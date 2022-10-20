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Новости Экономика Цены на продукты
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яйцо (63) повышение цен (38)

Антимонопольный комитет проверит обоснованность повышения цен на яйца

Новости Цензор.НЕТ Экономика

продукты,цены,мясо,яйца

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) приступил к исследованию причин увеличения цен на яйца куриные в скорлупе в сентябре-октябре 2022 года.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает пресс-служба АМКУ.

По данным Госстата, за три месяца – с июня по сентябрь - цены на куриные яйца выросли на 54%, что значительно выше общего роста потребительских цен.

"Повышение цен на куриные яйца может и не иметь объективных оснований, даже учитывая все тяжелые экономические последствия войны. Ведь рост общего индекса потребительских цен и индекса потребительских цен на продукты питания не коррелируется с стремительным ростом стоимости яиц", – отмечается в сообщении.

В то же время Комитет отмечает, что производство куриных яиц зависит от существующего поголовья кур несушек и кормов, непосредственно связанных с производственной деятельностью.

Однако профильные эксперты отмечают, что цены на рынке кормов в этом сезоне остаются достаточно низкими и наблюдается лишь незначительное колебание стоимости (+/-10%) в разных регионах Украины.

"Поэтому главные составляющие кормов для кур значительно подешевели по сравнению с прошлым годом. Следовательно, сейчас в Комитете отсутствует информация, подтверждающая наличие объективных факторов для подорожания яиц сразу на 54% за три месяца", - отмечает АМКУ.

Читайте также: Эксперты прогнозируют стремительное подорожание яиц в Украине, - УКАБ
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Топ комментарии
+34
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20.10.2022 23:05
+27
В июле 26, сейчас 70 ( АТБ). Алло Держстат, какие 54%?... Или у вас своя математика, как и у Антимонопольного комитета, этой никчемной конторы? Наводите уже срочно порядок среди этих аферистов
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20.10.2022 23:01
+26
Ще не відомо яким чином, але винен Порошенко. Інфа 146%
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20.10.2022 22:59
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Бо пани з підпанками кріпко та безкорисливо ******* гроші!
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20.10.2022 22:56 Ответить
Крокодилов вижу я: Стремоусов записал странное видео со стихами о "присоединении" к России всего мира....

"Замглавы" оккупационной администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов на камеру прочитал стихотворение неизвестного автора "Где бы я ни ехал в танке…". Коллаборант посвятил его "референдумам" во всем мире о "присоединении" к России

Коллаборант также попросил сделать репост "за мир во всем мире".

Приводим стихи от коллаборанта полностью:

Вижу горы и долины, вижу реки и поля

Это русское приволье, это родина моя

Вижу Прагу и Варшаву, Будапешт и Бухарест

Это русская держава, сколько здесь любимых мест

Вижу пагоды в Шри Ланке и Корею, и Китай

Где бы я ни ехал в танке, всюду мой любимый край

Вижу речку Амазонку, крокодилов вижу я

Это русская сторонка, это родина моя

Недалече пирамиды, Нил течет богат водой

Омывает русский берег, Русь моя, горжусь тобой.

Вижу Вашингтон в долине, Даллас вижу и Техас

Как приятно здесь в России выпить вкусный русский квас

Над Сиднеем солнце всходит. Утконос сопит в пруду.

Репродуктор гимн заводит. С русским гимном в день войду!

Вот индейцы курят трубку И протягивают мне,

Все на свете любят русских, На родной моей земле.
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20.10.2022 23:21 Ответить
єто руZZкая земля и крокодили теж тежZZкіє

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20.10.2022 23:24 Ответить
Да,по географії в нього певно двійка була
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21.10.2022 00:18 Ответить
Та у нього вже дах поїхав далеко і надовго
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21.10.2022 00:23 Ответить
Тут справа в курах. Вони за дешево яйця нести віідмовляються.
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20.10.2022 23:24 Ответить
Більш пустопорожньою організацією чим АК України - є хіба що ООН - Хрест на пузі і Інтернешнл Гемності! Гучні заяви на вітер! Користі - нуль!
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21.10.2022 03:32 Ответить
Ще не відомо яким чином, але винен Порошенко. Інфа 146%
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20.10.2022 22:59 Ответить
На яйцях це зайве, а от на цукру....
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20.10.2022 23:05 Ответить
а чому не на прєсловутой сої ?
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20.10.2022 23:17 Ответить
Про сою не в курсі, про цукор - нижче пропоную.
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20.10.2022 23:27 Ответить
Порохоботы, вам будет стыдно за свое высмеивание, когда через 2-3 года пенсионеры будут есть, возможно даже наведаться гречкой! Проблема в одном - хватит ли у полей гречки, а у Президента Ермака талантов и честности хватит.
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20.10.2022 23:39 Ответить
Нєпарахобот,ти що курив чи нюхав?
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20.10.2022 23:57 Ответить
ти що, пророчі слова зебенів імені 73% не впізнаєш?
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21.10.2022 03:48 Ответить
Нє, ну що це стьоб, за кілометр видно.
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21.10.2022 07:35 Ответить
"Стьоб" нафіг с сторону! Ми на війні і за "базар надо отвєчать". ШОвте взагалі "чьіх будєт"?
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21.10.2022 10:58 Ответить
73 %, не нада ля-ля)
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21.10.2022 09:06 Ответить
Та так,спочатку зелені щучили Бахматюка як хотіли,а тепер чомусь яйця дорогі.
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21.10.2022 11:41 Ответить
А може перевірити спочатку, чого ціни на цукор зросли на 100% у 2020 році - з 14,94 грн за кілограм до 28,69 грн за кілограм? Не на 5, 10 чи 20% - а на 100%?
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20.10.2022 22:59 Ответить
Порошенко? 😮
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20.10.2022 23:03 Ответить
Он что вечный президент?
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20.10.2022 23:09 Ответить
вартість цукру в Україні майже вдвічі вища за світові ціни
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20.10.2022 23:14 Ответить
Якщо подруга ВАЗеленського з АМКУ нічого не нарила, значить заробляють хтоНада. Хтось з плісняви.
З яйцями, ймовірніше за все, та ж ситуація.
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20.10.2022 23:31 Ответить
монополія і зговір
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20.10.2022 23:35 Ответить
Краще нехай НБУ перевірять ,бо там монопольно друкують гривню)
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20.10.2022 23:00 Ответить
В июле 26, сейчас 70 ( АТБ). Алло Держстат, какие 54%?... Или у вас своя математика, как и у Антимонопольного комитета, этой никчемной конторы? Наводите уже срочно порядок среди этих аферистов
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20.10.2022 23:01 Ответить
Трохи проясню (знаючи) : 1.Косівщинська птицефабрика роздала в Сумах БЕЗКОШТОВНО яйця і курей населенню (де-кілька разів) при вторгненні, ну що, браво власникам.
2.І так масса фабрик - комбікорм, логістика, соляра все лягло.
3.Зерно зараз дешево, але, якщо відключатимуть енергію - ризики колосальні, стрес для курки - не нестиметься, витяжки не працюватимуть - торба.
4.ресурс, як то ломан-браун, ломан-вайт, хайсекс - то валюта, свого плем.ресурсу в Україні нема - це Німці!!!....і трохи, хто б ви думав - Угорщина, бо далі Франція задорого.
5.Малі підприємства працюють, у них дешевше - але ж вони дивляться на отих таварісчей.
Я зайнятий цією справою трохи (виробництво). Люди, приватники бояться брати курей у зиму - всі бояться відключень...звідси дефіцит і на коні той, хто ризикнув.Ніякий монопольний проти ринку не попре, забудьте. Як в таких умовах боротися, або стимулювати наше виробництво? Випадок особливий
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20.10.2022 23:20 Ответить
Дякую за розгорнуту та адекватну інформацію.

Більшість коментарів читаєшь - ніби люди про війну забули і про розбомблені фабрики та елеватори.
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20.10.2022 23:42 Ответить
Нема за що, яєць інформація, на жаль, не додасть....А курка-чубатурка, ех..важка зима
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20.10.2022 23:46 Ответить
Ціни на курячі яйця стрімко злетіли у жовтні, а після початку війни вони навіть падали з 34 до 20 грн/дес. Тож чинники з пунктів 1, 2, 3 (проблем зі світлом декілька тижнів назад, коли стрибонули ціни, ще не було, а Україна навіть до недавніх днів продавала електрику зарубіж), не виправдовують безпрецедентне зростання цін на досить банальний для територій усієї України сільськогосподарський продукт.
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21.10.2022 00:17 Ответить
По 14 з копійками були.
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21.10.2022 00:20 Ответить
Відповідально, зі знанням теми, ЩЕ РАЗ (він же останній, набридло), птицефабрики не посадили курчат з весни, щоб воно виросло до курки 4,5 місяців, щоб неслася. Так зрозуміло??? Дрібні виробники користуються нагодою, дивлячись на дефіцит ринку.Так, ризикують ...ну ризикни ти сам, чого ти? отож...ризики є - я їх навів, а про коли що було? було та загуло - бо на прикладі тобі в т.ч. повідомив, що де-які крупні виробники роздавали БЕЗКОШТОВНО І ЯЙЦЯ І ДОРОСЛИХ КУРЕЙ
От тобі й по 14, все прозоро.А тепер - тепер нічого, ще раз НІЧОГО НЕ ВДІЄШ, ніякі монопольні, і інші дебільні приколісти...В мене особисто сарказму немає щодо цього....погані справи, але які є
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21.10.2022 00:37 Ответить
НА щей тобі, персонально, вибачай важко одне й те саме
Відповідально, зі знанням теми, ЩЕ РАЗ (він же останній, набридло), птицефабрики не посадили курчат з весни, щоб воно виросло до курки 4,5 місяців, щоб неслася. Так зрозуміло??? Дрібні виробники користуються нагодою, дивлячись на дефіцит ринку.Так, ризикують ...ну ризикни ти сам, чого ти? отож...ризики є - я їх навів, а про коли що було? було та загуло - бо на прикладі тобі в т.ч. повідомив, що де-які крупні виробники роздавали БЕЗКОШТОВНО І ЯЙЦЯ І ДОРОСЛИХ КУРЕЙ
От тобі й по 14, все прозоро.А тепер - тепер нічого, ще раз НІЧОГО НЕ ВДІЄШ, ніякі монопольні, і інші дебільні приколісти...В мене особисто сарказму немає щодо цього....погані справи, але які є
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21.10.2022 00:41 Ответить
Доповідаю куроводу - кури несуться 2-3 роки, тому твої посилання на 4.5 місяця недоречні. І про ризикни - віддай мені свою птахофабрику - я ризикну.
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21.10.2022 00:54 Ответить
...2-3 роки, ну-ну, можна й 10....тільки на 10 рік вона знесе 1 яйце за рік. Оце молодчага - смішний, ану ще шо-небудь відкрий...якусь америку
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21.10.2022 01:04 Ответить
Та я ж не панянка якась, що куру тільки у вигляді філе бачив, а ти не академік, щоби тут повчати. Тебе ще на світі не було, коли я з тими курями возився. Йди собі лісом.
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21.10.2022 01:09 Ответить
Я не академік, і піду відпочивати. А був я чи не був - це тобі видніше....Гуляй дядя
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21.10.2022 01:13 Ответить
Ризикувати за чужий рахунок готовий... а сам що зробив??
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21.10.2022 01:06 Ответить
Так пропонує ж з нуля почати. Ти сам пробував щось з нуля? Я - так. Тому не треба тут повчати, що та як.
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21.10.2022 01:11 Ответить
То просто блеяння, без натяку на суть проблеми , бачиш у нього курка 3 роки несеться - і ЖЕРЕ 3 роки, а несе все менше і менше
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21.10.2022 01:17 Ответить
Ой, та не треба нас дурити, з 14 грн навесні до 70 грн восени?
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21.10.2022 00:19 Ответить
А ніхто і не дури, я для себе все бачу, є дифіцит, він викликаний ризиками і логістикою, а про торгівельні мережі - правда, там да. Ну і ще варіант - спробуй сам, своїми руцями- для цього - почни з калькулятора ...і фсьо ти поймеш, шо ну його нафіг і твої кухонні розмови - типу та ладна, как так, швидко зникнуть..Удачі
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21.10.2022 00:25 Ответить
Яка там логістика, зерно зараз удвічі дешевше чим у 2021 році, поради спробувати? Та з нуля взагалі важко, але ж тут не з нуля? Повчає тут, куровод з калькулятором.
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21.10.2022 00:39 Ответить
Без проблем
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21.10.2022 00:44 Ответить
Все правильно - націнка - АТБ, маркетопт, оптовичок - власники одні і тіж - там можливо і є приколи
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20.10.2022 23:24 Ответить
а на скумбрію???
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20.10.2022 23:01 Ответить
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20.10.2022 23:05 Ответить
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20.10.2022 23:19 Ответить
По 8 вже розібрали
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20.10.2022 23:07 Ответить
одна підзебльна курка, щоб передати ЗСУ.
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21.10.2022 03:57 Ответить
чекаємо на норми споживання та талони на яйця
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20.10.2022 23:02 Ответить
на гоа воно вам?
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20.10.2022 23:03 Ответить
А що, вже наїлися?
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20.10.2022 23:03 Ответить
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20.10.2022 23:07 Ответить
муві 43 - прикольний фільм
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20.10.2022 23:16 Ответить
прикольний ? Його ніби визнали одним з найгірших фільмів у історії ))))))
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20.10.2022 23:52 Ответить
Хто визнав? Коли?
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21.10.2022 07:32 Ответить
цікава структура цей антимонопольний комітет, і всі, мабуть, сидять на зарплаті...
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20.10.2022 23:07 Ответить
Думаю вони навіть не в курсі що у них ще зарплата є. Вони по іншому заробляють.
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20.10.2022 23:54 Ответить
Антимонопольний одніми яйцями харчується? Всі інші продукти? Що там перевіряти..чи то не в однієй країні живимо..і комуналка не 10% від доходу родини..
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20.10.2022 23:08 Ответить
Ох, доиграются эти бизнесмены... Все люди как заведут себе курей на балконах, вообще без прибылей останутся... )
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20.10.2022 23:14 Ответить
нет быстрее бизнесмены останутся без фаберже
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20.10.2022 23:19 Ответить
Ну, про людей, я только что, внятно и членораздельно изложил со знанием дела
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20.10.2022 23:36 Ответить
членораЗЕлительно, сказав би... Зі знанням старого кугута в логістиці мас...
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21.10.2022 04:00 Ответить
Незабаром яйця зникнуть .....назавжди.
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20.10.2022 23:16 Ответить
Мий частіше, може й не зникнуть тоді
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21.10.2022 08:32 Ответить
Антимонопольний комітет хоче не збанкрутіти
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20.10.2022 23:16 Ответить
АК звичайна нікчемна держконтора "кормуха для своїх" на нашій шії
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21.10.2022 08:46 Ответить
Знаю
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21.10.2022 09:08 Ответить
Кому війна, кому мати рідна..
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20.10.2022 23:16 Ответить
Яйця будемо бачити тільки в бані )))
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20.10.2022 23:17 Ответить
За результатами аналізу цін АМКУ рекомендуватиме населенню зменшити вживання яєць. Потім МОЗ надасть інформацію, що систематичне вживання яєць призводить до раку. Потім шмигаль затвердить стратегію щодо зниження рівня вживання яєць, а президент створить при РНБО спеціальний орган, що буде слідкувати за виконанням цієї стратегії. Короче не здивуюсь якщо почнемо ще яйця везти із за кордону
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20.10.2022 23:20 Ответить
ВЫПУСКАЙТЕ ЛЕНКУ-СКУМБРИЮ!!!!
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20.10.2022 23:20 Ответить
Вы цены на корма когда последний раз видели? Но самый большой удар по яйцам сделали рашисты разбомбив десятки птицефабрик. Вот вы лучше скажите почему гречка у нас дороже красной икры (уже не говорю что ее трудно найти ту которую можно есть) что ее только в глаза закапывать? Может уже хватит выращивать сою и рапс на експорт. А занятся тем чем Украина раньше славилась. У нас даже гречаного меда уже не найдешь. Одну смолу какую то желтую продают которой разве что для замазки использовать
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20.10.2022 23:21 Ответить
під гречку треба готувати грунт дуже старанно. Бо під неї нема гербіцидів і вона частково йшла на дитяче харчування як екологічно чиста продукція ( це звичайно ж не стосується гречки вирощеної в китаї). У нашій зоні (південь Полтавщини) її не сіють давно, бо при недостатній волозі грунту і повітря вона не зав'яжеться до повної можливості і дасть низький урожай. Меду теж.
Чому її не сіють в інших зонах? Певно ріпак вигідніший.
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20.10.2022 23:46 Ответить
Да, дожили бл****. Гречки нет. Меда нет. Сала на базаре нормального, а не ту шкуру которую раньше на сапоги сдавали продают называя ее салом, тоже нет. Что мы сделали с Украины?
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20.10.2022 23:52 Ответить
ти, хоча б колись та щось зробив, окрім клаву ганяти?
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21.10.2022 04:03 Ответить
за мед не скажу, але в цьому році гречка вродила добре. у країні її профіцит. За словами дружини ціна вже падає.
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21.10.2022 20:49 Ответить
Хочу додати до дискусії:гречка згущує кров,тому,людям похилого віку її споживати не варто....є достатньо других круп.
Впевнена,що з голоду не помрем.
Головне - ворога вигнать з рідної землі.
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21.10.2022 05:25 Ответить
Шось нове взнала.
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21.10.2022 07:47 Ответить
цікаво, де Ви таке вичитали? А якщо пити аспірин ( магнікор), їсти гречку можна? А яка гречка згущує кров - жарена чи нежарена?
в число этих белков входит и белок долголетия (сиртуин 1), который защищает клетки организма от старения и способствует повышению продолжительности жизни, а также повышает стрессоустойчивость.

«Результаты исследования показали, что диета, включающая гречневую крупу, имеет так называемый эффект ограничения калорийности, поскольку в этом зерне содержится много неперевариваемой клетчатки. При добавлении в рацион гречки увеличивается производство сиртуина 1», - цитирует «Российская газета» автора исследования Шубра Панде.
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21.10.2022 20:47 Ответить
Дуже не любила малятко гречане, гімно недобре. Европа не їсть гречку, тому і наші т.з. аграрії її не садять
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21.10.2022 09:15 Ответить
Усі корма ростуть і виготовляються в Україні. Досить, курей не заривали в землю, щоб дешево не продавати? Зерно продаєте , тому і курям жерти немає чого
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21.10.2022 09:12 Ответить
Порошенко, доколі?!
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20.10.2022 23:36 Ответить
Так,лєнкина подруга,сестра управляючої італійського будинку Зєлєнскіх,донька викладача зеленського,зараз нарозслідує...
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20.10.2022 23:56 Ответить
Саме стрімке подорожчання яєць трапилось протягом останніх двох тижнів. Наче хтось дав команду. Вони в супермаркетах дорожчали часом два рази на день. Неможливо щоб кури перестали нестись скрізь, одразу і одночасно. Кури, ать-два,стій!
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21.10.2022 00:03 Ответить
Виробники яєць передадуть до Антимонопольного комітету кожен по мішку грошей і підвищення цін, у висновку АМКУ, буде обгрунтованим.
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21.10.2022 00:09 Ответить
как обычно, спекулируют во время войны, человеческая натура такая
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21.10.2022 00:15 Ответить
А гречка по цене мяса антимонопольный комитет не интересует?
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21.10.2022 00:21 Ответить
треба бойкотувати яйця до весни.Всім. Але Україну історично населяють хатаскрайники та батальони монако.
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21.10.2022 01:44 Ответить
Порошенко, АСТАНАВИТЕСЬ!
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21.10.2022 02:45 Ответить
Хтось вже зрізав бабла, тепер можна й "розслідувать". Від самого початку було зрозуміло, що це афера. При чому пробна, типу, схавають, чи ні.
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21.10.2022 06:41 Ответить
гречка по@уй усім, а з яйцями за ціною м'яса дійсно біда. Така хрінь у Греції зараз.
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21.10.2022 08:50 Ответить
у мольного комітету з"явились яйця?. цій загнилій конторі нічим більше зайнятись?
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21.10.2022 20:22 Ответить
 
 