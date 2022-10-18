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В Варшаве пикетировали посольство Ирана. ФОТОрепортаж

Сотни людей пикетировали посольство Ирана в Варшаве в знак протеста против поддержки Тегераном вооруженной агрессии России в Украине.

В Варшаве пикетировали посольство Ирана. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Участники акции потребовали от иранских властей перестать передавать России боевые дроны-камикадзе, ежедневно убивающие мирных людей в Украине.

"Вы отсылаете в Россию свои беспилотники, чтобы нас убивать. За что Иран сегодня хочет убивать украинцев? Почему вы себя впутываете в эту войну, почему вы сейчас начинаете разговоры о передаче ракет? Что вам это дает?", - обратилась к иранцам лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко.

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В акции кроме украинцев и поляков приняли участие иранские активисты.

"Террористический исламский режим и террористическое российское правительство - единственные, и мы должны объединиться. Они слабеют с обеих сторон. И я верю, что их время очень быстро закончится. Иранцы, которые здесь стоят, никогда не смогут вернуться в Иран, но мы сможем защищать Украину рядом с вами до конца", - подчеркнула одна из иранских активисток.

Участники акции пришли под посольство Ирана с флагами Украины, плакатам: "Россия - террорист", "Перестаньте нас убивать", "Поддержка терроризма - это быть террористом", "Солидарность с женщинами Ирана".

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Они скандировали лозунги: "Позор вам", "Не убивайте нас", "Не будьте террористами", "Долой с диктатурами", "Нет – войне".

В Варшаве пикетировали посольство Ирана 01
В Варшаве пикетировали посольство Ирана 02
В Варшаве пикетировали посольство Ирана 03
В Варшаве пикетировали посольство Ирана 04
В Варшаве пикетировали посольство Ирана 05
В Варшаве пикетировали посольство Ирана 06
В Варшаве пикетировали посольство Ирана 07
В Варшаве пикетировали посольство Ирана 08

Иран (1796) Польша (8410) протест (5858) Варшава (183)


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Топ комментарии
+8
Зато у нас есть посольства ирана и кубы и прочей этой проордынской чепухи ...
Гундосик, сделай видосик!
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18.10.2022 09:53
+7
Дякую нашій діаспори. Вони реально більше користі приносять, ніж зелені.
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18.10.2022 09:56
+4
При тому що в Польщі мільйони українців, патріотизм він такий хомяки одним словом.
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18.10.2022 09:54
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Зато у нас есть посольства ирана и кубы и прочей этой проордынской чепухи ...
Гундосик, сделай видосик!
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18.10.2022 09:53 Ответить
При тому що в Польщі мільйони українців, патріотизм він такий хомяки одним словом.
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18.10.2022 09:54 Ответить
Дякую нашій діаспори. Вони реально більше користі приносять, ніж зелені.
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18.10.2022 09:56 Ответить
Та діаспора - галімі пристосуванці, які думають виключно про комфорт своєї дупи. У Польщі 2+ млн свалівших живе, а на мітинг прийшло чоловік 100, причому більша частина з мітингуючих - поляки.
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18.10.2022 10:43 Ответить
треба відновити ядерний статус, та жахнути по ірану-пегерану
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18.10.2022 09:57 Ответить
треба відновити ядерний статус, та жахнути по януковичам, ківах, медведчуках та іншій наволочі.....
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18.10.2022 10:11 Ответить
поки у ірана не має ядерної зброї а у рашкі є різниця
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18.10.2022 10:21 Ответить
дуже дивно: ніхто начебто і не помічає вуха китайчика Сі, які стирчать з цих дронів.
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18.10.2022 10:04 Ответить
Закликати патріотів завалити вхід до посольства сміттям із всього міста і хай живуть аятоли у воні і смітті, бо вони і самі сміття!
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18.10.2022 10:30 Ответить
Патріоти зараз або в окопах, або волонтерять для фронту. У Польщі - то не патріоти, то пристосуванці.
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18.10.2022 10:45 Ответить
 
 