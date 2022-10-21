У фінському автобусі крутили російську пропаганду. Поліція розпочала слідство
В автобусах розповсюджували пропаганду, що виправдовує напад Росії на Україну. Українці звернулися до поліції, і водіям загрожує до 6 місяців за ґратами.
Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Yle.
Йдеться про автобуси міста Йоенсуу, якими керує компанія Länsilinjat Oy з Тампере.
Слідчі підозрюють, що водії розповсюджували російську пропаганду, що виправдовує напад Росії на Україну. Українські пасажири автобусу вирішили, що почуте є образливим та дискримінаційним.
Тепер поліція розслідує, чи були громадяни України піддані дискримінації.
Підозрювані - двоє водіїв автобусів. Їм загрожує штраф та позбавлення свободи терміном до шести місяців.
Топ коментарі
+27 Zalais Cilvecins
показати весь коментар21.10.2022 09:00
+26 Василий Воробец
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+26 Прощай немытая раССея
показати весь коментар21.10.2022 09:09
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хороший руZZкий - мертвый руZZский
Так держслужбовець, ставший об"єктом преси, може назавжди втратити можливість на держслужбі працювати. Ну а пересічним громадянам не світять ніякі перспективи.
Якщо відкинути демагогію,
єдина РЕАЛЬНА ідеологія кацапстану - це гадити Заходу.
Як видно,грошей у косяпен залишилось лише для підкупу шоферів..
котрі у всіх країнах,получається ,переважно розумово обмежені...