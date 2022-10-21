Эрдоган планирует в ближайшие дни поговорить с Зеленским и Путиным: Позиция президента РФ по диалогу с Украиной смягчилась
Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в ближайшие дни намерен снова позвонить по телефону лидерам Украины и РФ - Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Стороны могут обсудить тему переговорного процесса.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.
Эрдоган в комментарии журналистам сказал, что Турция не теряет надежды на диалог между лидерами РФ и Украины. По его мнению, проигравшей от мира стороны не будет.
Кроме того, турецкий лидер рассказал, что во время последнего разговора с Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского президента по диалогу с Украиной.
"В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров (с Путиным и Зеленским. - Ред.), поймем, как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие препятствия и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир", - заявил Эрдоган.
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От і розмякла
Чи він сам хазяїн свого слова? - слово дав і слово взяв?
Туреччина не тільки виступає проти західних санкцій проти Росії; вона знайшла способи отримати від них вигоду. Товарообіг між двома країнами вже перевищив $50 млрд цього року, що є новим рекордом у порівнянні з $34,7 млрд за весь 2021 рік. Щодня в Стамбулі майже 20 рейсів з Москви, переповнених туристами та чоловіками, які рятуються від мобілізації.
У наші дні Ердоган, схоже, більше прагне покарати західні уряди за «провокацію» Росії, ніж засудити його звірства в Україні. Європа пожинає те, що сіє, зауважив він минулого місяця, після того, як Росія скоротила постачання газу до Європи у відповідь на нові санкції. Ердоган почав виглядати адвокатом Путіна».