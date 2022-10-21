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Новини Війна
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Данілов: Попереду два складні місяці. Їх треба перечекати

Секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував, що найближчі 2 місяці для України будуть складними, але їх потрібно просто перечекати. Данілов припускає, що за цей час у РФ можуть поширитися бунти проти влади.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Так, буде важко, але нам треба пройти цей складний період. Після того, як ми пройдемо саме цей період - він буде тривати десь місяць-півтора-два. Божевілля в голові цього Гітлера сучасності поселилося і не хоче звідти виходити. Нам просто треба зараз це витримати", - сказав Данілов.

Він розповів, що Україна має дані розвідок про те, що відбувається на території Російської Федерації. І вже сьогодні ситуація там зовсім "неспокійна".

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"Там поселився терор проти власного народу. Нещодавно з’явився указ Путіна щодо тих людей, які умовно займали нейтральну позицію. Він підписав цей указ, щоб всіх їх пов’язати кров’ю. У них там почалися всі ці протести. Ми їх прогнозували на листопад. Цей період на Росії вже почався. Ці кроки, які вони роблять, говорять про те, що впевненості у перемозі у них - нуль. Тому це кроки відчаю. Я хочу нагадати, що Гітлер, перебуваючи в бункері на початку травня у 1945 році, теж видавав якісь укази, що треба туди йти, сюди йти і таке інше. Це починає нагадувати десь березень 1945 року", - каже Данілов.

Автор: 

Данілов Олексій (1259) прогноз (1383) росія (65073)


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Топ коментарі
+14
от "максимум 2-3 недели" до "максимум 2-3 месяца". перечекуны.
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21.10.2022 13:11
+13
Це ти їх підор тупорилих можеш перечекати, а людям їх треба пережити!
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21.10.2022 13:11
+13
Бунти проти влади? У РФ?
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21.10.2022 13:12
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А що каже Абдристович?
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21.10.2022 13:07 Відповісти
вірите в казки?
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21.10.2022 13:13 Відповісти
О, так!
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21.10.2022 13:18 Відповісти
В монтекарло или в панаме ? ))
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21.10.2022 13:07 Відповісти
от "максимум 2-3 недели" до "максимум 2-3 месяца". перечекуны.
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21.10.2022 13:11 Відповісти
Це ти їх підор тупорилих можеш перечекати, а людям їх треба пережити!
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21.10.2022 13:11 Відповісти
Бунти проти влади? У РФ?
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21.10.2022 13:12 Відповісти
"Любят русские люди бунтовать!
Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"

М.Е.Салтыков-Щедрин.
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21.10.2022 13:30 Відповісти
"Ценнейшая" информация от секретаря РНБО. Хотелки в стиле "а-ля Арестович".
Лишнее подтверждение того, что по ТВ - марафон *******, а Данилов - обычный назначенец-жополиз. Где твои дети, Данилов?
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21.10.2022 13:13 Відповісти
це для кого він сказав ? бат.МОНАКО готовий виконати такий наказ
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21.10.2022 13:13 Відповісти
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21.10.2022 13:13 Відповісти
Котик классный
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21.10.2022 14:51 Відповісти
бунт на росії? Та я скоріше в Нубіру повірю!...і тих,Анунахер
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21.10.2022 13:21 Відповісти
На бунт надейся, а сам не плошай (с). Из народной мудрости.
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21.10.2022 13:21 Відповісти
Не нужно этого бреда. Эти 2 месяца - это месяцы возможностей. Нужно максимально отвоевать территории. Особенно там, где у ваты нет хорошей обороны.
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21.10.2022 13:21 Відповісти
Данілов наше фсьо - тобто 2 міс. - і далі - ура все бімба, у всіх по три раби, всі по теплих хатах, сала і яєць повно, бензин по 5, полонені посиленими темпами будують ******* інфраструктуру, ми в євро, зарплата і соціалка в євро, повнії чаші....тьху....заткніть пельку!
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21.10.2022 13:22 Відповісти
....заткніть пельку цьому довбо@обу, Ви хотіли сказати?
Та й не тільки цьому!
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21.10.2022 14:39 Відповісти
Саме так! А взагалі - до кого воно звертається?
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21.10.2022 17:20 Відповісти
А хтось оце чучело ще захищає...
Може це чмо вже забуло зі свого бункеру, але у нас холода тривають не 2 місяці, а аж до квітня.
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21.10.2022 13:25 Відповісти
...ну, тепер зрозуміло
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21.10.2022 13:27 Відповісти
Во что он одет?!)))
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21.10.2022 13:29 Відповісти
В черный костюм с синим отливом и капитанскую фуражку.
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21.10.2022 13:59 Відповісти
И какие же сигналы нам таким видом власть подает сейчас?)))
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21.10.2022 14:28 Відповісти
Власть с завистью смотрит на батальон Монако.
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21.10.2022 17:45 Відповісти
На всех штата бат "Монако"не хватит, поэтому тут готовятся к строительству дорог боевым доплатам
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21.10.2022 22:05 Відповісти
та весь совфед..бунтует...
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21.10.2022 13:39 Відповісти
скумбрія перечекає краще всіх.
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21.10.2022 13:46 Відповісти
Дебілов перестань звиздіти свою блатну херню переказуй Зе-пре.
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21.10.2022 13:48 Відповісти
Как же достал этот звездеж. От режиссеров шашлыков и победы через 2-3 недели.
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21.10.2022 13:49 Відповісти
Киев за два дня взял..не парься...рюZsкий...☠️👽💀🤣шутка юмора
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21.10.2022 14:06 Відповісти
А как раз Украинец. И не считаю что ****** срашистской пропаганды оправдывает наш звездеж
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21.10.2022 14:12 Відповісти
Звиздец РабZee...,и Путлеру..скажи пару раз..мож и поверю..
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21.10.2022 14:17 Відповісти
Кацапам кірдик по-любому...рано чи пізно🤑
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21.10.2022 14:30 Відповісти
Хм... Кажется вы потеряли нить комментариев. То что сраша проиграет никто и не оспаривал. Хотя судя по вашему айпи суть разговора вас не касается
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21.10.2022 14:49 Відповісти
На ЧМОсковии загорелся крупнейший склад всякого говна...,мабуть Бавовна...👽💯💀 патерь нет...🤣 каже хенерал рабZeи Казлашенков
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21.10.2022 14:03 Відповісти
Кто знает, его семья тоже переживет эти месяцы в Украине?

Или выехала?
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21.10.2022 14:03 Відповісти
Пентагон сказал Даниле пургу гнати...чувак стараецца...🤣
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21.10.2022 14:08 Відповісти
да счас,
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21.10.2022 14:10 Відповісти
Оборону України по факту держит армия которую создал летом 2014 года Петр Порошенко...
А вы думали Кучма и ЗеКодломойские Гуманитарные чуваки?🦍типа Старух в Запорожье?🤣и Херсонские Хряки Сальдо Скрепоусова?🤣🤣🤣
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21.10.2022 14:12 Відповісти
Не пережидать надо Данилов а воевать и бить врага!!А вы только пакости творите ,отменяете срочный призыв а это уже пахнет гос преступлением.
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21.10.2022 14:29 Відповісти
суровые годы уходят
борьбы за спасенье страны
за ними другие приходят
они будут тоже трудны

пнх, більшовицьке падло
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21.10.2022 14:55 Відповісти
в часі війни "перечекати" від країни ,котра окупована(Україна).означає дати рашисту можливість мобілізувати сили для нової хвилі окупації,геноциду українського народу і знищення України
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21.10.2022 14:58 Відповісти
Під час війни простих місяців не буває.Закатали дороги в асфальт,а треба було бомбосховища будувати
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21.10.2022 16:05 Відповісти
Гітлер помер 30 квітня. Йди проспись алкаш.
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21.10.2022 21:45 Відповісти
 
 