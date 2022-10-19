Министр обороны Израиля Ганц: "Мы не продаем оружие Украине"

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не поставляет вооружение Украине, несмотря на российские атаки с использованием боевых беспилотников Ирана по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам, и якобы в дальнейшем будет придерживаться той же политики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Я хочу четко дать понять, что мы не продаем оружие Украине. Я министр обороны и отвечаю за экспорт израильского оружия", – сказал он.

По словам Ганца, Израиль направляет только медицинскую и гуманитарную помощь - "и так будет и дальше".

Напомним, ранее экс-премьер-министр и лидер оппозиции Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против поставок оружия Украине, аргументируя это тем, что оно может попасть в руки Ирана.

Читайте: Переговоры между Украиной и Израилем сорвались из-за вмешательства РФ, - израильская газета Haaretz