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Новости Война
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Министр обороны Израиля Ганц: "Мы не продаем оружие Украине"

ганц

Министр обороны Израиля Бени Ганц заявил, что его страна не поставляет вооружение Украине, несмотря на российские атаки с использованием боевых беспилотников Ирана по гражданской инфраструктуре и жилым кварталам, и якобы в дальнейшем будет придерживаться той же политики.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на LIGA.net.

"Я хочу четко дать понять, что мы не продаем оружие Украине. Я министр обороны и отвечаю за экспорт израильского оружия", – сказал он.

По словам Ганца, Израиль направляет только медицинскую и гуманитарную помощь - "и так будет и дальше".

Напомним, ранее экс-премьер-министр и лидер оппозиции Израиля Биньямин Нетаньяху выступил против поставок оружия Украине, аргументируя это тем, что оно может попасть в руки Ирана.

Читайте: Переговоры между Украиной и Израилем сорвались из-за вмешательства РФ, - израильская газета Haaretz

Израиль (1922)


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Топ комментарии
+41
Ми про це обов`язково будемо помятати, та при нагоді пригадаємо щурам і Тель-Авіві, що продались Моцкві!
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19.10.2022 13:45
+36
Ви там визначіться. А то як ті хвойди...
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19.10.2022 13:45
+28
Та йдіть ви в сраку,дебіли пейсаті. Самі розігнали це все-самі обісрались. Нікчеми. Слизняки. Тьху.
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19.10.2022 13:45
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Страница 3 из 3
В плохом смысле этого слова.
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19.10.2022 15:03 Ответить
У них свої проблеми й свій погляд на нашу війну. Ми нічого 30 років не робили для забезпечення обороноздатності й не можемо щось вимагати від інших. Спасибі нашій владі всіх часів від Кравчука до Зеленського, які дуже хотіли дружити з росією. Некомпетентна влада, яка весь час займалась тільки власними інтересами, довела країну до краю прірви.
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19.10.2022 15:03 Ответить
У каждого свои проблемы, но надо оставаться людьми, а не "евреями"

Более 2600 украинцев признали праведниками народов мира за спасение евреев во время Холокоста.

И теперь спасенные евреи, ввели для Украинских беженцев электронные разрешения на въезд, а для русских туристов отменили анализ на ковид.
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19.10.2022 15:11 Ответить
Причем тут те 2600 праведников? Тех кто выдавали евреев немцам и лично принимали участия в их уничтожении гораздо больше во много раз, по данным яд вашем. Только никакого отношения это сейчас не имеет на то какие принимаютя решения.
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21.10.2022 09:36 Ответить
Яка кончена паскуда.
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19.10.2022 15:05 Ответить
Хай ідуть нах, хитровжарені. Хоч в мене там є родичі. І ми там бували з сім'єю.
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19.10.2022 15:05 Ответить
Там складні вибори, плюс велика частина населення вихідці з Росії і ще зараз приїзджає...
Та і існує неофіційний договір між ними і РФ по Ірану...
Чого їхню країну має турбувати доля країни яка з придуркуватим сусідом не готувалась до війни...

З ними потрібно домовлятись хоча б щоб вони раші товари подвійного призначення не продавали а нам...
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19.10.2022 15:11 Ответить
иран - израиль - рф, ось зла
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19.10.2022 15:11 Ответить
А чего этот министр не сказал что Израиль продаёт Путину?

Безпилотники продаёт? Да, продавал.

Помогает уходить от западных санкций?
Да.
По заказу рф разработали «электронную банковскую систему», на случай отключения от « Свифт».

И все это делалось на фоне 100% поддержки Украиной «израильских инициатив» внутри Украины.

Открытые двери для бизнеса, культуры, религии и многое другое.

Даже пенсии Украины выплачиваются бывшим украинским гражданам, уехавшим на ПМЖ в Израиль.

Появляется «вопрос к Израилю» -
Ну, и кто вы, после этого?!
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19.10.2022 16:23 Ответить
да игра в одни ворота ，но Украине больше нужен Израиль чем Израилю Украина . Насчет того что оружие непродают я могу понять ，они тоже воюют .А вот русские олиграхи санкции русские платежные системы ，тут вопрос почему наше МЗС все это проглотило . То что евреи любят бабло ето понятно ，но бабло на крови детей и женщин комон це занадто .
Израильский народ может и друг ，но не его правительство .
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19.10.2022 20:14 Ответить
За президента, уряд і посадовців євреїв нас на боці росії атакує іран, а урядовці ізраїлю не продають нам зброю. Виходить, що разом в росією атакуюють Україну?
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19.10.2022 15:16 Ответить
дают очень много развединформации и медпомощь и обмундирование
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19.10.2022 16:35 Ответить
даремно ми прогиналися перед війною ухваливши закон Бужанського про антисемітизм, який ставить євреїв вище за українців
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19.10.2022 15:19 Ответить
надо отменить этот закон
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19.10.2022 23:03 Ответить
А це взагалі було якесь закріплення єврейської окупації, бо як інакше пояснити необхідність того закону.
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19.10.2022 23:36 Ответить
Про те, що не допомагають Україні сказав їх Бені, а наш Беня казав, що сроко наші забудуть кров кацапів, Беня візьме 100 мільярдів доларів і справа в шляпі. Не озброєним оком видно допомогу євреїв Україні. Допоміг вам рабінович?
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19.10.2022 15:21 Ответить
Президент будет молчать -- родители в Израиле на пенсии.
А если их турнут?? Куда??
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19.10.2022 15:23 Ответить
малохольні іранці... дрони не кацапам продавати, держати ними оборону перед Тель-авівом не пробували?
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19.10.2022 15:35 Ответить
иранские дроны появились в Украине, значит рано или поздно появятся в Израиле. тогда поздно будет уже для Израиля
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19.10.2022 15:35 Ответить
этими дронами израиль не испугать -они их посадят
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19.10.2022 16:37 Ответить
Мова про те, що Іран отримає від росіі кучу долярів за постачання дронів і ракет, і, можливо, ядерні технології або матеріали, і зможе збільшити можливості свого ВПК і закінчить роботи над створенням власної ядерної зброї. А оскільки одна з цілей державної політики Ірану - знищення держави Ізраїль, то для єврейської держави можуть бути проблеми. Але уряд Ізраїлю вирішив бути на стороні росіі, і, дотично, Ірану, Що ж, це ваш вибір.
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19.10.2022 15:50 Ответить
не на стороне россии -израиль дает много развединформации Украине.
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19.10.2022 16:38 Ответить
ізраїль воював з кучкою козлолюбів а Україна воює з ядерною країною другою в світі по кількості озброєння не коректно порівнювати ці війни
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19.10.2022 15:38 Ответить
Тобто війною в Україні послаблюється Росія , а Росія і Іран головні дестабілізуючі фактори на Близькому Сході , і поки війна в Україні то навколо Ізраілю не палають конфлікти , Росії не до того .Виглядає дуже цинічно , хоча яка там мораль , якщо в ізраільських госпіталях лікувалися ісламісти- головорізи з ІДІЛ, гроші ж не пахнуть .
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19.10.2022 15:45 Ответить
В будущем когда мы отобьемся от ********* и будем в нато,а израель начнут рвать на куски исламисты,мы тоже поможем им,например кукурузкой или спальными мешками
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19.10.2022 15:45 Ответить
Салом лучше.
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19.10.2022 17:39 Ответить
Ще один поц
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19.10.2022 15:47 Ответить
Я-бы предложил Ирану украинские ядерные технологии и ракетные технологии в обмен на иранские ударные дроны и ракеты 300-700 км дальности. Собственно Рашка ему уже предложила и получила согласие,но Украина может сделать более низкие цены. Чхать Израилю на то что в Украине гибнут дети в том числе из-за того что Израиль поставлял России комплектующие для военны беспилотников-разведчиков-наводчиков огня.
Россия делает более богатое предложение Израилю-поетому Израиль с Россией.На мораль Израилю всегда бло чихать как и на гоев-почитайте выдержки из Талмуда и вы поймете от куда Гитлер черпал свою идеологию рассового превосходства и того что жизнь других наций ничего не стоит
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19.10.2022 15:55 Ответить
что ты несешь нацик ? израиль дает много развединформации украине и медпомощь -бойцы израильского спецназа в составе ВСУ !
И Украина ни разу не осудила бомбежки Израильских городов и голосует в ООН против Израиля -это как?
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19.10.2022 16:42 Ответить
Не громіть їх ілюзорний світ, вони привикли завжди всіх навколо звинувачувати що в їхній хаті не прибрано і грязно....
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19.10.2022 17:38 Ответить
По ядерным технологиям Иран уже опережает Украину. Этим нужно было заниматься, а не бабло по офшорам прятать все 30 лет
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19.10.2022 17:35 Ответить
Вам для інформації наші ядерщики там на контрактах вже давно, їх тут виловлювали рекрутери і манили великою зарплатнею
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19.10.2022 17:40 Ответить
Ненадо зброю, помоги деньгами
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19.10.2022 16:03 Ответить
Еврейское правительство исраиля не помогает евреям из правительства Украины!!!Как то это не по Торе.А ларчик открывается очень просто?в Питоросии правительство тоже еврейское,да и путин наполовину еврей шоломов..
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19.10.2022 16:14 Ответить
путин не еврей это раз и израильское правительство исходит из интересов Израиля
и Израиль оказывает огромную помощь Украине развед информацией и медикаментами и лечением раненых.
И к тому же Украина чествует Бандеру и Шухевича , а это виновные в геноциде евреев и поляков. Евреи Израиля только в мае перечислили ВСУ 40 миллионов долларов -это личные пожертвования.
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19.10.2022 16:46 Ответить
Якщо мама єврейка то ніби єврей хоча не чистокровний але ж наскільки я знаю рід іде по матері
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19.10.2022 17:36 Ответить
Давайте не будем постить бред про геноцид евреев Бандерой. Не тиражируйте московскую брехню. Вы сделали украицев монстрами выслуживаясь перед кацапней. Не читайте русских книжек перед сном.
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19.10.2022 17:43 Ответить
Просто в Україні в ходу помилкова теза про те, що народ, що переніс над собою наругу, народ, представники якого багато чого важать в ********* світі, зрозуміє і підтримає інший народ в схожій ситуації. Звичайні емоції простих людей. Міністри праведниками не бувають.
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19.10.2022 19:17 Ответить
Звичайно,бо вам потрібна наша земля,і дрони не іранські а ваші у *****.
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19.10.2022 16:20 Ответить
Не Ганц, а прямо Ганс
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19.10.2022 16:23 Ответить
ganz - це геть чисто (тобто зовсім)
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19.10.2022 16:30 Ответить
Ганс (нім. Hans) - німецьке чоловіче ім'я
Причем тут твоя чистота? Лишь бы написать?
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19.10.2022 17:24 Ответить
Кстати, ganz с немецкого переводится как "все"
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19.10.2022 17:33 Ответить
Ізраїль поставив себе у один ряд з Угорщиною. Таке собі товариство.
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19.10.2022 16:26 Ответить
"Ми рішуче засуджуємо будь-яке прославлення спільників нацистського режиму. Україні час визнати своє минуле", - написав посол, коментуючи проведення смолоскипного маршу на честь Степана Бандери 1 січня. Розумієм, куди горнуть?
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19.10.2022 16:32 Ответить
https://www.facebook.com/ukreator Олександр Волинський

А шановний пан Посол не хотів би спочатку побалакати про злодіяння деякиї соплемінників, на кшалт:
Троцький, Зінов'єв, Каменєв, Свердлов, Каганович, і десятки і сотні їм подібних.
Ні, вони не були ні посібниками, ні посіпаками. Ніт.
бо були вони були ОРГАНІЗІТОРАМИ , і ідеологами таких терорів, яких світ не бачив.

А от посібниками були нескінченні орди НКВД-истів, і теж з абсолютно не-єврейськими прізвищами.

І тільки розібравшись з сталіністами, можна буде вже починати виясняти хто там кому нацист.

· · 5 · https://zbruc.eu/node/102560?fb_comment_id=3593898944025812 1 р.

https://www.facebook.com/yanina.chanis

https://www.facebook.com/yanina.chanis Янина Чениз

Оголосити посла Ізраїлю персоною нонграта! Подібні заяви не повинні залишатись без відповіді!
А це коментарі на ригач того посла
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19.10.2022 16:34 Ответить
У ***** нет Израильских дронов!
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19.10.2022 16:48 Ответить
Еще в 2010 году Россия подписала контракт на 300 млн долларов на сборку Searcher II из израильских комплектующих на Казанском вертолетном заводе. С 2012 года Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) приступил к выпуску российских беспилотников, получивших название «Форпост».

22 марта нынешнего года израильская газета «Калькалист», веб-сайт Ynet и ряд других израильских СМИ рассказали, как украинцы в небе над Житомиром впервые сбили израильский БПЛА, используемый россиянами. Указывалось, что речь идет о «Форпосте», и опять повторялось, что это - российская версия израильского дрона Searcher 2.
Источник: https://detaly.co.il/izrail-ne-daet-oruzhie-ukraine-no-postavlyaet-rossii-komplektuyushhie-dlya-bpla
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19.10.2022 17:29 Ответить
но это старье разработанное в начале 80 ых годов.
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19.10.2022 17:31 Ответить
Опять брехня. С какой пригожинской конюшни постит эта прикрывающаяся флагом США Helen Evans?
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19.10.2022 17:46 Ответить
израиль дает очень много ценнейшей развединформации , что даже важней чем оружие и также медикаменты и лечит бойцов всу. У них в регионе ситуация не простая.
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19.10.2022 16:34 Ответить
вас заклинило?
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19.10.2022 23:06 Ответить
Знайшов, чим хвалитися....боягуз...
Не помагаєте Украіні, то значить помагаєте кацапетіі.
Можете так спостерігати? Нічого не озивається в серці?
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19.10.2022 16:36 Ответить
Все что нужно знать о стране Израиль!
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19.10.2022 16:47 Ответить
аргументуючи це тим, що вона може потрапити до рук Ірану.

Оце так маячня. Його там шо, лавров покусав?
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19.10.2022 16:57 Ответить
Народ Израиля в большинстве потдерживает Украину и сочувствует Украине в этой войне, уверен что израильские специалисты уже работают в Украине, делятся всеми что им известно об иранских дронах, но официально Израиль не станет подставляться и становиться стороной конфликта в Украине, на то есть много причин. Не приятно читать тут антисимитские высказывания многих комментаторов. У израиля и так много врагов, и наживать себе еще и такого врага как Россия, это последнее чего бы мы хотели. К примеру Израиль не продает свое пво Украине, но он спокойно продает его Германии и замещает ей то что Германия дает Украине.
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19.10.2022 17:22 Ответить
будет иметь врагом Украину. На 2х стульях вы не усидите братцы
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19.10.2022 23:08 Ответить
если уж выбирать себе врага между Россией и Украиной то лучше уже Украина, она намного безобиднее, а если серьезно, Израиль скорее всего помогает и так, но не будет об этом заявлять публично. Я вообще удивлен как вы уверены в том что все должны вам помогать в ущерб своим интересам. Вы бы хоть Иерусалим признали столицей Израиля для начала, или может голанские высоты признали.
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20.10.2022 21:26 Ответить
а вы может быть голодомор бы признали, который вы же и организовали!!
Я уже молчу сколько евреев мы укрывали от фашизма в ущерб своим интересам... Идиоты
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20.10.2022 22:35 Ответить
Мать-перемать, ребята! Вам что важнее - шашечки или покататься? Не может Израиль открыто и демонстративно помогать поставками вооружений! Когда ********* развяжет войну против Израиля со стороны Ливана и Сирия, Вам полегчает? Никогда Израиль не рекламирует поставки вооружения ни в одну страну, кроме США.
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19.10.2022 17:35 Ответить
Можете объяснить, зачем специально весной усложнили въезд Украинским беженцам, введя электронные разрешения?

И в тоже время, русским туристам разрешили без справки о Ковид въезжать.

Со стороны выглядит, как специально сделали, чтобы беженцам было сложнее, а туристам проще.
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19.10.2022 19:09 Ответить
Могу, поскольку сам интересовался. Эл. регистрация вводилась не именно для украинских беженцев - в Израиле она уже пару лет. В том числе, и для израильтян. Введена для статистики въезда-выезда и согласия с ответственностью за ложные сведения.К примеру, об отсутствии симптомов ковида. Кстати, в Германии есть аналогичная практика - нужно ехать самому, поэтому знаю. И кусок дерьма напоследок - к сожалению, правительство у нас коалиционное и один основных партнеров из русомразей.По мне - так вообще отменить безвиз с **********.
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19.10.2022 19:36 Ответить
Исходим из фактов, а не домыслов

15 марта 2022,

Как объясняют украинские дипломаты, Израиль действительно отменил возможность привычного безвизового въезда, но ввел альтернативный порядок авторизации поездки - разрешение на нее предоставляет МВД. "Прибытие в Израиль и посадка на рейс совершаются при наличии предварительного разрешения МВД Израиля", - объясняет https://israel.mfa.gov.ua/news/do-uvagi-gromadyan-********-yaki-planuyut-vyizd-v-izrayil-v-zvyazku-z-vijskovoyu-agresiyeyu-rf-v-******** посольство .

Отменил 7 июля 2022 - т.е. действовало 4 месяца, для Украинских туристов

Для русских ничего не изменялось

Все граждане Российской Федерации, в том числе несовершеннолетние, владеющие общегражданскими загранпаспортами, могут, не оформляя виз, однократно или многократно въезжать в Израиль и выезжать из страны, следовать транзитом и пребывать на израильской территории без виз девяносто (90) дней

Не похоже на правду, русских пускаем без "статистики", Украинцев именно во время войны "со статистикой", а через 4 месяца решили отказаться от "статистики", но оставить для израильтян

Если правду сказать (понять почему МВД так поступило) страшно, то можо не врать, а промолчать.
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20.10.2022 10:55 Ответить
Ну, если это так, то это отвратительно. Лишний доказательство для нас, что этих тварей в правительстве необходимо выбрасывать из политики.
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20.10.2022 11:35 Ответить
сделали потому что в противном случае сюда бы ломанулось огромное количество беженцев из Украины, гораздо больше чем израиль был готов принять. Израиль маленькая страна, это не польша которая смогла принять миллионы в том числе на деньги евросоюза.
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19.10.2022 19:37 Ответить
а для русских туристов без справки о Ковид страна стала стразу ооочень большой....какие же вы мерзкие гондоны.....
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19.10.2022 23:10 Ответить
Израиль не принимает беженцев из России и не выдает статус беженца российским туристам, а Украинцы сразу с аэропорта бежали в мвд статус беженца и пособия просить, это немного разные вещи. Я как бы не осуждаю, но израильтяне не обязаны из своих налогов содержать миллионы бегущих от войны Украинцев.
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20.10.2022 21:30 Ответить
Неприятно, но похоже на правду

Туристы важнее

Одно дело, не давать оружие, так как страшно, но в открытую вводить фактически запрет, когда другие страны до такого не додумались...

Да Израильскому правительству страшно, надо отказываться от импорта продовольствия из Украины, так как наш сосед, может это не верно понять, а поставки делаются в открытую...

Если в будущем гражданам Израиля потребуется убежище в других странах, но именно для них введут специальные визы, они же не будут обижаться, и поймут почему?
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20.10.2022 11:15 Ответить
Израиль отменил с Украиной без виз в начале войны только потому что по закону любой украинец влетевший в Израиль как турист, мог просить статус беженца и по факту все так и делали. в итоге разрешили влетать и пересидеть войну в израиле только тем украинцам у которых в израиле жили родственики или друзья которые были готовы их принять
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20.10.2022 21:37 Ответить
Не нашел, что именно для украинцев специально разрешили просить статус беженца, а всем другим не разрешают.

Это международный закон, страна придерживается его или нет, т.е. любой может попросить статус беженца, если докажет например преследование властями на родине.

Получается русские, белорусы и прочие могут также просить статус беженца.

Адвокатская фирма "К сожалению, начиная с 2018 года, практически все просьбы о предоставлении статуса беженца отклонялись израильским МВД (Мисрад апним) в ускоренном режиме."

После начала войны, обязали запретить пользоваться ускоренным отказом, и рассматривать каждый случай более тщательно.

Но уже в марте 2022 года, Израиль стал единственной страной, которая ввела фактически запрет на въезд, пока не получишь електронное разрешение.

Ввела не для всех стран, а только для украинцев.

В тоже время Канада, Ирландия - отменили визы для украинцев.

Вот такая разница, между странами...
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20.10.2022 23:19 Ответить
Все правильно, просить могут все, но по закону отказать украинцам было нельзя так как в их стране идет война. Всем остальным спокойно можно было отказывать. В начале войны был такой наплыв с украины что люди там ночевали в очередях около дверей МВД. Раз решили временно ввести ограничения видимо не справлялись иначе с этой ситуацией.
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21.10.2022 08:53 Ответить
https://www.newsru.co.il/israel/19oct2022/israel_u_r_opros_itogi.html Следует ли Израилю оказывать военную помощь Украине? Итоги опроса
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19.10.2022 17:44 Ответить
Друкуйте коректну інформацію. Israel will help Ukraine develop an air defense alert system, Israeli Defense Minister Benny Gantz announced Wednesday, but the country does not plan to deliver weapon systems. Це поперше. По-друге, Ізраїль має активні конфлікти (три фактично) і через Срію (яка фактично під контролем РФ) Іран потавляє зброю до Хізбалли для атак по Ізраїлю. Ізраїль ці склади нищить, а РФ армія не атакує Ізраїль під час таких операцій. Як тільки Ізраїль зробив заву про неприпустимість агресії в Україні і підтримав резолюцію, раша через сателітів розпочала терористичні атаки, в яких загинули громадяни Ізраїля (Україна ніяк не опечалилась тим фактом). Україна постійно голосує проти Ізраїля навіть у декоративних голосуванняx. При томy Україна немає жодних меркантильних причин для такої поведінки, а усі союзнику України голосують на підтримку Ізраїля. Останнє, невдячність ніколи ні до чого не призводила: Ізраїль витратив десятки мільйонів на мобольний шпиталь, розвідданні Ізраїля рятують життя, маса інструкторів в Украііні, про гумдопомогу від уряду та приватних громадян взагалі мовчу. І ще, Ізраїль якщо і буде робити щось важливе, то це ніколи не буде відкрито анонсовано.
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19.10.2022 18:30 Ответить
еще немного и правительство Израиля сменится. Выборы на носу.

Будем голосовать не за трусов типа Ганца боящегося на Путина глаза поднять, а за вменяемых.
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19.10.2022 18:36 Ответить
это за кого интересно ?
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19.10.2022 19:42 Ответить
Остается только Лапид. 32 года голосовал за Ликуд - остохренели, твари.
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20.10.2022 09:45 Ответить
Азербайджану продавали оружие а не поставляли, и это приводило только к нытью армян, а тут у россии есть много способов очень сильно нагадить Израилю, поэтому Израиль не спешит разрывать с Россией некоторые договора, благодаря которым Росссийские пво в Сирии не стреляют по израильским самолетам. Никто вам ничем не обязан помогать в ушерб своим интересам, напомню Украина не признает не Иерусалим как столицу Израиля, не галанские высоты територией Израиля. С чего ты решил что все обязаны вам помогать любой ценой? сказал бы спасибо за то что дают.
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19.10.2022 19:29 Ответить
Не хочит Израиль поставлять ВСУ оружие?Значит не сошлись в цене.Для евреев гешефт это главное и дело тут не в иранцах.На складах и базах ЦАХАЛ полно трофейного советского оружия от арабов,надо только нашему презу подсуетиться и пообещать хорошо заплатить,ну и "подмазать"кой-кому, если очень надо.."Шилки""Стрелы1-10",ЗУ-23-2..,ЗУ-57 и пр. ЗА,сейчас востребованы для ПВО как никогда
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19.10.2022 20:42 Ответить
По Ізраїлю ми теж запам"ятаємо в боргу не залишимося коли прийде час
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19.10.2022 20:43 Ответить
евреи никогда не умели мыслить стратегически, и всегда предпочитали сиюминутную выгоду, такова сущность рабов, увы...
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19.10.2022 21:33 Ответить
Коли міністр оборони на весь світ заявляє, що він дворушне лицемірне сцикло - це початок кінця країни.
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20.10.2022 00:34 Ответить
ГНЦ ПНХ
Нехай щастить
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20.10.2022 03:50 Ответить
Спокійніше. Ізраїльська верхівка - потвори смердючi, причому здебільшого ліваки, вибирають самі себе, і бояться "хоч би чого не вийшло". Народ, ізраїльтяни в основному, проти Росії, але такі ж обдурені, як і українці, голосують за тих, кого їм прорекламували. Самі подивіться, чи нині нині в Україні при владі. Отож і воно. Тож давайте без антисемітизму.
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20.10.2022 03:59 Ответить
Да нет, просто выбор меньшего говна происходит. Предыдущие вообще пробл*ди были. Теперь выяснилось, что только нынешний премьер чего-то стоит. Министр обороны из другой партии.
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20.10.2022 09:23 Ответить
Господа украинцы. За последние годы( а точнее, почти всегда, иногда может воздерживаться) Украина голосует за резолюцию Палестины, осуждающую Израиль. В 2021 более 4000 ракет прилетели в мою страну с территории Газы, и чтобы вы думали? Украина опять осудила Израиль!!! Сорян,а кто был президентом Украины в этом году?
Не мне комментировать руководство Израиля за их позицию, но, ребятки, когда в комментариях - а мы все равно не любим евреев, шоб вони сдохли- это немного странно, никому не кажется?
И тем не менее, я желаю украинцам победы в этой войне, потому что мы знаем, что такое терроризм.
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20.10.2022 05:53 Ответить
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