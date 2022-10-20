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Новости За рубежом Санкции против России
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Латвия (1163) Литва (2132) Польша (7503) Эстония (1177) Моравецкий Матеуш (283)

Польша и страны Балтии предложили проект новых санкций против России

Новости Цензор.НЕТ За рубежом

моравецький

Польша, Литва, Латвия и Эстония подготовили свой проект новых санкций против России за ее полномасштабную агрессию против Украины.

Речь идет о запрете сотрудничества с РФ в области атомной энергетики, импорте российских бриллиантов, экспорте в РФ беспилотников всех типов, пишет Rmf24.pl, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Кроме того, четыре страны выступают за введение эмбарго на российский сжиженный газ (LPG), маркетинговые услуги и исследования рынка, запрещение продажи недвижимости российским компаниям и физическим лицам, а также более ограничительные меры против Беларуси. Речь идет о том, чтобы эта страна не стала транзитным пунктом для России в поставках товаров, экспорт которых запрещен в РФ.

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Документ, подготовленный четырьмя странами, будет представлен на саммите стран ЕС.

Как отметил глава польского правительства Матеуш Моравецкий перед началом двухдневного саммита ЕС в Брюсселе, Польша потребует, чтобы очередной пакет санкций был "непосредственным ответом на бомбардировку гражданского населения, стратегической инфраструктурі, угрозы бомбардировки атомных электростанций".
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Укренерго: "Чек РФ отримає після війни і він буде великим"
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20.10.2022 21:17 Ответить
Впевнений, ще не одне покоління українців прийде з них за цей піздєц плату брати.
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20.10.2022 21:22 Ответить
В перемозі чи прийнятті капітуляції?
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20.10.2022 22:05 Ответить
капітуляції.
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20.10.2022 22:06 Ответить
Украинский Сталкер

@yapravvsegda

·

4 ч

Байки про те, що на Московії завтра закінчаться патрони та дрони, про те що Путіна післязавтра знесуть генерали - якщо до того він не помре від раку, про те, що мобілізація викличе революцію, і т.д., поширюються або ворожими агентами або довбойобами, що цих агентів слухають.
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20.10.2022 21:23 Ответить
І шо, всіх люблю
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20.10.2022 21:25 Ответить
Может кто-то мне внятно объяснить - накуя эти 100500 новых пакетов санкций ?
Почему нельзя было принять первый и он же последний пакет, в котором будет ВСЁ ???
Или типо после каждого следующего пакета они планируют договориться с русскими ???
Это не смешно !!!

Даже ослу очевидно, что Украина не планирует ни о чем договариваться, и очевидно это давно, а потому должен наконец-то появиться ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ или даже я бы сказал МЕШОК санкций, после которого уже не нужно будет вводить что-либо !!!
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20.10.2022 23:59 Ответить
 
 