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Обстрел энергетической инфраструктуры Украины Россией – это тактика выжженной земли, - Шольц

Новости Цензор.НЕТ Война в Украине

шольц

После последних беспилотных и ракетных атак на гражданские объекты в Украине канцлер Германии Олаф Шольц, выступая в Бундестаге в четверг, обвинил Россию в "тактике выжженной земли".

Об этом пишет Bild, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на "Европейскую правду".

По мнению немецкого канцлера, разрушение энергетической инфраструктуры Украины не поможет России выиграть войну. "Это лишь укрепляет решимость и стойкость Украины и ее партнеров. В конце концов, бомбардировки и ракетный террор России является актом отчаяния - так же, как и мобилизация российских мужчин на войну", - сказал Шольц.

Путин, по его словам, "накрывает Украину террором" и нагло и совершенно безответственно угрожает применить ядерное оружие.

"Он хочет посеять страх, разделить и запугать. Он спекулирует на нашей слабости. Но он ошибается. Мы не слабы... Наши глобальные альянсы сильны и живы, как никогда раньше. Путин не достигнет своих военных целей", - заверил Шольц.

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Канцлер Германии снова пообещал Украине поддержку столько, сколько потребуется. Он сообщил, что к весне 2023 г. Германия подготовит целую украинскую бригаду численностью до 5000 военнослужащих.

Восстановление Украины после российской агрессии Шольц назвал "задачей поколений", в решении которой должно объединить усилия все цивилизованное сообщество государств. Он подтвердил, что для Украины должен быть "план Маршалла" наподобие программы США по восстановлению Германии и Европы после Второй мировой войны.

По словам канцлера Германии, первая основа для этого должна быть заложена на экспертной конференции в Берлине, которая состоится 25 октября.
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Топ комментарии
+8
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20.10.2022 22:44
+7
АТАКАМС где? Разбили бы им пару ТЕС и они бы подумали бы стрелять дальше или нет. Вы станете соочасниками геноцида
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20.10.2022 22:41
+7


Павло Подопригора

@format_ppe

·

19 окт.

- Половина росії - вічна мерзота.
- Може, мерзлота?
- То інша половина.

Володимир Хмара
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20.10.2022 23:18
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Смышленый Шольц!
А догадается ли он, что треугольник имеет три угла?
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20.10.2022 22:41 Ответить
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20.10.2022 22:44 Ответить
І не тільки, в нас також кулаками грозили ракетам.
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21.10.2022 00:07 Ответить
Могли б і жопу показать.
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21.10.2022 10:06 Ответить
АТАКАМС где? Разбили бы им пару ТЕС и они бы подумали бы стрелять дальше или нет. Вы станете соочасниками геноцида
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20.10.2022 22:41 Ответить
Там нікому думати.
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20.10.2022 22:43 Ответить
Розбили би їм ще декілька ТЕЦ тоді, рано чи піздно до свиномобак дійшло би, що далі непотрібно по нам стріляти
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20.10.2022 22:45 Ответить
це не просто війна; це - тероризм маньяка. Ти, Шольц, не жив в пору таких же маньяків Гітлера та Сталіна... Так почитай книги по історії, та навіть художню літературу... Зміниш свої уявлення про касапів...
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20.10.2022 22:44 Ответить
кончай болтать, давай... ТАНКИ !
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20.10.2022 22:45 Ответить
"Відновлення України після російської агресії Шольц назвав "завданням поколінь" --- видно відновлення України буде продовжуватися чимало часу...
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20.10.2022 22:46 Ответить
стільки, скільки буде потрібно буде щоб асимілювати наших біженців у Німеччині
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20.10.2022 22:49 Ответить
100 Леопардів -1 тупо гниють. виробник готовий підняти їх до рівня Лео 1А5, тобто, з приборами Лео-2

але ліверна ковбаса писяється....
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20.10.2022 22:48 Ответить


Павло Подопригора

@format_ppe

·

19 окт.

- Половина росії - вічна мерзота.
- Може, мерзлота?
- То інша половина.

Володимир Хмара
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20.10.2022 23:18 Ответить
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20.10.2022 23:26 Ответить
Каждый думающий за своё будущее человек должен сделать зло **********, это вернётся добром. Потому как добром это зло не остановить.
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21.10.2022 00:10 Ответить
Европейские фарисеи как всегда на высоте - сахар сладкий, соль соленая...капитаны очевидность епть ...
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21.10.2022 06:52 Ответить
так, пілся русні і трава не росте.
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21.10.2022 08:44 Ответить
 
 