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Обстріл енергетичної інфраструктури України Росією - це тактика випаленої землі, - Шольц

Новини Цензор.НЕТ Війна в Україні

шольц

Після останніх безпілотних і ракетних атак на цивільні об’єкти в Україні канцлер Німеччини Олаф Шольц, виступаючи в Бундестазі в четвер, звинуватив Росію в "тактиці випаленої землі".

Про це пише Bild, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на "Європейську правду".

На думку німецького канцлера, руйнування енергетичної інфраструктури України не допоможе Росії виграти війну. "Це лише зміцнює рішучість і стійкість України та її партнерів. Зрештою, бомбардування і ракетний терор Росії є актом відчаю – так само, як і мобілізація російських чоловіків на війну", – сказав Шольц.

Путін, за його словами, "накриває Україну терором" і нахабно та абсолютно безвідповідально погрожує застосувати ядерну зброю.

"Він хоче посіяти страх, розділити і залякати. Він спекулює на нашій слабкості. Але він помиляється. Ми не слабкі… Наші глобальні альянси сильні і живі, як ніколи раніше. Путін не досягне своїх військових цілей", – запевнив Шольц.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Німеччина готова підготувати до весни п’ять тисяч військових ЗСУ, - Шольц

Канцлер Німеччини знову пообіцяв Україні підтримку стільки, скільки буде потрібно. Він повідомив, що до весни 2023 року Німеччина підготує цілу українську бригаду чисельністю до 5000 військовослужбовців.

Відновлення України після російської агресії Шольц назвав "завданням поколінь", у вирішенні якого має об'єднати зусилля вся цивілізована спільнота держав. Він підтвердив, що для України має бути "план Маршалла" на зразок програми США з відновлення Німеччини та Європи після Другої світової війни.

За словами канцлера Німеччини, перші підвалини для цього мають бути закладені на експертній конференції в Берліні, що відбудеться 25 жовтня.
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Топ коментарі
+8
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20.10.2022 22:44
+7
АТАКАМС где? Разбили бы им пару ТЕС и они бы подумали бы стрелять дальше или нет. Вы станете соочасниками геноцида
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20.10.2022 22:41
+7


Павло Подопригора

@format_ppe

·

19 окт.

- Половина росії - вічна мерзота.
- Може, мерзлота?
- То інша половина.

Володимир Хмара
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20.10.2022 23:18
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Смышленый Шольц!
А догадается ли он, что треугольник имеет три угла?
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20.10.2022 22:41 Відповісти
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20.10.2022 22:44 Відповісти
І не тільки, в нас також кулаками грозили ракетам.
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21.10.2022 00:07 Відповісти
Могли б і жопу показать.
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21.10.2022 10:06 Відповісти
АТАКАМС где? Разбили бы им пару ТЕС и они бы подумали бы стрелять дальше или нет. Вы станете соочасниками геноцида
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20.10.2022 22:41 Відповісти
Там нікому думати.
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20.10.2022 22:43 Відповісти
Розбили би їм ще декілька ТЕЦ тоді, рано чи піздно до свиномобак дійшло би, що далі непотрібно по нам стріляти
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20.10.2022 22:45 Відповісти
це не просто війна; це - тероризм маньяка. Ти, Шольц, не жив в пору таких же маньяків Гітлера та Сталіна... Так почитай книги по історії, та навіть художню літературу... Зміниш свої уявлення про касапів...
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20.10.2022 22:44 Відповісти
кончай болтать, давай... ТАНКИ !
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20.10.2022 22:45 Відповісти
"Відновлення України після російської агресії Шольц назвав "завданням поколінь" --- видно відновлення України буде продовжуватися чимало часу...
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20.10.2022 22:46 Відповісти
стільки, скільки буде потрібно буде щоб асимілювати наших біженців у Німеччині
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20.10.2022 22:49 Відповісти
100 Леопардів -1 тупо гниють. виробник готовий підняти їх до рівня Лео 1А5, тобто, з приборами Лео-2

але ліверна ковбаса писяється....
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20.10.2022 22:48 Відповісти


Павло Подопригора

@format_ppe

·

19 окт.

- Половина росії - вічна мерзота.
- Може, мерзлота?
- То інша половина.

Володимир Хмара
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20.10.2022 23:18 Відповісти
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20.10.2022 23:26 Відповісти
Каждый думающий за своё будущее человек должен сделать зло **********, это вернётся добром. Потому как добром это зло не остановить.
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21.10.2022 00:10 Відповісти
Европейские фарисеи как всегда на высоте - сахар сладкий, соль соленая...капитаны очевидность епть ...
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21.10.2022 06:52 Відповісти
так, пілся русні і трава не росте.
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21.10.2022 08:44 Відповісти
 
 