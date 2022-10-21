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Новини Агресія Росії проти України
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Десятьом колишнім поліцейським Харківщини оголошено про підозру у держзраді. ФОТО

поліція,обшук

Правоохоронці добровільно зголосилися допомагати окупаційній владі наводити свої порядки у місті та агітували підтримувати російську владу у Вовчанську.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на МВС України.

"Під час окупації міста Вовчанськ фігуранти пішли на службу у незаконний правоохоронний орган окупаційної влади. Перебіжчики допомагали ворогу налагоджувати свої порядки у місті та агітували підтримувати російську владу. Після звільнення території українськими військовими зрадникам довелось тікати, залишивши по собі формений одяг російського зразка, зброю та документи, які підтверджують їхню протиправну діяльність. Речові докази було виявлено та вилучено під час проведення санкціонованих обшуків за місцем мешкання фігурантів", - йдеться в повідомленні. 

Правоохоронці зібрали достатньо доказів, які підтверджують роботу на країну-агресора десятьох колишніх поліцейських Чугуївського РУП. Наразі їм всім заочно оголошено про підозру за ч. 2 ст. 111 (державна зрада) Кримінального кодексу України. Колишнім правоохоронцям загрожує 15 років позбавлення волі або довічне ув’язнення.

Десятьом колишнім поліцейським Харківщини оголошено про підозру у держзраді 01

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Автор: 

Нацполіція (15156) Харківщина (6054) державна зрада (1681)


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Топ коментарі
+8
Хотілося б знати реальну кількість у відсотках працівників поліції які перейшли на службу до кацапів на окупованих територіях. Чомусь, маючи в своєму досвіді життя в Криму, я відчуваю що таких буде ну дуже високий відсоток. На превеликий жаль.
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21.10.2022 13:32
+4
Мусора не люди
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21.10.2022 13:43
+4
Чомусь не дивно, що як не зрадник, то - поліцай! Привіт громадянину Авакову. Ну, що реформа удалась?
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21.10.2022 14:14
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Хотілося б знати реальну кількість у відсотках працівників поліції які перейшли на службу до кацапів на окупованих територіях. Чомусь, маючи в своєму досвіді життя в Криму, я відчуваю що таких буде ну дуже високий відсоток. На превеликий жаль.
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21.10.2022 13:32 Відповісти
Це не поліція, це повії.
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21.10.2022 13:32 Відповісти
Мусора не люди
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21.10.2022 13:43 Відповісти
"Правоохоронці добровільно зголосилися допомагати окупаційній владі наводити свої порядки у місті та агітували підтримувати російську владу у Вовчанську." - фраза
не правильна. Тут слово "правоохоронці" потребує уточнення (колишні), або заміни (колаборанти).
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21.10.2022 13:47 Відповісти
Чомусь не дивно, що як не зрадник, то - поліцай! Привіт громадянину Авакову. Ну, що реформа удалась?
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21.10.2022 14:14 Відповісти
Выражение Колчака - Не трогайте артистов, проститукок и кучеров. Они служат любой власти - можно дополнить "и полицейских".
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21.10.2022 14:38 Відповісти
"Панять і прастіть". "Каждий імєєт право на ошибку".Ті довбні гадали що все буде як в криму і довбасє.Залишається питання ступеню їхньої відповідальності. Чи татаров порєшаєт с судьямі?
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21.10.2022 14:50 Відповісти
Задолбали еще с 2014-го годка эти менты предатели-всех в обычные зоны и никаких ментовских.
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21.10.2022 15:18 Відповісти
Ця війна як заходи з санітарії, щоб очистити Україну від зрадників та ворогів, які роками жили в Україні та ненавиділи її
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21.10.2022 17:45 Відповісти
Скрізь і постійно передають за зраду поліцейських. А прокурори, СБУ, суди та інші не переходять на бік ворога? Якщо така велика кількість зрадників в поліції, то мають не тільки змістити, а і посадити тих, хто займався підбором кадрів.
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21.10.2022 18:07 Відповісти
Хто ж iх посадить? Вони там..де над ними вже й знiмати нiкого...
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21.10.2022 19:03 Відповісти
Десятьом колишнім поліцейським Харківщини оголошено про підозру у держзраді. ФОТО Джерело:
А де фото уйобків?
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21.10.2022 23:22 Відповісти
 
 