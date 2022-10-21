Эрдоган планирует в ближайшие дни поговорить с Зеленским и Путиным: Позиция президента РФ по диалогу с Украиной смягчилась

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в ближайшие дни намерен снова позвонить по телефону лидерам Украины и РФ - Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Стороны могут обсудить тему переговорного процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган в комментарии журналистам сказал, что Турция не теряет надежды на диалог между лидерами РФ и Украины. По его мнению, проигравшей от мира стороны не будет.

Кроме того, турецкий лидер рассказал, что во время последнего разговора с Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского президента по диалогу с Украиной.

"В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров (с Путиным и Зеленским. - Ред.), поймем, как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие препятствия и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир", - заявил Эрдоган.

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