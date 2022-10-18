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У Варшаві пікетували посольство Ірану. ФОТОрепортаж

Сотні людей пікетували посольство Ірану у Варшаві на знак протесту проти підтримки Тегераном збройної агресії Росії в Україні.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Укрінформ.

Учасники акції вимагали від іранської влади перестати передавати Росії бойові дрони-камікадзе, які щодня вбивають мирних людей в Україні.

"Ви відсилаєте в росію свої безпілотники, щоб нас вбивати. За що Іран сьогодні хоче вбивати українців? Чому ви себе вплутуєте в цю війну, чому ви зараз розпочинаєте розмови про передачу ракет? Що вам це дає?", - звернулася до іранців лідерка варшавського Євромайдану Наталка Панченко.

Читайте: Іран бреше, що не постачає Росії дрони-камікадзе, - Білий дім

В акції, крім українців та поляків, взяли участь іранські активісти.

"Терористичний ісламський режим і терористичний російський уряд - єдині, і ми повинні об’єднатися. Вони слабшають з обох сторін. І я вірю, що їх час дуже швидко закінчиться. Іранці, які тут стоять, ніколи не зможуть повернутися до Ірану, але ми зможемо захищати Україну поряд з вами до кінця", - наголосила одна з іранських активісток.

Учасники акції прийшли під посольство Ірану з прапорами України, плакатам: "Росія - терорист", "Перестаньте нас вбивати", "Підтримка тероризму - це бути терористом", "Солідарність з жінками Ірану" тощо.

Також читайте: Союз Росії та Ірану - це серйозна загроза, на яку потрібно звертати пильну увагу, - Держдеп

Вони скандували гасла: "Ганьба вам", "Не вбивайте нас", "Не будьте терористами", "Геть з диктатурами", "Ні - війні".

У Варшаві пікетували посольство Ірану 01
У Варшаві пікетували посольство Ірану 02
У Варшаві пікетували посольство Ірану 03
У Варшаві пікетували посольство Ірану 04
У Варшаві пікетували посольство Ірану 05
У Варшаві пікетували посольство Ірану 06
У Варшаві пікетували посольство Ірану 07
У Варшаві пікетували посольство Ірану 08

Автор: 

Іран (2031) Польща (8498) протест (2398) Варшава (190)


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Топ коментарі
+8
Зато у нас есть посольства ирана и кубы и прочей этой проордынской чепухи ...
Гундосик, сделай видосик!
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18.10.2022 09:53
+7
Дякую нашій діаспори. Вони реально більше користі приносять, ніж зелені.
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18.10.2022 09:56
+4
При тому що в Польщі мільйони українців, патріотизм він такий хомяки одним словом.
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18.10.2022 09:54
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Зато у нас есть посольства ирана и кубы и прочей этой проордынской чепухи ...
Гундосик, сделай видосик!
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18.10.2022 09:53 Відповісти
При тому що в Польщі мільйони українців, патріотизм він такий хомяки одним словом.
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18.10.2022 09:54 Відповісти
Дякую нашій діаспори. Вони реально більше користі приносять, ніж зелені.
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18.10.2022 09:56 Відповісти
Та діаспора - галімі пристосуванці, які думають виключно про комфорт своєї дупи. У Польщі 2+ млн свалівших живе, а на мітинг прийшло чоловік 100, причому більша частина з мітингуючих - поляки.
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18.10.2022 10:43 Відповісти
треба відновити ядерний статус, та жахнути по ірану-пегерану
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18.10.2022 09:57 Відповісти
треба відновити ядерний статус, та жахнути по януковичам, ківах, медведчуках та іншій наволочі.....
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18.10.2022 10:11 Відповісти
поки у ірана не має ядерної зброї а у рашкі є різниця
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18.10.2022 10:21 Відповісти
дуже дивно: ніхто начебто і не помічає вуха китайчика Сі, які стирчать з цих дронів.
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18.10.2022 10:04 Відповісти
Закликати патріотів завалити вхід до посольства сміттям із всього міста і хай живуть аятоли у воні і смітті, бо вони і самі сміття!
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18.10.2022 10:30 Відповісти
Патріоти зараз або в окопах, або волонтерять для фронту. У Польщі - то не патріоти, то пристосуванці.
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18.10.2022 10:45 Відповісти
 
 