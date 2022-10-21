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Новости Война
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Данилов: Впереди два сложных месяца. Их нужно переждать

Секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, что ближайшие 2 месяца для Украины будут сложными, но их нужно просто переждать. Данилов предполагает, что за это время в РФ могут распространиться бунты против власти.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Да, будет тяжело, но нам нужно пройти этот сложный период. После того, как мы пройдем именно этот период - он будет длиться где-то месяц-полтора-два. Безумие в голове этого Гитлера современности поселилось и не хочет оттуда выходить. Нам просто нужно сейчас это выдержать", - говорит Данилов.

Он рассказал, что у Украины есть данные разведок о том, что происходит на территории Российской Федерации. И уже сегодня ситуация там совсем "не спокойная".

"Там поселился террор против собственного народа. Недавно появился указ Путина по поводу тех людей, которые условно занимали нейтральную позицию. Он подписал этот указ, чтобы всех их связать кровью. У них там начались все эти протесты. Мы их прогнозировали на ноябрь Этот период на России уже начался. Эти шаги, которые они делают, говорят о том, что уверенности в победе у них - ноль. Поэтому это шаги отчаяния. Я хочу напомнить, что Гитлер, находясь в бункере в начале мая в 1945 году, тоже издавал какие-то указы - что надо туда идти, сюда идти и прочее. Это начинает напоминать где-то март 1945 года", - говорит Данилов.

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Автор: 

Данилов Алексей (1066) прогноз (698) россия (95420)


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Топ комментарии
+14
от "максимум 2-3 недели" до "максимум 2-3 месяца". перечекуны.
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21.10.2022 13:11
+13
Це ти їх підор тупорилих можеш перечекати, а людям їх треба пережити!
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21.10.2022 13:11
+13
Бунти проти влади? У РФ?
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21.10.2022 13:12
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А що каже Абдристович?
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21.10.2022 13:07 Ответить
вірите в казки?
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21.10.2022 13:13 Ответить
О, так!
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21.10.2022 13:18 Ответить
В монтекарло или в панаме ? ))
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21.10.2022 13:07 Ответить
от "максимум 2-3 недели" до "максимум 2-3 месяца". перечекуны.
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21.10.2022 13:11 Ответить
Це ти їх підор тупорилих можеш перечекати, а людям їх треба пережити!
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21.10.2022 13:11 Ответить
Бунти проти влади? У РФ?
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21.10.2022 13:12 Ответить
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"

М.Е.Салтыков-Щедрин.
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21.10.2022 13:30 Ответить
"Ценнейшая" информация от секретаря РНБО. Хотелки в стиле "а-ля Арестович".
Лишнее подтверждение того, что по ТВ - марафон *******, а Данилов - обычный назначенец-жополиз. Где твои дети, Данилов?
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21.10.2022 13:13 Ответить
це для кого він сказав ? бат.МОНАКО готовий виконати такий наказ
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21.10.2022 13:13 Ответить
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21.10.2022 13:13 Ответить
Котик классный
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21.10.2022 14:51 Ответить
бунт на росії? Та я скоріше в Нубіру повірю!...і тих,Анунахер
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21.10.2022 13:21 Ответить
На бунт надейся, а сам не плошай (с). Из народной мудрости.
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21.10.2022 13:21 Ответить
Не нужно этого бреда. Эти 2 месяца - это месяцы возможностей. Нужно максимально отвоевать территории. Особенно там, где у ваты нет хорошей обороны.
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21.10.2022 13:21 Ответить
Данілов наше фсьо - тобто 2 міс. - і далі - ура все бімба, у всіх по три раби, всі по теплих хатах, сала і яєць повно, бензин по 5, полонені посиленими темпами будують ******* інфраструктуру, ми в євро, зарплата і соціалка в євро, повнії чаші....тьху....заткніть пельку!
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21.10.2022 13:22 Ответить
....заткніть пельку цьому довбо@обу, Ви хотіли сказати?
Та й не тільки цьому!
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21.10.2022 14:39 Ответить
Саме так! А взагалі - до кого воно звертається?
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21.10.2022 17:20 Ответить
А хтось оце чучело ще захищає...
Може це чмо вже забуло зі свого бункеру, але у нас холода тривають не 2 місяці, а аж до квітня.
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21.10.2022 13:25 Ответить
...ну, тепер зрозуміло
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21.10.2022 13:27 Ответить
Во что он одет?!)))
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21.10.2022 13:29 Ответить
В черный костюм с синим отливом и капитанскую фуражку.
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21.10.2022 13:59 Ответить
И какие же сигналы нам таким видом власть подает сейчас?)))
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21.10.2022 14:28 Ответить
Власть с завистью смотрит на батальон Монако.
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21.10.2022 17:45 Ответить
На всех штата бат "Монако"не хватит, поэтому тут готовятся к строительству дорог боевым доплатам
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21.10.2022 22:05 Ответить
та весь совфед..бунтует...
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21.10.2022 13:39 Ответить
скумбрія перечекає краще всіх.
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21.10.2022 13:46 Ответить
Дебілов перестань звиздіти свою блатну херню переказуй Зе-пре.
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21.10.2022 13:48 Ответить
Как же достал этот звездеж. От режиссеров шашлыков и победы через 2-3 недели.
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21.10.2022 13:49 Ответить
Киев за два дня взял..не парься...рюZsкий...☠️👽💀🤣шутка юмора
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21.10.2022 14:06 Ответить
А как раз Украинец. И не считаю что ****** срашистской пропаганды оправдывает наш звездеж
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21.10.2022 14:12 Ответить
Звиздец РабZee...,и Путлеру..скажи пару раз..мож и поверю..
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21.10.2022 14:17 Ответить
Кацапам кірдик по-любому...рано чи пізно🤑
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21.10.2022 14:30 Ответить
Хм... Кажется вы потеряли нить комментариев. То что сраша проиграет никто и не оспаривал. Хотя судя по вашему айпи суть разговора вас не касается
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21.10.2022 14:49 Ответить
На ЧМОсковии загорелся крупнейший склад всякого говна...,мабуть Бавовна...👽💯💀 патерь нет...🤣 каже хенерал рабZeи Казлашенков
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21.10.2022 14:03 Ответить
Кто знает, его семья тоже переживет эти месяцы в Украине?

Или выехала?
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21.10.2022 14:03 Ответить
Пентагон сказал Даниле пургу гнати...чувак стараецца...🤣
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21.10.2022 14:08 Ответить
да счас,
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21.10.2022 14:10 Ответить
Оборону України по факту держит армия которую создал летом 2014 года Петр Порошенко...
А вы думали Кучма и ЗеКодломойские Гуманитарные чуваки?🦍типа Старух в Запорожье?🤣и Херсонские Хряки Сальдо Скрепоусова?🤣🤣🤣
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21.10.2022 14:12 Ответить
Не пережидать надо Данилов а воевать и бить врага!!А вы только пакости творите ,отменяете срочный призыв а это уже пахнет гос преступлением.
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21.10.2022 14:29 Ответить
суровые годы уходят
борьбы за спасенье страны
за ними другие приходят
они будут тоже трудны

пнх, більшовицьке падло
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21.10.2022 14:55 Ответить
в часі війни "перечекати" від країни ,котра окупована(Україна).означає дати рашисту можливість мобілізувати сили для нової хвилі окупації,геноциду українського народу і знищення України
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21.10.2022 14:58 Ответить
Під час війни простих місяців не буває.Закатали дороги в асфальт,а треба було бомбосховища будувати
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21.10.2022 16:05 Ответить
Гітлер помер 30 квітня. Йди проспись алкаш.
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21.10.2022 21:45 Ответить
 
 