РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9776 посетителей онлайн
Новости Агрессия России против Украины
3 805 12

Десятерым бывшим полицейским Харьковщины объявили о подозрении в госизмене. ФОТО

поліція,обшук

Правоохранители добровольно согласились помогать оккупационным властям наводить свои порядки в городе и агитировали поддерживать российские власти в Волчанске.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на МВД Украины.

Во время оккупации города Волчанск фигуранты пошли на службу в незаконный правоохранительный орган оккупационных властей. Перебежчики помогали врагу налаживать свои порядки в городе и агитировали поддерживать российские власти. После освобождения территории украинским военным предателям пришлось бежать, оставив после себя форменную одежду российского образца, оружие и документы, подтверждающие их противоправную деятельность. Вещественные доказательства были обнаружены и изъяты при проведении санкционированных обысков по месту жительства фигурантов", - говорится в сообщении.

Правоохранители собрали достаточно доказательств, подтверждающих работу на страну-агрессора десяти бывших полицейских Чугуевского РУП. Пока им всем заочно объявлено о подозрении по ч. 2 ст. 111 (государственная измена) Уголовного кодекса Украины. Бывшим правоохранителям грозит 15 лет лишения свободы или пожизненное заключение.

Десятерым бывшим полицейским Харьковщины объявили о подозрении в госизмене 01

Читайте также: Сообщал оккупантам о заброшенных домах и доносил на противников "русского мира": егерю из Лиманского района сообщено о подозрении. ФОТО

Автор: 

Нацполиция (16437) Харьковщина (5577) государственная измена (1535)


Поделиться:
Смотрите Цензор.НЕТ в YouTube
Топ комментарии
+8
Хотілося б знати реальну кількість у відсотках працівників поліції які перейшли на службу до кацапів на окупованих територіях. Чомусь, маючи в своєму досвіді життя в Криму, я відчуваю що таких буде ну дуже високий відсоток. На превеликий жаль.
показать весь комментарий
21.10.2022 13:32
+4
Мусора не люди
показать весь комментарий
21.10.2022 13:43
+4
Чомусь не дивно, що як не зрадник, то - поліцай! Привіт громадянину Авакову. Ну, що реформа удалась?
показать весь комментарий
21.10.2022 14:14
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Хотілося б знати реальну кількість у відсотках працівників поліції які перейшли на службу до кацапів на окупованих територіях. Чомусь, маючи в своєму досвіді життя в Криму, я відчуваю що таких буде ну дуже високий відсоток. На превеликий жаль.
показать весь комментарий
21.10.2022 13:32 Ответить
Це не поліція, це повії.
показать весь комментарий
21.10.2022 13:32 Ответить
Мусора не люди
показать весь комментарий
21.10.2022 13:43 Ответить
"Правоохоронці добровільно зголосилися допомагати окупаційній владі наводити свої порядки у місті та агітували підтримувати російську владу у Вовчанську." - фраза
не правильна. Тут слово "правоохоронці" потребує уточнення (колишні), або заміни (колаборанти).
показать весь комментарий
21.10.2022 13:47 Ответить
Чомусь не дивно, що як не зрадник, то - поліцай! Привіт громадянину Авакову. Ну, що реформа удалась?
показать весь комментарий
21.10.2022 14:14 Ответить
Выражение Колчака - Не трогайте артистов, проститукок и кучеров. Они служат любой власти - можно дополнить "и полицейских".
показать весь комментарий
21.10.2022 14:38 Ответить
"Панять і прастіть". "Каждий імєєт право на ошибку".Ті довбні гадали що все буде як в криму і довбасє.Залишається питання ступеню їхньої відповідальності. Чи татаров порєшаєт с судьямі?
показать весь комментарий
21.10.2022 14:50 Ответить
Задолбали еще с 2014-го годка эти менты предатели-всех в обычные зоны и никаких ментовских.
показать весь комментарий
21.10.2022 15:18 Ответить
Ця війна як заходи з санітарії, щоб очистити Україну від зрадників та ворогів, які роками жили в Україні та ненавиділи її
показать весь комментарий
21.10.2022 17:45 Ответить
Скрізь і постійно передають за зраду поліцейських. А прокурори, СБУ, суди та інші не переходять на бік ворога? Якщо така велика кількість зрадників в поліції, то мають не тільки змістити, а і посадити тих, хто займався підбором кадрів.
показать весь комментарий
21.10.2022 18:07 Ответить
Хто ж iх посадить? Вони там..де над ними вже й знiмати нiкого...
показать весь комментарий
21.10.2022 19:03 Ответить
Десятьом колишнім поліцейським Харківщини оголошено про підозру у держзраді. ФОТО Джерело:
А де фото уйобків?
показать весь комментарий
21.10.2022 23:22 Ответить
 
 