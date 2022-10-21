Данілов: Попереду два складні місяці. Їх треба перечекати
Секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував, що найближчі 2 місяці для України будуть складними, але їх потрібно просто перечекати. Данілов припускає, що за цей час у РФ можуть поширитися бунти проти влади.
Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.
"Так, буде важко, але нам треба пройти цей складний період. Після того, як ми пройдемо саме цей період - він буде тривати десь місяць-півтора-два. Божевілля в голові цього Гітлера сучасності поселилося і не хоче звідти виходити. Нам просто треба зараз це витримати", - сказав Данілов.
Він розповів, що Україна має дані розвідок про те, що відбувається на території Російської Федерації. І вже сьогодні ситуація там зовсім "неспокійна".
"Там поселився терор проти власного народу. Нещодавно з’явився указ Путіна щодо тих людей, які умовно займали нейтральну позицію. Він підписав цей указ, щоб всіх їх пов’язати кров’ю. У них там почалися всі ці протести. Ми їх прогнозували на листопад. Цей період на Росії вже почався. Ці кроки, які вони роблять, говорять про те, що впевненості у перемозі у них - нуль. Тому це кроки відчаю. Я хочу нагадати, що Гітлер, перебуваючи в бункері на початку травня у 1945 році, теж видавав якісь укази, що треба туди йти, сюди йти і таке інше. Це починає нагадувати десь березень 1945 року", - каже Данілов.
Будь ласка, зачекайте...
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Встанут на колени перед барским домом и стоят подлецы!
И ведь знают, что бунтуют и всё равно стоят!"
М.Е.Салтыков-Щедрин.
Лишнее подтверждение того, что по ТВ - марафон *******, а Данилов - обычный назначенец-жополиз. Где твои дети, Данилов?
Та й не тільки цьому!
Може це чмо вже забуло зі свого бункеру, але у нас холода тривають не 2 місяці, а аж до квітня.
строительству дорогбоевым доплатам
Или выехала?
А вы думали Кучма и ЗеКодломойские Гуманитарные чуваки?🦍типа Старух в Запорожье?🤣и Херсонские Хряки Сальдо Скрепоусова?🤣🤣🤣
борьбы за спасенье страны
за ними другие приходят
они будут тоже трудны
пнх, більшовицьке падло