Антимонопольный комитет проверит обоснованность повышения цен на яйца

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) приступил к исследованию причин увеличения цен на яйца куриные в скорлупе в сентябре-октябре 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

По данным Госстата, за три месяца – с июня по сентябрь - цены на куриные яйца выросли на 54%, что значительно выше общего роста потребительских цен.

"Повышение цен на куриные яйца может и не иметь объективных оснований, даже учитывая все тяжелые экономические последствия войны. Ведь рост общего индекса потребительских цен и индекса потребительских цен на продукты питания не коррелируется с стремительным ростом стоимости яиц", – отмечается в сообщении.

В то же время Комитет отмечает, что производство куриных яиц зависит от существующего поголовья кур несушек и кормов, непосредственно связанных с производственной деятельностью.

Однако профильные эксперты отмечают, что цены на рынке кормов в этом сезоне остаются достаточно низкими и наблюдается лишь незначительное колебание стоимости (+/-10%) в разных регионах Украины.

"Поэтому главные составляющие кормов для кур значительно подешевели по сравнению с прошлым годом. Следовательно, сейчас в Комитете отсутствует информация, подтверждающая наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за три месяца", - отмечает АМКУ.

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