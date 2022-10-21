У фінському автобусі крутили російську пропаганду. Поліція розпочала слідство

В автобусах розповсюджували пропаганду, що виправдовує напад Росії на Україну. Українці звернулися до поліції, і водіям загрожує до 6 місяців за ґратами.

Про це Цензор.НЕТ повідомляє з посиланням на Yle.

Йдеться про автобуси міста Йоенсуу, якими керує компанія Länsilinjat Oy з Тампере.

Слідчі підозрюють, що водії розповсюджували російську пропаганду, що виправдовує напад Росії на Україну. Українські пасажири автобусу вирішили, що почуте є образливим та дискримінаційним.

Тепер поліція розслідує, чи були громадяни України піддані дискримінації.

Підозрювані - двоє водіїв автобусів. Їм загрожує штраф та позбавлення свободи терміном до шести місяців.

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