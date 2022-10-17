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Новости Война
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В Херсонской области замечено 20 иранских инструкторов, - Центр нацсопротивления

іран

По данным украинского подполья, на территории временно оккупированной Херсонской области в общей сложности замечено до 20 инструкторов из Ирана.

Об этом сообщил Центр национального сопротивления при Силах специальных операций Вооруженных сил Украины в Telegram, передает Цензор.НЕТ.

Также иранцы помогают запускать дроны-камикадзе Shahed-136 из Крыма. В частности, инструкторы находятся на полигоне Чауда, военном аэродроме Кировского и вблизи мыса Тарханкут.

Читайте на "Цензор.НЕТ": США готовят санкции против Ирана из-за поставок оружия России, - Politico

Перевозят дроны на автомобилях КамАЗ или УРАЛ. Возможно также использование гражданского транспорта, грузовых автомобилей для перевозки морских контейнеров", - говорится в сообщении.

Иран (1781)


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Топ комментарии
+61
Да кто бы сомневался что орки не могли так быстро научиться управлять дронами. Фактически Иран начал против нас войну
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17.10.2022 21:53
+27


иранские твари, чтобы вы все передохли.
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17.10.2022 21:58
+25
Надо 20 свиных шкур. 😉
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17.10.2022 21:54
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Да кто бы сомневался что орки не могли так быстро научиться управлять дронами. Фактически Иран начал против нас войну
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17.10.2022 21:53 Ответить
Надо 20 свиных шкур. 😉
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17.10.2022 21:54 Ответить
Сала і шкварок. А потім шкіри...
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17.10.2022 22:08 Ответить
ану ану поясним нам - іранські військові запускають по Україні іранські дрони і вони вообще не при делах?
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17.10.2022 21:59 Ответить
Боже, люди, баньте цього їбаната! Де модератори??? Це (уйло рашиське постійно тут пасеться!!!
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17.10.2022 22:04 Ответить
я це підозрював з першого дня його регістрації
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17.10.2022 22:05 Ответить
Воно тут постійно пасеться, гниль рашиська
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17.10.2022 22:09 Ответить


что за бред ты несешь, убогий? Иран не при делах? серьезно?

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17.10.2022 22:03 Ответить
Помічено? Це добре, HIMARS у допомогу!
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17.10.2022 21:54 Ответить
Еще живые?...
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17.10.2022 21:54 Ответить
Т.е., Иран принимает участие в боевых действиях против Украины. Пане Кулеба, Ваш выход!
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17.10.2022 21:55 Ответить
Макс! Мені цікаво одне: наскільки я пам"ятаю - згідно з канонами ісламу мусульманин повинен буть похований в день смерті, до заходу сонця Перепоховання не дозволяється Як вони "викручуються" в Україні? Невже "спецрейси" організовують після кожного факту загибелі? Там же крім іранців, ще й арабів купа! (Про кацапських "мусульман" я мову не веду - з них такі "прихильники ісламу", як з мене - балерина Вони навіть основних постулатів віри не знають! )
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18.10.2022 06:12 Ответить
Всегда делается допущение для тех, кто путешествует, и для тех, кто на войне. Убитых на войне хоронят по возможности. К примеру, путешественник или воин может не соблюдать пост, даже в рамадан.
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18.10.2022 11:07 Ответить
Я про рамадан знаю Просто цікаво - а що саме канони шаріату кажуть про поховання?
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18.10.2022 11:10 Ответить
Так же само. На войне и в путешествии все по возможности, и похороны, и пост. Вообще, строгость Шариата слегка преувеличена. Ну, имеются в виду нормальные страны типа Турции или Азербайджана.Не говоря уже о Средней Азии. Можно даже получить разрешение употреблять алкоголь, если в медицинских целях. А среднеазиатские бывшие кочевники спокойно себе пьянствуют кумыс и араку, бо в Коране про продукты ферментации молока ничего не сказано. А попробуй запретить им кушать конину(непарнокопытную и потому харам) - тут очень даже можно плохо помереть
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18.10.2022 11:22 Ответить
Та ногайці на Тамані і бузу просяну пили - і про Коран не згадували!
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18.10.2022 11:58 Ответить
Сразу вспоминается абрикосовка. 😉
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18.10.2022 13:31 Ответить
Угу. Я в этом плане запретов не нарушаю. Абрикосовка, фруктово-ягодная горилка, кумыс...такое. Вот с Салом я грешу часто. Но это Украинец во мне отодвигает Татарина на задний план, как только увидит Сало.
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18.10.2022 13:34 Ответить
Сало, брате, продукт не только полезный, но ещё кошерный и халяльный, особенно если прорезей на два пальца!
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18.10.2022 13:38 Ответить
Плохо только шо Сало тут не растет. Приходится ездить полтора часа к поляку-фермеру в соседнее county.
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18.10.2022 13:40 Ответить
😢
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18.10.2022 13:40 Ответить
Я сейчас под Киевом. Сало тут не то. Не сравнить с сумским, Мариупольским, харьковским и, особенно, с винницким.
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18.10.2022 13:43 Ответить
Ти диви, он еще и перебирает ...тут любому более-менее нормальному Салу рады.
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18.10.2022 13:44 Ответить
😜
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18.10.2022 13:48 Ответить
То-то я думаю турки, с кем я работал свинину и водку с коньяком потребляли. Оказывается путешественники. Будем знать. 😁
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18.10.2022 13:28 Ответить
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18.10.2022 13:29 Ответить
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17.10.2022 21:57 Ответить


иранские твари, чтобы вы все передохли.
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17.10.2022 21:58 Ответить
Негайно розчехлити хаймерс і відправити ослойопів до 72 прекрасних ослів
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17.10.2022 21:59 Ответить
живьем брать демонов. ... пытки свиным салом длились сутки...
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17.10.2022 21:59 Ответить
скоро увидим дрон номер 5000, и слушать Резникова что их осталось 300 штук и не надо публиковать номера. На крышах высоток гражданская оборона, с пулемётами или зенитками если хватит. Вы сами должны требовать это. Тревога, вышли мужики на крышу, и работают.
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17.10.2022 22:02 Ответить
"Українські офіційні особи висловили зацікавленість у придбанні систем ППО у Ізраїлю, який має майже ідеальний рекорд збиття ще більш досконалих іранських дронів. Надання Ізраїлем такої техніки ризикувало б налагодити відносини з Росією. Росія, яка продовжує зберігати військову присутність у Сирії, закрила очі на ізраїльські атаки там. Ці удари націлені на іранські поставки зброї до «Хезболли», войовничого, антиізраїльського ліванського угруповання."
WP
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17.10.2022 22:02 Ответить
Хаймарс пищь пищь пищь??
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17.10.2022 22:04 Ответить
було би ідеально хоч би кілька в полон їх хапнути, щоб потім мордою іранського посла в те гамно макнути. і в Гаагу тих шахідів.
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17.10.2022 22:04 Ответить
То вони тоді скажуть, що то не іранці, а сирійські найманці і що в них таких іранців зрод не було
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17.10.2022 22:54 Ответить
кацапы разные бывают...
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17.10.2022 22:05 Ответить
Correction - priority targets.
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17.10.2022 22:08 Ответить
За даними українського підпілля, на території тимчасово окупованої Херсонської області в загальному помічено до 20 інструкторів з Ірану.

Що означаж "в загальному"???
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17.10.2022 22:10 Ответить
У різних місцях бачили по кілька осіб А потім склали кількість разом (правда, правильніше казать не "в загальному"(калька з російського "в общем"), а "загалом")
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18.10.2022 06:16 Ответить
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17.10.2022 22:11 Ответить
Откуда выйдет так называемая душа у иранца, если его повесить?
Правильно, через другое отверстие (жопу) в организме. И таким образом эта субстанция будет осквернена и не предстанет перед аллахом. Нашему ССО на заметку. Очень помогало в свое время за речкой поговорить при необходимости.
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17.10.2022 22:11 Ответить
Если сами не будете требовать самооборону для своего дома, то возможны варианты. Шансы выжить при зенитке на крыше гораздо выше всем. У Вас в многоэтажке есть стрельцы?
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17.10.2022 22:13 Ответить
Все почалось з того що ***** окупувало Крим, а потім припхалось на Бамбас і каже давайте домовлятись. Ось тому Україна і звернулась до НАТИ.
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17.10.2022 22:32 Ответить
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17.10.2022 22:18 Ответить
Центр нацспротиву побачив, а слуга https://lb.ua/society/2022/10/17/532835_ukraina_mozhe_viznati_iran.html Мережко у Верховній Раді хоче доказів.
"Якщо ця інформація підтвердиться, то необхідно припиняти та переривати дипломатичні відносини з Іраном. Якщо підтвердиться інформація (щодо постачання ракет та нових дронів), ми можемо ставити питання про визнання Ірану - державою-спонсором тероризму».
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17.10.2022 22:18 Ответить


ставити питання про визнання Ірану - державою-спонсором тероризму».

нехай цей Мережко проспиться. Iран вже давно визнаний спонсором тероризму.
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17.10.2022 22:21 Ответить
Нагадайте мені, що заважає зеленим виродкам вигнати нахєр іранське посольство з України?!
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17.10.2022 22:19 Ответить
шото мне сдается, шо не все они вернутся в Иран. Некоторые могут пропасть без вести в эпицентре взрыва.
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17.10.2022 22:22 Ответить
20 солдат Ирана, на захваченой территории Украины учат русню убивать граждан Украины , может я чего то не понимаю, но разве это не прямое участие в войне?
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17.10.2022 22:23 Ответить
Як спіймають скажуть шо "на учения отправили" або "врачи"... Зв'язати, і кинути це гівно шоколадно-шкіре... Свині живцем з' їдять... До алаха більше не попадуть...
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17.10.2022 22:34 Ответить
Лупашити санкціям потрібно по косорилим ху *ло пінам і тоді одразу іран та інші гівно-країни перестануть випускати дрони та ракети.
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17.10.2022 22:41 Ответить
Вісь Москва -Тегеран-Пекін -Пхеньян из коллектівного Західа роблять посьмиховисько.Плювати вони хотіли на ті санкції,бо вже самодостатні.Шахеди повністю розгубили наше ППО.Їх стільки,що наши ракети ППО закінчаться за декілька днів,а далі вступлять в діло ще і бомбардувальникі РФ,зовсім безбоязно.Іранскіе ракети вдогонку.Це мої думки вслух,якщо коллективний Захід буде подавать воду на пожар чайними ложками.Особливо Байден.Засмучує це все.
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17.10.2022 23:05 Ответить
было б желание сша повоевать - или ты считаешь что рейнджеры или морпехи будут ходить в атаку....- прилетит все по координатам в течении 48 часов- и уже кацам будет нечем стрелять и обстреливать - у остальных кишки по деревьям и гавно в портках...
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17.10.2022 23:49 Ответить
Папуаси навчають дебілів.
Намагаються навчити.
Було вже на полігоні бєлгородському.
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17.10.2022 23:42 Ответить
 
 