Ердоган планує найближчими днями поговорити із Зеленським та Путіним: Позиція президента РФ щодо діалогу з Україною пом’якшала

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган найближчими днями має намір знову зателефонувати лідерам України та РФ - Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну. Сторони можуть обговорити тему переговорного процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Ердоган у коментарі журналістам сказав, що Туреччина не втрачає надії на діалог між лідерами РФ та України. На його думку, сторони, яка програла від миру, не буде.

Крім того, турецький лідер розповів, що під час останньої розмови з Путіним у нього склалося враження про пом'якшення позиції російського президента щодо діалогу з Україною.

"Найближчими днями за підсумками телефонних розмов (з Путіним та Зеленським. - Ред.), зрозуміємо, як далеко зможемо просунутися. Напередодні я спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Я відчув у його промові відсутність перешкоди та готовність до вирішення цього питання. Ми не втрачаємо надії на мир", - заявив Ердоган.

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