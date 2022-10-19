Министр обороны Израиля Ганц: "Мы не продаем оружие Украине"
Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не поставляет вооружение Украине, несмотря на российские атаки с использованием боевых беспилотников Ирана по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам, и якобы в дальнейшем будет придерживаться той же политики.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.
"Я хочу четко дать понять, что мы не продаем оружие Украине. Я министр обороны и отвечаю за экспорт израильского оружия", – сказал он.
По словам Ганца, Израиль направляет только медицинскую и гуманитарную помощь - "и так будет и дальше".
Напомним, ранее экс-премьер-министр и лидер оппозиции Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против поставок оружия Украине, аргументируя это тем, что оно может попасть в руки Ирана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Более 2600 украинцев признали праведниками народов мира за спасение евреев во время Холокоста.
И теперь спасенные евреи, ввели для Украинских беженцев электронные разрешения на въезд, а для русских туристов отменили анализ на ковид.
Та і існує неофіційний договір між ними і РФ по Ірану...
Чого їхню країну має турбувати доля країни яка з придуркуватим сусідом не готувалась до війни...
З ними потрібно домовлятись хоча б щоб вони раші товари подвійного призначення не продавали а нам...
Безпилотники продаёт? Да, продавал.
Помогает уходить от западных санкций?
Да.
По заказу рф разработали «электронную банковскую систему», на случай отключения от « Свифт».
И все это делалось на фоне 100% поддержки Украиной «израильских инициатив» внутри Украины.
Открытые двери для бизнеса, культуры, религии и многое другое.
Даже пенсии Украины выплачиваются бывшим украинским гражданам, уехавшим на ПМЖ в Израиль.
Появляется «вопрос к Израилю» -
Ну, и кто вы, после этого?!
Израильский народ может и друг ，но не его правительство .
А если их турнут?? Куда??
Россия делает более богатое предложение Израилю-поетому Израиль с Россией.На мораль Израилю всегда бло чихать как и на гоев-почитайте выдержки из Талмуда и вы поймете от куда Гитлер черпал свою идеологию рассового превосходства и того что жизнь других наций ничего не стоит
И Украина ни разу не осудила бомбежки Израильских городов и голосует в ООН против Израиля -это как?
и Израиль оказывает огромную помощь Украине развед информацией и медикаментами и лечением раненых.
И к тому же Украина чествует Бандеру и Шухевича , а это виновные в геноциде евреев и поляков. Евреи Израиля только в мае перечислили ВСУ 40 миллионов долларов -это личные пожертвования.
Причем тут твоя чистота? Лишь бы написать?
А шановний пан Посол не хотів би спочатку побалакати про злодіяння деякиї соплемінників, на кшалт:
Троцький, Зінов'єв, Каменєв, Свердлов, Каганович, і десятки і сотні їм подібних.
Ні, вони не були ні посібниками, ні посіпаками. Ніт.
бо були вони були ОРГАНІЗІТОРАМИ , і ідеологами таких терорів, яких світ не бачив.
А от посібниками були нескінченні орди НКВД-истів, і теж з абсолютно не-єврейськими прізвищами.
І тільки розібравшись з сталіністами, можна буде вже починати виясняти хто там кому нацист.
· · 5 · https://zbruc.eu/node/102560?fb_comment_id=3593898944025812 1 р.
https://www.facebook.com/yanina.chanis
https://www.facebook.com/yanina.chanis Янина Чениз
Оголосити посла Ізраїлю персоною нонграта! Подібні заяви не повинні залишатись без відповіді!
А це коментарі на ригач того посла
22 марта нынешнего года израильская газета «Калькалист», веб-сайт Ynet и ряд других израильских СМИ рассказали, как украинцы в небе над Житомиром впервые сбили израильский БПЛА, используемый россиянами. Указывалось, что речь идет о «Форпосте», и опять повторялось, что это - российская версия израильского дрона Searcher 2.
Источник: https://detaly.co.il/izrail-ne-daet-oruzhie-ukraine-no-postavlyaet-rossii-komplektuyushhie-dlya-bpla
Не помагаєте Украіні, то значить помагаєте кацапетіі.
Можете так спостерігати? Нічого не озивається в серці?
Оце так маячня. Його там шо, лавров покусав?
Я уже молчу сколько евреев мы укрывали от фашизма в ущерб своим интересам... Идиоты
И в тоже время, русским туристам разрешили без справки о Ковид въезжать.
Со стороны выглядит, как специально сделали, чтобы беженцам было сложнее, а туристам проще.
15 марта 2022,
Как объясняют украинские дипломаты, Израиль действительно отменил возможность привычного безвизового въезда, но ввел альтернативный порядок авторизации поездки - разрешение на нее предоставляет МВД. "Прибытие в Израиль и посадка на рейс совершаются при наличии предварительного разрешения МВД Израиля", - объясняет https://israel.mfa.gov.ua/news/do-uvagi-gromadyan-********-yaki-planuyut-vyizd-v-izrayil-v-zvyazku-z-vijskovoyu-agresiyeyu-rf-v-******** посольство .
Отменил 7 июля 2022 - т.е. действовало 4 месяца, для Украинских туристов
Для русских ничего не изменялось
Все граждане Российской Федерации, в том числе несовершеннолетние, владеющие общегражданскими загранпаспортами, могут, не оформляя виз, однократно или многократно въезжать в Израиль и выезжать из страны, следовать транзитом и пребывать на израильской территории без виз девяносто (90) дней
Не похоже на правду, русских пускаем без "статистики", Украинцев именно во время войны "со статистикой", а через 4 месяца решили отказаться от "статистики", но оставить для израильтян
Если правду сказать (понять почему МВД так поступило) страшно, то можо не врать, а промолчать.
Туристы важнее
Одно дело, не давать оружие, так как страшно, но в открытую вводить фактически запрет, когда другие страны до такого не додумались...
Да Израильскому правительству страшно, надо отказываться от импорта продовольствия из Украины, так как наш сосед, может это не верно понять, а поставки делаются в открытую...
Если в будущем гражданам Израиля потребуется убежище в других странах, но именно для них введут специальные визы, они же не будут обижаться, и поймут почему?
Это международный закон, страна придерживается его или нет, т.е. любой может попросить статус беженца, если докажет например преследование властями на родине.
Получается русские, белорусы и прочие могут также просить статус беженца.
Адвокатская фирма "К сожалению, начиная с 2018 года, практически все просьбы о предоставлении статуса беженца отклонялись израильским МВД (Мисрад апним) в ускоренном режиме."
После начала войны, обязали запретить пользоваться ускоренным отказом, и рассматривать каждый случай более тщательно.
Но уже в марте 2022 года, Израиль стал единственной страной, которая ввела фактически запрет на въезд, пока не получишь електронное разрешение.
Ввела не для всех стран, а только для украинцев.
В тоже время Канада, Ирландия - отменили визы для украинцев.
Вот такая разница, между странами...
Будем голосовать не за трусов типа Ганца боящегося на Путина глаза поднять, а за вменяемых.
Нехай щастить
Не мне комментировать руководство Израиля за их позицию, но, ребятки, когда в комментариях - а мы все равно не любим евреев, шоб вони сдохли- это немного странно, никому не кажется?
И тем не менее, я желаю украинцам победы в этой войне, потому что мы знаем, что такое терроризм.