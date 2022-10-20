Польща і країни Балтії запропонували проєкт нових санкцій проти Росії

Польща, Литва, Латвія та Естонія підготували власний проєкт нових санкцій проти Росії за її повномасштабну агресію проти України.

Йдеться про заборону співпраці з РФ у галузі атомної енергетики, імпорту російських діамантів, експорту до РФ безпілотників усіх типів, пише Rmf24.pl, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

Крім того, чотири країни виступають за введення ембарго на російський зріджений газ (LPG), маркетингові послуги і дослідження ринку, заборону продажу нерухомості російським компаніям та фізичним особам, а також більше обмежувальних заходів проти білорусі. Йдеться про те, щоб ця країна не стала транзитним пунктом для Росії у постачанні товарів, експорт яких заборонений до РФ.

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Документ, який підготували чотири країни, буде представлений на саміті країн ЄС.

Як зазначив глава польського уряду Матеуш Моравецький перед початком дводенного саміту ЄС у Брюсселі, Польща вимагатиме, щоб черговий пакет санкцій був "безпосередньою відповіддю на бомбардування цивільного населення, стратегічної інфраструктури, погрози бомбардування атомних електростанцій".