Антимонопольний комітет перевірить обґрунтованість підвищення цін на яйця

Антимонопольний комітет України (АМКУ) розпочав дослідження причин збільшення цін на яйця курячі у шкарлупі у вересні-жовтні 2022 року.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє пресслужба АМКУ.

За даними Держстату, за три місяці – з червня по вересень ціни на курячі яйця зросли на 54%, що значно вище загального зростання споживчих цін.

"Підвищення цін на курячі яйця може й не мати об’єктивних підстав, навіть з огляду на усі тяжкі економічні наслідки війни. Адже зростання загального індексу споживчих цін та індексу споживчих цін на продукти харчування не корелюється зі стрімким зростанням вартості яєць", – зазначається у повідомленні.

Водночас Комітет зауважує, що виробництво яєць курячих залежить від наявного поголів’я курей несучок та кормів, що безпосередньо пов’язані з виробничою діяльністю.

Однак профільні експерти зазначають, що ціни на ринку кормів у цьому сезоні залишаються досить низькими і спостерігається лише незначне коливання вартості (+/-10%) у різних регіонах України.

"Тож головні складові кормів для курей значно подешевшали, порівняно з минулим роком. Отже, наразі в Комітеті відсутня інформація, яка б підтверджувала наявність об’єктивних факторів для подорожчання яєць одразу на 54% за три місяці", – наголошує АМКУ.

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