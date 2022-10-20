Антимонопольный комитет проверит обоснованность повышения цен на яйца
Новости Цензор.НЕТ Экономика
Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) приступил к исследованию причин увеличения цен на яйца куриные в скорлупе в сентябре-октябре 2022 года.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.
По данным Госстата, за три месяца – с июня по сентябрь - цены на куриные яйца выросли на 54%, что значительно выше общего роста потребительских цен.
"Повышение цен на куриные яйца может и не иметь объективных оснований, даже учитывая все тяжелые экономические последствия войны. Ведь рост общего индекса потребительских цен и индекса потребительских цен на продукты питания не коррелируется с стремительным ростом стоимости яиц", – отмечается в сообщении.
В то же время Комитет отмечает, что производство куриных яиц зависит от существующего поголовья кур несушек и кормов, непосредственно связанных с производственной деятельностью.
Однако профильные эксперты отмечают, что цены на рынке кормов в этом сезоне остаются достаточно низкими и наблюдается лишь незначительное колебание стоимости (+/-10%) в разных регионах Украины.
"Поэтому главные составляющие кормов для кур значительно подешевели по сравнению с прошлым годом. Следовательно, сейчас в Комитете отсутствует информация, подтверждающая наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за три месяца", - отмечает АМКУ.
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Бо пани з підпанками кріпко та безкорисливо ******* гроші!
"Замглавы" оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов на камеру прочитал стихотворение неизвестного автора "Где бы я ни ехал в танке…". Коллаборант посвятил его "референдумам" во всем мире о "присоединении" к России
Коллаборант также попросил сделать репост "за мир во всем мире".
Приводим стихи от коллаборанта полностью:
Вижу горы и долины, вижу реки и поля
Это русское приволье, это родина моя
Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест
Это русская держава, сколько здесь любимых мест
Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай
Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край
Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я
Это русская сторонка, это родина моя
Недалече пирамиды, Нил течет богат водой
Омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой.
Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас
Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас
Над Сиднеем солнце всходит. Утконос сопит в пруду.
Репродуктор гимн заводит. С русским гимном в день войду!
Вот индейцы курят трубку И протягивают мне,
Все на свете любят русских, На родной моей земле.
З яйцями, ймовірніше за все, та ж ситуація.
2.І так масса фабрик - комбікорм, логістика, соляра все лягло.
3.Зерно зараз дешево, але, якщо відключатимуть енергію - ризики колосальні, стрес для курки - не нестиметься, витяжки не працюватимуть - торба.
4.ресурс, як то ломан-браун, ломан-вайт, хайсекс - то валюта, свого плем.ресурсу в Україні нема - це Німці!!!....і трохи, хто б ви думав - Угорщина, бо далі Франція задорого.
5.Малі підприємства працюють, у них дешевше - але ж вони дивляться на отих таварісчей.
Я зайнятий цією справою трохи (виробництво). Люди, приватники бояться брати курей у зиму - всі бояться відключень...звідси дефіцит і на коні той, хто ризикнув.Ніякий монопольний проти ринку не попре, забудьте. Як в таких умовах боротися, або стимулювати наше виробництво? Випадок особливий
Більшість коментарів читаєшь - ніби люди про війну забули і про розбомблені фабрики та елеватори.
От тобі й по 14, все прозоро.А тепер - тепер нічого, ще раз НІЧОГО НЕ ВДІЄШ, ніякі монопольні, і інші дебільні приколісти...В мене особисто сарказму немає щодо цього....погані справи, але які є
Відповідально, зі знанням теми, ЩЕ РАЗ (він же останній, набридло), птицефабрики не посадили курчат з весни, щоб воно виросло до курки 4,5 місяців, щоб неслася. Так зрозуміло??? Дрібні виробники користуються нагодою, дивлячись на дефіцит ринку.Так, ризикують ...ну ризикни ти сам, чого ти? отож...ризики є - я їх навів, а про коли що було? було та загуло - бо на прикладі тобі в т.ч. повідомив, що де-які крупні виробники роздавали БЕЗКОШТОВНО І ЯЙЦЯ І ДОРОСЛИХ КУРЕЙ
От тобі й по 14, все прозоро.А тепер - тепер нічого, ще раз НІЧОГО НЕ ВДІЄШ, ніякі монопольні, і інші дебільні приколісти...В мене особисто сарказму немає щодо цього....погані справи, але які є
Чому її не сіють в інших зонах? Певно ріпак вигідніший.
Впевнена,що з голоду не помрем.
Головне - ворога вигнать з рідної землі.
в число этих белков входит и белок долголетия (сиртуин 1), который защищает клетки организма от старения и способствует повышению продолжительности жизни, а также повышает стрессоустойчивость.
«Результаты исследования показали, что диета, включающая гречневую крупу, имеет так называемый эффект ограничения калорийности, поскольку в этом зерне содержится много неперевариваемой клетчатки. При добавлении в рацион гречки увеличивается производство сиртуина 1», - цитирует «Российская газета» автора исследования Шубра Панде.