Обстрел энергетической инфраструктуры Украины Россией – это тактика выжженной земли, - Шольц

После последних беспилотных и ракетных атак на гражданские объекты в Украине канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге в четверг, обвинил Россию в "тактике выжженной земли".

Об этом пишет Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По мнению немецкого канцлера, разрушение энергетической инфраструктуры Украины не поможет России выиграть войну. "Это лишь укрепляет решимость и стойкость Украины и ее партнеров. В конце концов, бомбардировки и ракетный террор России является актом отчаяния - так же, как и мобилизация российских мужчин на войну", - сказал Шольц.

Путин, по его словам, "накрывает Украину террором" и нагло и совершенно безответственно угрожает применить ядерное оружие.

"Он хочет посеять страх, разделить и запугать. Он спекулирует на нашей слабости. Но он ошибается. Мы не слабы... Наши глобальные альянсы сильны и живы, как никогда раньше. Путин не достигнет своих военных целей", - заверил Шольц.

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Канцлер Германии снова пообещал Украине поддержку столько, сколько потребуется. Он сообщил, что к весне 2023 г. Германия подготовит целую украинскую бригаду численностью до 5000 военнослужащих.

Восстановление Украины после российской агрессии Шольц назвал "задачей поколений", в решении которой должно объединить усилия все цивилизованное сообщество государств. Он подтвердил, что для Украины должен быть "план Маршалла" наподобие программы США по восстановлению Германии и Европы после Второй мировой войны.

По словам канцлера Германии, первая основа для этого должна быть заложена на экспертной конференции в Берлине, которая состоится 25 октября.