В Варшаве пикетировали посольство Ирана. ФОТОрепортаж

Сотни людей пикетировали посольство Ирана в Варшаве в знак протеста против поддержки Тегераном вооруженной агрессии России в Украине.

В Варшаве пикетировали посольство Ирана. Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Укринформ.

Участники акции потребовали от иранских властей перестать передавать России боевые дроны-камикадзе, ежедневно убивающие мирных людей в Украине.

"Вы отсылаете в Россию свои беспилотники, чтобы нас убивать. За что Иран сегодня хочет убивать украинцев? Почему вы себя впутываете в эту войну, почему вы сейчас начинаете разговоры о передаче ракет? Что вам это дает?", - обратилась к иранцам лидер варшавского Евромайдана Наталья Панченко.

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В акции кроме украинцев и поляков приняли участие иранские активисты.

"Террористический исламский режим и террористическое российское правительство - единственные, и мы должны объединиться. Они слабеют с обеих сторон. И я верю, что их время очень быстро закончится. Иранцы, которые здесь стоят, никогда не смогут вернуться в Иран, но мы сможем защищать Украину рядом с вами до конца", - подчеркнула одна из иранских активисток.

Участники акции пришли под посольство Ирана с флагами Украины, плакатам: "Россия - террорист", "Перестаньте нас убивать", "Поддержка терроризма - это быть террористом", "Солидарность с женщинами Ирана".

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Они скандировали лозунги: "Позор вам", "Не убивайте нас", "Не будьте террористами", "Долой с диктатурами", "Нет – войне".















