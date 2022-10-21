Данілов: Попереду два складні місяці. Їх треба перечекати

Секретар РНБО Олексій Данілов спрогнозував, що найближчі 2 місяці для України будуть складними, але їх потрібно просто перечекати. Данілов припускає, що за цей час у РФ можуть поширитися бунти проти влади.

Про це він сказав в ефірі телемарафону, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на ТСН.

"Так, буде важко, але нам треба пройти цей складний період. Після того, як ми пройдемо саме цей період - він буде тривати десь місяць-півтора-два. Божевілля в голові цього Гітлера сучасності поселилося і не хоче звідти виходити. Нам просто треба зараз це витримати", - сказав Данілов.

Він розповів, що Україна має дані розвідок про те, що відбувається на території Російської Федерації. І вже сьогодні ситуація там зовсім "неспокійна".

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"Там поселився терор проти власного народу. Нещодавно з’явився указ Путіна щодо тих людей, які умовно займали нейтральну позицію. Він підписав цей указ, щоб всіх їх пов’язати кров’ю. У них там почалися всі ці протести. Ми їх прогнозували на листопад. Цей період на Росії вже почався. Ці кроки, які вони роблять, говорять про те, що впевненості у перемозі у них - нуль. Тому це кроки відчаю. Я хочу нагадати, що Гітлер, перебуваючи в бункері на початку травня у 1945 році, теж видавав якісь укази, що треба туди йти, сюди йти і таке інше. Це починає нагадувати десь березень 1945 року", - каже Данілов.