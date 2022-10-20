Польща і країни Балтії запропонували проєкт нових санкцій проти Росії
Новини Цензор.НЕТ За кордоном
Польща, Литва, Латвія та Естонія підготували власний проєкт нових санкцій проти Росії за її повномасштабну агресію проти України.
Йдеться про заборону співпраці з РФ у галузі атомної енергетики, імпорту російських діамантів, експорту до РФ безпілотників усіх типів, пише Rmf24.pl, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
Крім того, чотири країни виступають за введення ембарго на російський зріджений газ (LPG), маркетингові послуги і дослідження ринку, заборону продажу нерухомості російським компаніям та фізичним особам, а також більше обмежувальних заходів проти білорусі. Йдеться про те, щоб ця країна не стала транзитним пунктом для Росії у постачанні товарів, експорт яких заборонений до РФ.
Документ, який підготували чотири країни, буде представлений на саміті країн ЄС.
Як зазначив глава польського уряду Матеуш Моравецький перед початком дводенного саміту ЄС у Брюсселі, Польща вимагатиме, щоб черговий пакет санкцій був "безпосередньою відповіддю на бомбардування цивільного населення, стратегічної інфраструктури, погрози бомбардування атомних електростанцій".
Будь ласка, зачекайте...
@yapravvsegda
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4 ч
Байки про те, що на Московії завтра закінчаться патрони та дрони, про те що Путіна післязавтра знесуть генерали - якщо до того він не помре від раку, про те, що мобілізація викличе революцію, і т.д., поширюються або ворожими агентами або довбойобами, що цих агентів слухають.
Почему нельзя было принять первый и он же последний пакет, в котором будет ВСЁ ???
Или типо после каждого следующего пакета они планируют договориться с русскими ???
Это не смешно !!!
Даже ослу очевидно, что Украина не планирует ни о чем договариваться, и очевидно это давно, а потому должен наконец-то появиться ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПАКЕТ или даже я бы сказал МЕШОК санкций, после которого уже не нужно будет вводить что-либо !!!