Ердоган планує найближчими днями поговорити із Зеленським та Путіним: Позиція президента РФ щодо діалогу з Україною пом’якшала
Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган найближчими днями має намір знову зателефонувати лідерам України та РФ - Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну. Сторони можуть обговорити тему переговорного процесу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.
Ердоган у коментарі журналістам сказав, що Туреччина не втрачає надії на діалог між лідерами РФ та України. На його думку, сторони, яка програла від миру, не буде.
Крім того, турецький лідер розповів, що під час останньої розмови з Путіним у нього склалося враження про пом'якшення позиції російського президента щодо діалогу з Україною.
"Найближчими днями за підсумками телефонних розмов (з Путіним та Зеленським. - Ред.), зрозуміємо, як далеко зможемо просунутися. Напередодні я спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Я відчув у його промові відсутність перешкоди та готовність до вирішення цього питання. Ми не втрачаємо надії на мир", - заявив Ердоган.
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От і розмякла
Чи він сам хазяїн свого слова? - слово дав і слово взяв?
Туреччина не тільки виступає проти західних санкцій проти Росії; вона знайшла способи отримати від них вигоду. Товарообіг між двома країнами вже перевищив $50 млрд цього року, що є новим рекордом у порівнянні з $34,7 млрд за весь 2021 рік. Щодня в Стамбулі майже 20 рейсів з Москви, переповнених туристами та чоловіками, які рятуються від мобілізації.
У наші дні Ердоган, схоже, більше прагне покарати західні уряди за «провокацію» Росії, ніж засудити його звірства в Україні. Європа пожинає те, що сіє, зауважив він минулого місяця, після того, як Росія скоротила постачання газу до Європи у відповідь на нові санкції. Ердоган почав виглядати адвокатом Путіна».