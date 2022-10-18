У Варшаві пікетували посольство Ірану. ФОТОрепортаж

Сотні людей пікетували посольство Ірану у Варшаві на знак протесту проти підтримки Тегераном збройної агресії Росії в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Учасники акції вимагали від іранської влади перестати передавати Росії бойові дрони-камікадзе, які щодня вбивають мирних людей в Україні.

"Ви відсилаєте в росію свої безпілотники, щоб нас вбивати. За що Іран сьогодні хоче вбивати українців? Чому ви себе вплутуєте в цю війну, чому ви зараз розпочинаєте розмови про передачу ракет? Що вам це дає?", - звернулася до іранців лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко.

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В акції, крім українців та поляків, взяли участь іранські активісти.

"Терористичний ісламський режим і терористичний російський уряд - єдині, і ми повинні об’єднатися. Вони слабшають з обох сторін. І я вірю, що їх час дуже швидко закінчиться. Іранці, які тут стоять, ніколи не зможуть повернутися до Ірану, але ми зможемо захищати Україну поряд з вами до кінця", - наголосила одна з іранських активісток.

Учасники акції прийшли під посольство Ірану з прапорами України, плакатам: "Росія - терорист", "Перестаньте нас вбивати", "Підтримка тероризму - це бути терористом", "Солідарність з жінками Ірану" тощо.

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Вони скандували гасла: "Ганьба вам", "Не вбивайте нас", "Не будьте терористами", "Геть з диктатурами", "Ні - війні".















