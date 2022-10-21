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Новини
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У фінському автобусі крутили російську пропаганду. Поліція розпочала слідство

фінляндія

В автобусах розповсюджували пропаганду, що виправдовує напад Росії на Україну. Українці звернулися до поліції, і водіям загрожує до 6 місяців за ґратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Yle.

Йдеться про автобуси міста Йоенсуу, якими керує компанія Länsilinjat Oy з Тампере.

Слідчі підозрюють, що водії розповсюджували російську пропаганду, що виправдовує напад Росії на Україну. Українські пасажири автобусу вирішили, що почуте є образливим та дискримінаційним.

Тепер поліція розслідує, чи були громадяни України піддані дискримінації.

Підозрювані - двоє водіїв автобусів. Їм загрожує штраф та позбавлення свободи терміном до шести місяців.

Читайте: Російські пропагандисти почали називати українців "терористами" і оголошують "новий етап" війни

Автор: 

пропаганда (2799) росія (65073) Фінляндія (1303)


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Топ коментарі
+27
Eta posledstvia "haroshih "ruskih !
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21.10.2022 09:00
+26
Мразота кацапська гадить де може і як може.
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21.10.2022 08:58
+26
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21.10.2022 09:09
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Мразота кацапська гадить де може і як може.
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21.10.2022 08:58 Відповісти
Eta posledstvia "haroshih "ruskih !
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21.10.2022 09:00 Відповісти
+ 100!

хороший руZZкий - мертвый руZZский
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21.10.2022 09:07 Відповісти
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21.10.2022 09:31 Відповісти
Родился "русский" -черт заплакал....
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21.10.2022 11:40 Відповісти
Не думаю, що невелика сума від кацапів втішить тих воділ, коли вони будуть відбувати свої 6 місяців в комфортабельній фінській тюрмі. А сидіти точно будуть, бо правосуддя в Суомі і близько не схоже на наші "суди".
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21.10.2022 09:06 Відповісти
У Європі загалом попадання у чорний список гірше, ніж штраф чи якийсь строк.
Так держслужбовець, ставший об"єктом преси, може назавжди втратити можливість на держслужбі працювати. Ну а пересічним громадянам не світять ніякі перспективи.
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21.10.2022 10:51 Відповісти
Кацапи радше влаштують голодомор на росії, аніж скоротять видатки на пропаганду та підкуп іноземних політиків.

Якщо відкинути демагогію,
єдина РЕАЛЬНА ідеологія кацапстану - це гадити Заходу.
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21.10.2022 09:07 Відповісти
Кацапи радше влаштують голодомор на росії, аніж скоротять видатки на пропаганду та підкуп іноземних політиків.

Як видно,грошей у косяпен залишилось лише для підкупу шоферів..

котрі у всіх країнах,получається ,переважно розумово обмежені...
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21.10.2022 11:39 Відповісти
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21.10.2022 09:09 Відповісти
Ну так хай фінни змінять законодавство - внесуть альтернативний вид покарання "Позбавлення громадянства Фінляндії та депортація в Росію" (Таке вже робили в США - «Советский ковчег», также «красный ковчег», - метафорическое название парохода «https://ru.wikipedia.org/wiki/UST_Buford Буфорд », отправившегося из Нью-Йорка 21 декабря https://ru.wikipedia.org/wiki/1919_%D0%B3%D0%BE%D0%B4 1919 года с 249 уроженцами бывшей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%BE%D1%81%D1%81%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%B8%D0%BC%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B8%D1%8F Российской империи , депортированными из США за политические взгляды в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%A1%D0%A4%D0%A1%D0%A0 Советскую Россию , что стало крупнейшей депортацией из США по политическим мотивам. 184 депортированных были членами «https://ru.wikipedia.org/w/index.php?title=%D0%A1%D0%BE%D1%8E%D0%B7_%D1%80%D1%83%D1%81%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D1%85_%D0%A1%D0%A8%D0%90_%D0%B8_%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D1%8B&action=edit&redlink=1 Союза русских рабочих США и Канады », остальные принадлежали к коммунистической и социалистической партиям, десяток членов к «https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D0%B4%D1%83%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%87%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B0 Индустриальным рабочим мира ». Семь человек не имели отношения к политике.)
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21.10.2022 09:10 Відповісти
Ну буквально везде где могут гадят )) не удивлюсь если они даже в сортирах общественных на стенках рисуют что-то такое типа Расея впередъ )
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21.10.2022 09:27 Відповісти
Правильна. Ця пропаганда вбивча. Демократія,не демократія,її потрібно жорстко прибирати. А що в Польщі робиться,ой. Тут ватанів багато (((
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21.10.2022 09:32 Відповісти
В случае водитель автобуса не был понаехавший Петров-Сидоров?
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21.10.2022 12:48 Відповісти
Це ваші харошие руzкие
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22.10.2022 23:23 Відповісти
 
 