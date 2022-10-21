Данилов: Впереди два сложных месяца. Их нужно переждать

Секретарь СНБО Алексей Данилов спрогнозировал, что ближайшие 2 месяца для Украины будут сложными, но их нужно просто переждать. Данилов предполагает, что за это время в РФ могут распространиться бунты против власти.

Об этом он сказал в эфире телемарафона, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ТСН.

"Да, будет тяжело, но нам нужно пройти этот сложный период. После того, как мы пройдем именно этот период - он будет длиться где-то месяц-полтора-два. Безумие в голове этого Гитлера современности поселилось и не хочет оттуда выходить. Нам просто нужно сейчас это выдержать", - говорит Данилов.

Он рассказал, что у Украины есть данные разведок о том, что происходит на территории Российской Федерации. И уже сегодня ситуация там совсем "не спокойная".

"Там поселился террор против собственного народа. Недавно появился указ Путина по поводу тех людей, которые условно занимали нейтральную позицию. Он подписал этот указ, чтобы всех их связать кровью. У них там начались все эти протесты. Мы их прогнозировали на ноябрь Этот период на России уже начался. Эти шаги, которые они делают, говорят о том, что уверенности в победе у них - ноль. Поэтому это шаги отчаяния. Я хочу напомнить, что Гитлер, находясь в бункере в начале мая в 1945 году, тоже издавал какие-то указы - что надо туда идти, сюда идти и прочее. Это начинает напоминать где-то март 1945 года", - говорит Данилов.

Читайте также: РФ "изучает договоренности" с Северной Кореей. Это отчаяние, - Госдеп США