Десятьом колишнім поліцейським Харківщини оголошено про підозру у держзраді. ФОТО

Правоохоронці добровільно зголосилися допомагати окупаційній владі наводити свої порядки у місті та агітували підтримувати російську владу у Вовчанську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС України.

"Під час окупації міста Вовчанськ фігуранти пішли на службу у незаконний правоохоронний орган окупаційної влади. Перебіжчики допомагали ворогу налагоджувати свої порядки у місті та агітували підтримувати російську владу. Після звільнення території українськими військовими зрадникам довелось тікати, залишивши по собі формений одяг російського зразка, зброю та документи, які підтверджують їхню протиправну діяльність. Речові докази було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів", - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці зібрали достатньо доказів, які підтверджують роботу на країну-агресора десятьох колишніх поліцейських Чугуївського РУП. Наразі їм всім заочно оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Колишнім правоохоронцям загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

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