Окупанти відкрили новий морг у Маріуполі, - Андрющенко
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Новозбудований морг має площу 7000 кв.м.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив у Telegram радник міського голови Маріуполя Петро Андрющенко.
Він зазначив, що морг має площу сім тисяч квадратних метрів. Радник міського голови має "дві версії" - навіщо в окупованому місті новий морг.
"В мене немає відповіді нащо. Окрім — готуються до нашого наступу. Бо інша, більш логічна - дуже страшна. Рівень смертності в Маріуполі зберігається надвеликим. В середньому від "природних причин" на 130 тис. населення щотижня гине щонайменше 140-150 людей", - розповів Андрющенко.
Він порівняв смертність зі періодом епідемії коронавірусу: "Кількість в п'ять-шість разів більше, аніж під час спалаху COVID-19 до цієї фази війни".
На його думку, навіть за такої великої кількості померлих в місті "це морг на всю Донецьку область".
Будь ласка, зачекайте...
бо тридцять ескаваторних траншей з тілами вбитих українців, після звільнення ЗСУ Маріуполя від раші можуть ексгумувати та показати світу, що ж такеє руській мір
А збудували морг, бо самі жахаються з того, що створили. Навіть такі тварюки, як росіяни.