В Херсонской области замечено 20 иранских инструкторов, - Центр нацсопротивления
По данным украинского подполья, на территории временно оккупированной Херсонской области в общей сложности замечено до 20 инструкторов из Ирана.
Об этом сообщил Центр национального сопротивления при Силах специальных операций Вооруженных сил Украины в Telegram, передает Цензор.НЕТ.
Также иранцы помогают запускать дроны-камикадзе Shahed-136 из Крыма. В частности, инструкторы находятся на полигоне Чауда, военном аэродроме Кировского и вблизи мыса Тарханкут.
Перевозят дроны на автомобилях КамАЗ или УРАЛ. Возможно также использование гражданского транспорта, грузовых автомобилей для перевозки морских контейнеров", - говорится в сообщении.
Топ комментарии
+61 FT FT
показать весь комментарий17.10.2022 21:53
+27 Mora Zfayfer
показать весь комментарий17.10.2022 21:58
+25 Roman Podyu #221750
показать весь комментарий17.10.2022 21:54
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
что за бред ты несешь, убогий? Иран не при делах? серьезно?
иранские твари, чтобы вы все передохли.
WP
Що означаж "в загальному"???
Правильно, через другое отверстие (жопу) в организме. И таким образом эта субстанция будет осквернена и не предстанет перед аллахом. Нашему ССО на заметку. Очень помогало в свое время за речкой поговорить при необходимости.
"Якщо ця інформація підтвердиться, то необхідно припиняти та переривати дипломатичні відносини з Іраном. Якщо підтвердиться інформація (щодо постачання ракет та нових дронів), ми можемо ставити питання про визнання Ірану - державою-спонсором тероризму».
ставити питання про визнання Ірану - державою-спонсором тероризму».
нехай цей Мережко проспиться. Iран вже давно визнаний спонсором тероризму.
Намагаються навчити.
Було вже на полігоні бєлгородському.