штатах с начала 90 для параши шпион и враг,. личный х-ла достаточно грамотный и учёный человек ,приносит мало мальскую пользу Украине родом из Херсона
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20.10.2022 23:37 Відповісти
ну от, тим більше.
користь несе і просто не боїться Боширова.
якраз те що еврейб його не захищає, а швидше навпаки.
так от - ви б на його місці - лічний враг Криси...... думаю не так бадьоро би вєщал таке вот ето всьо?
понимаешь ли, личные враги куйла долго не живут как правило. вот даже безобидная колбаса - Скрипаль - и то попала под такой удар что чуть и война не была, просто Меган Маркл зассала гггг
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21.10.2022 09:39 Відповісти
Мощно! 3 человека и одна компания, мощно. Низкий поклон вам, до земли, теперь производство "мопедов" наверняка остановиься.
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20.10.2022 21:01 Відповісти
Які санкції, коли Україна годує Іран. Дивись товарообмін між
країнами.
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20.10.2022 21:23 Відповісти
Иран 40 лет под санкциями, какие-то шегельме-бегельме аллахакбар псореди песков и у них есть дроны, баллистические ракеты и не за горами ядерка. Может я чего не понимаю, что это за санкции такие.

А у нас демократия, Южмаш, КБ луч, мотор СИЧ и извините, с голой жопой на ежа. Неужели даже за последние 8 нельзя было создать или купить запас ракет с ходомо хотя бы в 300-500 км? ШОЗАНАХ
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20.10.2022 21:47 Відповісти
Такие санкции бармалеям до лампочки. Плохая работа. Похоже на очковтирательство.
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20.10.2022 22:26 Відповісти
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20.10.2022 22:39 Відповісти
ахахаххахаха, валявся по подлізі, смішно.
а ти новину бачив - таких 3 чуваків теж макітри задерли догори - Ииииии, збивають ракету = здохли бо впали уламки.
ну писало таке, вроді й тут
"смішинка" на рівні премії Педросяна в прийомній лікувального закладу
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21.10.2022 09:27 Відповісти
 
 