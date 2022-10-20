Польша и страны Балтии предложили проект новых санкций против России

Польша, Литва, Латвия и Эстония подготовили свой проект новых санкций против России за ее полномасштабную агрессию против Украины.

Речь идет о запрете сотрудничества с РФ в области атомной энергетики, импорте российских бриллиантов, экспорте в РФ беспилотников всех типов, пишет Rmf24.pl, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме того, четыре страны выступают за введение эмбарго на российский сжиженный газ (LPG), маркетинговые услуги и исследования рынка, запрещение продажи недвижимости российским компаниям и физическим лицам, а также более ограничительные меры против Беларуси. Речь идет о том, чтобы эта страна не стала транзитным пунктом для России в поставках товаров, экспорт которых запрещен в РФ.

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Документ, подготовленный четырьмя странами, будет представлен на саммите стран ЕС.

Как отметил глава польского правительства Матеуш Моравецкий перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, Польша потребует, чтобы очередной пакет санкций был "непосредственным ответом на бомбардировку гражданского населения, стратегической инфраструктурі, угрозы бомбардировки атомных электростанций".