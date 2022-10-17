На Херсонщині помічено 20 іранських інструкторів, - Центр нацспротиву
За даними українського підпілля, на території тимчасово окупованої Херсонської області в загальному помічено до 20 інструкторів з Ірану.
Про це повідомив Центр національного спротиву при Силах спеціальних операцій Збройних сил України у Telegram, передає Цензор.НЕТ.
"Також іранці допомагають запускати дрони-камікадзе Shahed-136 з Криму. Зокрема інструктори перебувають на полігоні Чауда, військовому аеродромі Кіровського та поблизу мису Тарханкут.
Перевозять дрони на автомобілях КамАз або УРАЛ. Можливе також використання цивільного транспорту, вантажні авто для перевезення морських контейнерів", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+61 FT FT
показати весь коментар17.10.2022 21:53
+27 Mora Zfayfer
показати весь коментар17.10.2022 21:58
+25 Roman Podyu #221750
показати весь коментар17.10.2022 21:54
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что за бред ты несешь, убогий? Иран не при делах? серьезно?
иранские твари, чтобы вы все передохли.
WP
Що означаж "в загальному"???
Правильно, через другое отверстие (жопу) в организме. И таким образом эта субстанция будет осквернена и не предстанет перед аллахом. Нашему ССО на заметку. Очень помогало в свое время за речкой поговорить при необходимости.
"Якщо ця інформація підтвердиться, то необхідно припиняти та переривати дипломатичні відносини з Іраном. Якщо підтвердиться інформація (щодо постачання ракет та нових дронів), ми можемо ставити питання про визнання Ірану - державою-спонсором тероризму».
ставити питання про визнання Ірану - державою-спонсором тероризму».
нехай цей Мережко проспиться. Iран вже давно визнаний спонсором тероризму.
Намагаються навчити.
Було вже на полігоні бєлгородському.