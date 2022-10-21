Десятерым бывшим полицейским Харьковщины объявили о подозрении в госизмене. ФОТО
Правоохранители добровольно согласились помогать оккупационным властям наводить свои порядки в городе и агитировали поддерживать российские власти в Волчанске.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД Украины.
Во время оккупации города Волчанск фигуранты пошли на службу в незаконный правоохранительный орган оккупационных властей. Перебежчики помогали врагу налаживать свои порядки в городе и агитировали поддерживать российские власти. После освобождения территории украинским военным предателям пришлось бежать, оставив после себя форменную одежду российского образца, оружие и документы, подтверждающие их противоправную деятельность. Вещественные доказательства были обнаружены и изъяты при проведении санкционированных обысков по месту жительства фигурантов", - говорится в сообщении.
Правоохранители собрали достаточно доказательств, подтверждающих работу на страну-агрессора десяти бывших полицейских Чугуевского РУП. Пока им всем заочно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Бывшим правоохранителям грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.
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А де фото уйобків?