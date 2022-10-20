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Новости ОбществоВойна в Украине
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Мариуполь (5563) морг (39) Андрющенко Петр (527)

Оккупанты открыли новый морг в Мариуполе, - Андрющенко

Новости Цензор.НЕТ Общество Война в Украине

морг

Новый морг имеет площадь 7000 кв. м.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщил в Telegram советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко.

Он отметил, что морг имеет площадь в семь тысяч квадратных метров. Советник городского головы имеет две версии, зачем в оккупированном городе новый морг.

"У меня нет ответа зачем. Разве что, готовятся к нашему наступлению. Потому что другой, более логичный - очень страшный. Уровень смертности в Мариуполе сохраняется сверхбольшим. В среднем от "естественных причин" на 130 тыс. населения еженедельно умирает по меньшей мере 140-150 человек" , – рассказал Андрющенко.

Читайте также: Оккупанты массово завозят в Мариуполь гражданских россиян, чтобы повысить количество населения, - Андрющенко

Он сравнил смертность с периодом эпидемии коронавируса: "Количество в пять-шесть раз больше, чем во время вспышки COVID-19 до этой фазы войны".

По его мнению, даже при столь большом количестве умерших в городе "это морг на всю Донецкую область".
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Топ комментарии
+12
маріпуль, а скажи мені, навіщо типадло десятиліттями тянув на мою батьківщину русий мір, навіщо тобі було вибирати в нардепи 2019 новінського. от і в господа є почуття гумору. нате вам крематорій
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20.10.2022 20:51
+9
Маріуполь - це страшна рана на тілі України. Коли скинемо окупантів - світ вразиться злочинам, які там були скоєні. І продовжують відбуватися. Я сам із Маріуполя.
А збудували морг, бо самі жахаються з того, що створили. Навіть такі тварюки, як росіяни.
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20.10.2022 21:00
+5
Тобто Маріуполь - це не 500 тис. різних людей, це один розум, єдина думка, погляд, світогляд. Так?
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20.10.2022 20:55
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маріпуль, а скажи мені, навіщо типадло десятиліттями тянув на мою батьківщину русий мір, навіщо тобі було вибирати в нардепи 2019 новінського. от і в господа є почуття гумору. нате вам крематорій
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20.10.2022 20:51 Ответить
Тобто Маріуполь - це не 500 тис. різних людей, це один розум, єдина думка, погляд, світогляд. Так?
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20.10.2022 20:55 Ответить
Новинський міг би залишитися у своєму Мухосранську. Може, теж би став депутатом.
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20.10.2022 20:55 Ответить
Таваріщ малхасян виконує в Україні завдання особисто пуйла. З цією метою він і прибув в Україну. Свою місію малхасян ше не завершив, тож поки залишається в країні. Нажаль.
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20.10.2022 21:06 Ответить
Я просто помовчав би. Маріуполь ВЖЕ заплатив. Не треба зловтішатися більше. Моє рідне місто. І за моїми оцінками там уже загинуло понад 100 тисяч цивільних. Так, багато було "вати". Але все вже сплачено.
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20.10.2022 20:57 Ответить
так то Маріупіль, а не ахмєтов в депутати суку православную просунув? ахмєтов - олігарх і звісно мав важелі як провести потрібну йому людину туде де йому треба. То ж запитання до ахмєтова скеровуйте, навіщо ахмєтов тягнув у Маріупіль тягнув до України русскій мир.
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20.10.2022 22:35 Ответить
***** завали. Буча тоже новинского выбирала?
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20.10.2022 23:06 Ответить
Да-да, все рівно, шо сказати жертві гвалтівника:,, Маріуполь, сама винна, бо наділа куценьеу спідничку"
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21.10.2022 02:51 Ответить
хороша спроба, товарісч чєкіст
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21.10.2022 08:49 Ответить
А говорили, що вони нічого не будують !
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20.10.2022 20:53 Ответить
думаю, більша частина того моргу- крематорій

бо тридцять ескаваторних траншей з тілами вбитих українців, після звільнення ЗСУ Маріуполя від раші можуть ексгумувати та показати світу, що ж такеє руській мір
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20.10.2022 20:57 Ответить
піднімайте тривогу в Товаристві захисту прав тварин, - зверчата голодуватимуть
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20.10.2022 23:45 Ответить
Готуються тварини кацапськи. Хай щастить вам до пекла. Слава Україні Польщі США Канади Великий Британії та всім хто нас підтримує !!! Смерть москві та москалям !!!
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20.10.2022 20:58 Ответить
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002191032134
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20.10.2022 20:59 Ответить
Маріуполь - це страшна рана на тілі України. Коли скинемо окупантів - світ вразиться злочинам, які там були скоєні. І продовжують відбуватися. Я сам із Маріуполя.
А збудували морг, бо самі жахаються з того, що створили. Навіть такі тварюки, як росіяни.
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20.10.2022 21:00 Ответить
який ще коронавірус, куди ж він так швидко дівся..)
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20.10.2022 21:06 Ответить
Нормальні люди і країни відкривають національні парки, готелі, басейни, підприемства та спускають кораблі і подимають літаки, а рускій мир нічого не може зробити самостійно якщо не вкраде якісь технології та комплектуючі і будує морги та крематорії.
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20.10.2022 21:13 Ответить
так вони тому так і всираються пам"ять про злочини свої затерти, бо прийдеться ще й за Голодомор репарації виплачувати, бо цей злочин не має терміну давності.
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20.10.2022 22:38 Ответить
В сообщении ошибка. На Рублёвке новый морг открыли
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20.10.2022 21:28 Ответить
молодцы, - готовятся
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20.10.2022 21:28 Ответить
Поплавки
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21.10.2022 11:53 Ответить
нету тела, нету дела на ладу
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20.10.2022 23:19 Ответить
Господи, скільки ж народу ми не знайдемо, скільки ж людей пропало вбитими
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21.10.2022 02:55 Ответить
 
 