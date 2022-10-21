В финском автобусе крутили российскую пропаганду. Полиция начала следствие
В автобусах распространяли пропаганду, оправдывающую нападение России на Украину. Украинцы обратились в полицию, и водителям грозит до 6 месяцев за решеткой.
Об этом Цензор.НЕТ сообщает со ссылкой на Yle.
Речь идет об автобусах города Йоэнсуу, которыми управляет компания Länsilinjat Oy из Тампере.
Следователи подозревают, что водители распространяли российскую пропаганду, оправдывающую нападение России на Украину. Украинские пассажиры автобуса решили, что услышанное оскорбительно и дискриминационно.
Теперь полиция расследует, были ли граждане Украины подвергнуты дискриминации.
Подозреваемые – двое водителей автобусов. Им грозит штраф и лишение свободы на срок до шести месяцев.
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+26 Прощай немытая раССея
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хороший руZZкий - мертвый руZZский
Так держслужбовець, ставший об"єктом преси, може назавжди втратити можливість на держслужбі працювати. Ну а пересічним громадянам не світять ніякі перспективи.
Якщо відкинути демагогію,
єдина РЕАЛЬНА ідеологія кацапстану - це гадити Заходу.
Як видно,грошей у косяпен залишилось лише для підкупу шоферів..
котрі у всіх країнах,получається ,переважно розумово обмежені...