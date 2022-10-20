Оккупанты открыли новый морг в Мариуполе, - Андрющенко

Новый морг имеет площадь 7000 кв. м.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что морг имеет площадь в семь тысяч квадратных метров. Советник городского головы имеет две версии, зачем в оккупированном городе новый морг.

"У меня нет ответа зачем. Разве что, готовятся к нашему наступлению. Потому что другой, более логичный - очень страшный. Уровень смертности в Мариуполе сохраняется сверхбольшим. В среднем от "естественных причин" на 130 тыс. населения еженедельно умирает по меньшей мере 140-150 человек" , – рассказал Андрющенко.

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Он сравнил смертность с периодом эпидемии коронавируса: "Количество в пять-шесть раз больше, чем во время вспышки COVID-19 до этой фазы войны".

По его мнению, даже при столь большом количестве умерших в городе "это морг на всю Донецкую область".