Кулеба и премьер Израиля Лапид обсудили иранские дроны и военную помощь

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба в четверг 20 октября провел телефонный разговор с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Кулеба написал в твиттере.

Он отметил: "Я разговаривал с премьер-министром Израиля Яиром Лапидом и проинформировал его о невыразимых страданиях, гибели людей и разрушениях, вызванных российскими ракетами и беспилотниками иранского производства. Мы подробно обсудили обращение Украины к Израилю о предоставлении систем и технологий противовоздушной и противоракетной обороны".

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