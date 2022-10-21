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Новости Агрессия России против Украины Война
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Эрдоган планирует в ближайшие дни поговорить с Зеленским и Путиным: Позиция президента РФ по диалогу с Украиной смягчилась

ердоган

Президент Турции Реджеп Таип Эрдоган в ближайшие дни намерен снова позвонить по телефону лидерам Украины и РФ - Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину. Стороны могут обсудить тему переговорного процесса.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Anadolu.

Эрдоган в комментарии журналистам сказал, что Турция не теряет надежды на диалог между лидерами РФ и Украины. По его мнению, проигравшей от мира стороны не будет.

Кроме того, турецкий лидер рассказал, что во время последнего разговора с Путиным у него сложилось впечатление о смягчении позиции российского президента по диалогу с Украиной.

"В ближайшие дни по итогам телефонных разговоров (с Путиным и Зеленским. - Ред.), поймем, как далеко сможем продвинуться. Накануне я общался с президентом Украины Владимиром Зеленским. Я почувствовал в его речи отсутствие препятствия и готовность к решению этого вопроса. Мы не теряем надежды на мир", - заявил Эрдоган.

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Зеленский Владимир (20271) путин владимир (31225) Эрдоган Реджеп Тайип (894)


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Топ комментарии
+66
Кордони 1991р. та репарації на відновлення збитку України та компенсація за померлих та скалічених українців, - ось така проста переговорна позиція України.
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21.10.2022 13:54
+45
Он.про переговоры или про содержимое чемодана *****?
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21.10.2022 13:51
+45
Кардиган всё норовит пристроиться в мавзолее со своей раскладушкой.
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21.10.2022 13:52
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Зато у нас ні .уя не помякшалась .Давай дасвідання
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21.10.2022 16:43 Ответить
Вже готовий херсонську і запорозьку області віддати?
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21.10.2022 16:52 Ответить
Эрдоган сидит на двух стульях, таких надо опасаться....
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21.10.2022 17:02 Ответить
эрдоган - тот же *****... такое же мерзотное и плешивое... гнать его надо от конфликта сранной метлой... есть США и Великобритания с их союзниками.... а всю черножёпую дрянь - за хер и с борта...
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21.10.2022 17:25 Ответить
Ердоган нічого не вимагає. А те, що він пропонує, можна приймати чи ні. Писали ж, що він допоміг повернути наших військових, яких віддав Зеленський у полон.
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22.10.2022 07:48 Ответить
У ***** смягчилась позиция? Он просто разработал очко.
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21.10.2022 17:35 Ответить
Они что, газет не читают? Почему продолжаются "переговоры"?
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21.10.2022 17:59 Ответить
Та вони нікли і не зупинялись.
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21.10.2022 19:22 Ответить
Резиновая жопа стала сіліконовой

От і розмякла
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21.10.2022 18:08 Ответить
Бред полный Эрдоган ,
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21.10.2022 18:13 Ответить
Реджеп носиться з цими збоченими перемовинами, як хвойда з ділдо, проте шльондри у захваті.
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21.10.2022 18:40 Ответить
Так найвеличніший вже раз 100 патякав на весь світ що ніяких пееговорів не буде.
Чи він сам хазяїн свого слова? - слово дав і слово взяв?
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21.10.2022 19:21 Ответить
Я так понимаю у турка роль психиатра главрача, которые раз в неделю делает контрольный звонок пациенту и тыкает того дрючком чтоб убедиться на сколько клиент дозрел.
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21.10.2022 19:47 Ответить
Ердоган носиться зі своїм проектом про "Велику Турцію" як дурень зі ступою.
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21.10.2022 20:09 Ответить
"Позиція помякшала" ну і юморист Осман. В Путіна позиція одна - вбивати українців і нищити все живе. Він що, тепер мяко це буде робити. Для нього переговори без капітулірен створять самому капітулірен.
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21.10.2022 20:34 Ответить
"Очікувалося, що війна випробує відносини між Туреччиною, членом НАТО, і Росією, що є найбільшою загрозою для альянсу. Для Росії, яка зараз вважається парією на більшій частині Заходу, Туреччина стала безпечною гаванню, єдиною країною в Європі, яка вітає російські компанії. Для Туреччини Росія стала більш цінним торговим партнером і джерелом грошових коштів.

Туреччина не тільки виступає проти західних санкцій проти Росії; вона знайшла способи отримати від них вигоду. Товарообіг між двома країнами вже перевищив $50 млрд цього року, що є новим рекордом у порівнянні з $34,7 млрд за весь 2021 рік. Щодня в Стамбулі майже 20 рейсів з Москви, переповнених туристами та чоловіками, які рятуються від мобілізації.

У наші дні Ердоган, схоже, більше прагне покарати західні уряди за «провокацію» Росії, ніж засудити його звірства в Україні. Європа пожинає те, що сіє, зауважив він минулого місяця, після того, як Росія скоротила постачання газу до Європи у відповідь на нові санкції. Ердоган почав виглядати адвокатом Путіна».
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21.10.2022 22:53 Ответить
Хитрюча потвора, яку ненавидять більшість турків, але обожнюють ідіоти закордоном.
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21.10.2022 23:14 Ответить
Рішення російського уряду дозволити паралельний імпорт в березні поточного року в умовах санкцій з боку США і ЄС перетворило Туреччину в «транзитний хаб». Вантажі, що надходять з різних країн світу, після перевірки санкцій вивантажуються в різних портах Туреччини і передаються суднам, що відправляються в Росію через процедуру реекспорту без націоналізації товарів. Подібний метод застосовується для автомобільних перевезень в митних зонах.
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21.10.2022 23:36 Ответить
Ні «позиция сменилась», а путлеровський труп починає смердіти.
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22.10.2022 00:48 Ответить
Ердоган щось нагадує комсомолку шмеркель...
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22.10.2022 04:04 Ответить
Президент Росії Володимир Путін створює умови для продовження Росією затяжної високоінтенсивної війни в Україні, а не переговорного врегулювання чи виходу з неї. Джерело:
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22.10.2022 08:37 Ответить
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