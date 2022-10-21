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В финском автобусе крутили российскую пропаганду. Полиция начала следствие

фінляндія

В автобусах распространяли пропаганду, оправдывающую нападение России на Украину. Украинцы обратились в полицию, и водителям грозит до 6 месяцев за решеткой.

Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Yle.

Речь идет об автобусах города Йоэнсуу, которыми управляет компания Länsilinjat Oy из Тампере.

Следователи подозревают, что водители распространяли российскую пропаганду, оправдывающую нападение России на Украину. Украинские пассажиры автобуса решили, что услышанное оскорбительно и дискриминационно.

Теперь полиция расследует, были ли граждане Украины подвергнуты дискриминации.

Подозреваемые – двое водителей автобусов. Им грозит штраф и лишение свободы на срок до шести месяцев.

Читайте также: В Финляндию за неделю въехало на 88% больше россиян, чем раньше

Автор: 

пропаганда (3672) россия (95420) Финляндия (958)


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Топ комментарии
+27
Eta posledstvia "haroshih "ruskih !
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21.10.2022 09:00
+26
Мразота кацапська гадить де може і як може.
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21.10.2022 08:58
+26
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21.10.2022 09:09
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Мразота кацапська гадить де може і як може.
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21.10.2022 08:58 Ответить
Eta posledstvia "haroshih "ruskih !
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21.10.2022 09:00 Ответить
+ 100!

хороший руZZкий - мертвый руZZский
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21.10.2022 09:07 Ответить
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21.10.2022 09:31 Ответить
Родился "русский" -черт заплакал....
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21.10.2022 11:40 Ответить
Не думаю, що невелика сума від кацапів втішить тих воділ, коли вони будуть відбувати свої 6 місяців в комфортабельній фінській тюрмі. А сидіти точно будуть, бо правосуддя в Суомі і близько не схоже на наші "суди".
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21.10.2022 09:06 Ответить
У Європі загалом попадання у чорний список гірше, ніж штраф чи якийсь строк.
Так держслужбовець, ставший об"єктом преси, може назавжди втратити можливість на держслужбі працювати. Ну а пересічним громадянам не світять ніякі перспективи.
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21.10.2022 10:51 Ответить
Кацапи радше влаштують голодомор на росії, аніж скоротять видатки на пропаганду та підкуп іноземних політиків.

Якщо відкинути демагогію,
єдина РЕАЛЬНА ідеологія кацапстану - це гадити Заходу.
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21.10.2022 09:07 Ответить
Кацапи радше влаштують голодомор на росії, аніж скоротять видатки на пропаганду та підкуп іноземних політиків.

Як видно,грошей у косяпен залишилось лише для підкупу шоферів..

котрі у всіх країнах,получається ,переважно розумово обмежені...
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21.10.2022 11:39 Ответить
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21.10.2022 09:09 Ответить
Ну так хай фінни змінять законодавство - внесуть альтернативний вид покарання "Позбавлення громадянства Фінляндії та депортація в Росію" (Таке вже робили в США - «Советский ковчег», также «красный ковчег», - метафорическое название парохода «https://ru.wikipedia.org/wiki/UST_Buford Буфорд », отправившегося из Нью-Йорка 21 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1919 года с 249 уроженцами бывшей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи , депортированными из США за политические взгляды в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 Советскую Россию , что стало крупнейшей депортацией из США по политическим мотивам. 184 депортированных были членами «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1 Союза русских рабочих США и Канады », остальные принадлежали к коммунистической и социалистической партиям, десяток членов к «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0 Индустриальным рабочим мира ». Семь человек не имели отношения к политике.)
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21.10.2022 09:10 Ответить
Ну буквально везде где могут гадят )) не удивлюсь если они даже в сортирах общественных на стенках рисуют что-то такое типа Расея впередъ )
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21.10.2022 09:27 Ответить
Правильна. Ця пропаганда вбивча. Демократія,не демократія,її потрібно жорстко прибирати. А що в Польщі робиться,ой. Тут ватанів багато (((
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21.10.2022 09:32 Ответить
В случае водитель автобуса не был понаехавший Петров-Сидоров?
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21.10.2022 12:48 Ответить
Це ваші харошие руzкие
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22.10.2022 23:23 Ответить
 
 