На Херсонщині помічено 20 іранських інструкторів, - Центр нацспротиву

За даними українського підпілля, на території тимчасово окупованої Херсонської області в загальному помічено до 20 інструкторів з Ірану.

Про це повідомив Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій Збройних сил України у Telegram, передає Цензор.НЕТ.

"Також іранці допомагають запускати дрони-камікадзе Shahed-136 з Криму. Зокрема інструктори перебувають на полігоні Чауда, військовому аеродромі Кіровського та поблизу мису Тарханкут.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": США готують санкції проти Ірану через постачання зброї Росії, - Politico

Перевозять дрони на автомобілях КамАз або УРАЛ. Можливе також використання цивільного транспорту, вантажні авто для перевезення морських контейнерів", - йдеться у повідомленні.