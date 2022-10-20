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Маріуполь (2822) морг (26) Андрющенко Петро (638)

Окупанти відкрили новий морг у Маріуполі, - Андрющенко

Новини Цензор.НЕТ Суспільство Війна в Україні

морг

Новозбудований морг має площу 7000 кв.м.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.

Він зазначив, що морг має площу сім тисяч квадратних метрів. Радник міського голови має "дві версії" - навіщо в окупованому місті новий морг.

"В мене немає відповіді нащо. Окрім — готуються до нашого наступу. Бо інша, більш логічна - дуже страшна. Рівень смертності в Маріуполі зберігається надвеликим. В середньому від "природних причин" на 130 тис. населення щотижня гине щонайменше 140-150 людей", - розповів Андрющенко.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В окупованому Маріуполі не дозволяють проводити поховання українських військових, - Андрющенко

Він порівняв смертність зі періодом епідемії коронавірусу: "Кількість в п'ять-шість разів більше, аніж під час спалаху COVID-19 до цієї фази війни".

На його думку, навіть за такої великої кількості померлих в місті "це морг на всю Донецьку область".

Автор: Анастасія Потіха
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Топ коментарі
+12
маріпуль, а скажи мені, навіщо типадло десятиліттями тянув на мою батьківщину русий мір, навіщо тобі було вибирати в нардепи 2019 новінського. от і в господа є почуття гумору. нате вам крематорій
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20.10.2022 20:51
+9
Маріуполь - це страшна рана на тілі України. Коли скинемо окупантів - світ вразиться злочинам, які там були скоєні. І продовжують відбуватися. Я сам із Маріуполя.
А збудували морг, бо самі жахаються з того, що створили. Навіть такі тварюки, як росіяни.
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20.10.2022 21:00
+5
Тобто Маріуполь - це не 500 тис. різних людей, це один розум, єдина думка, погляд, світогляд. Так?
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20.10.2022 20:55
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маріпуль, а скажи мені, навіщо типадло десятиліттями тянув на мою батьківщину русий мір, навіщо тобі було вибирати в нардепи 2019 новінського. от і в господа є почуття гумору. нате вам крематорій
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20.10.2022 20:51 Відповісти
Тобто Маріуполь - це не 500 тис. різних людей, це один розум, єдина думка, погляд, світогляд. Так?
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20.10.2022 20:55 Відповісти
Новинський міг би залишитися у своєму Мухосранську. Може, теж би став депутатом.
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20.10.2022 20:55 Відповісти
Таваріщ малхасян виконує в Україні завдання особисто пуйла. З цією метою він і прибув в Україну. Свою місію малхасян ше не завершив, тож поки залишається в країні. Нажаль.
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20.10.2022 21:06 Відповісти
Я просто помовчав би. Маріуполь ВЖЕ заплатив. Не треба зловтішатися більше. Моє рідне місто. І за моїми оцінками там уже загинуло понад 100 тисяч цивільних. Так, багато було "вати". Але все вже сплачено.
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20.10.2022 20:57 Відповісти
так то Маріупіль, а не ахмєтов в депутати суку православную просунув? ахмєтов - олігарх і звісно мав важелі як провести потрібну йому людину туде де йому треба. То ж запитання до ахмєтова скеровуйте, навіщо ахмєтов тягнув у Маріупіль тягнув до України русскій мир.
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20.10.2022 22:35 Відповісти
***** завали. Буча тоже новинского выбирала?
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20.10.2022 23:06 Відповісти
Да-да, все рівно, шо сказати жертві гвалтівника:,, Маріуполь, сама винна, бо наділа куценьеу спідничку"
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21.10.2022 02:51 Відповісти
хороша спроба, товарісч чєкіст
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21.10.2022 08:49 Відповісти
А говорили, що вони нічого не будують !
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20.10.2022 20:53 Відповісти
думаю, більша частина того моргу- крематорій

бо тридцять ескаваторних траншей з тілами вбитих українців, після звільнення ЗСУ Маріуполя від раші можуть ексгумувати та показати світу, що ж такеє руській мір
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20.10.2022 20:57 Відповісти
піднімайте тривогу в Товаристві захисту прав тварин, - зверчата голодуватимуть
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20.10.2022 23:45 Відповісти
Готуються тварини кацапськи. Хай щастить вам до пекла. Слава Україні Польщі США Канади Великий Британії та всім хто нас підтримує !!! Смерть москві та москалям !!!
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20.10.2022 20:58 Відповісти
https://www.facebook.com/profile.php?id=100002191032134
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20.10.2022 20:59 Відповісти
Маріуполь - це страшна рана на тілі України. Коли скинемо окупантів - світ вразиться злочинам, які там були скоєні. І продовжують відбуватися. Я сам із Маріуполя.
А збудували морг, бо самі жахаються з того, що створили. Навіть такі тварюки, як росіяни.
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20.10.2022 21:00 Відповісти
який ще коронавірус, куди ж він так швидко дівся..)
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20.10.2022 21:06 Відповісти
Нормальні люди і країни відкривають національні парки, готелі, басейни, підприемства та спускають кораблі і подимають літаки, а рускій мир нічого не може зробити самостійно якщо не вкраде якісь технології та комплектуючі і будує морги та крематорії.
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20.10.2022 21:13 Відповісти
так вони тому так і всираються пам"ять про злочини свої затерти, бо прийдеться ще й за Голодомор репарації виплачувати, бо цей злочин не має терміну давності.
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20.10.2022 22:38 Відповісти
В сообщении ошибка. На Рублёвке новый морг открыли
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20.10.2022 21:28 Відповісти
молодцы, - готовятся
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20.10.2022 21:28 Відповісти
Поплавки
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21.10.2022 11:53 Відповісти
нету тела, нету дела на ладу
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20.10.2022 23:19 Відповісти
Господи, скільки ж народу ми не знайдемо, скільки ж людей пропало вбитими
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21.10.2022 02:55 Відповісти
 
 