УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
4084 відвідувача онлайн
Новини Агресія Росії проти України Війна
23 740 121

Ердоган планує найближчими днями поговорити із Зеленським та Путіним: Позиція президента РФ щодо діалогу з Україною пом’якшала

ердоган

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган найближчими днями має намір знову зателефонувати лідерам України та РФ - Володимиру Зеленському та Володимиру Путіну. Сторони можуть обговорити тему переговорного процесу.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Anadolu.

Ердоган у коментарі журналістам сказав, що Туреччина не втрачає надії на діалог між лідерами РФ та України. На його думку, сторони, яка програла від миру, не буде.

Крім того, турецький лідер розповів, що під час останньої розмови з Путіним у нього склалося враження про пом'якшення позиції російського президента щодо діалогу з Україною.

"Найближчими днями за підсумками телефонних розмов (з Путіним та Зеленським. - Ред.), зрозуміємо, як далеко зможемо просунутися. Напередодні я спілкувався з президентом України Володимиром Зеленським. Я відчув у його промові відсутність перешкоди та готовність до вирішення цього питання. Ми не втрачаємо надії на мир", - заявив Ердоган.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Зеленський і Ердоган обговорили продовження зернової угоди

Автор: 

Зеленський Володимир (23775) путін володимир (23787) Ердоган Реджеп Таїп (928)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у X/Twitter
Топ коментарі
+66
Кордони 1991р. та репарації на відновлення збитку України та компенсація за померлих та скалічених українців, - ось така проста переговорна позиція України.
показати весь коментар
21.10.2022 13:54
+45
Он.про переговоры или про содержимое чемодана *****?
показати весь коментар
21.10.2022 13:51
+45
Кардиган всё норовит пристроиться в мавзолее со своей раскладушкой.
показати весь коментар
21.10.2022 13:52
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зато у нас ні .уя не помякшалась .Давай дасвідання
показати весь коментар
21.10.2022 16:43 Відповісти
Вже готовий херсонську і запорозьку області віддати?
показати весь коментар
21.10.2022 16:52 Відповісти
Эрдоган сидит на двух стульях, таких надо опасаться....
показати весь коментар
21.10.2022 17:02 Відповісти
эрдоган - тот же *****... такое же мерзотное и плешивое... гнать его надо от конфликта сранной метлой... есть США и Великобритания с их союзниками.... а всю черножёпую дрянь - за хер и с борта...
показати весь коментар
21.10.2022 17:25 Відповісти
Ердоган нічого не вимагає. А те, що він пропонує, можна приймати чи ні. Писали ж, що він допоміг повернути наших військових, яких віддав Зеленський у полон.
показати весь коментар
22.10.2022 07:48 Відповісти
У ***** смягчилась позиция? Он просто разработал очко.
показати весь коментар
21.10.2022 17:35 Відповісти
Они что, газет не читают? Почему продолжаются "переговоры"?
показати весь коментар
21.10.2022 17:59 Відповісти
Та вони нікли і не зупинялись.
показати весь коментар
21.10.2022 19:22 Відповісти
Резиновая жопа стала сіліконовой

От і розмякла
показати весь коментар
21.10.2022 18:08 Відповісти
Бред полный Эрдоган ,
показати весь коментар
21.10.2022 18:13 Відповісти
Реджеп носиться з цими збоченими перемовинами, як хвойда з ділдо, проте шльондри у захваті.
показати весь коментар
21.10.2022 18:40 Відповісти
Так найвеличніший вже раз 100 патякав на весь світ що ніяких пееговорів не буде.
Чи він сам хазяїн свого слова? - слово дав і слово взяв?
показати весь коментар
21.10.2022 19:21 Відповісти
Я так понимаю у турка роль психиатра главрача, которые раз в неделю делает контрольный звонок пациенту и тыкает того дрючком чтоб убедиться на сколько клиент дозрел.
показати весь коментар
21.10.2022 19:47 Відповісти
Ердоган носиться зі своїм проектом про "Велику Турцію" як дурень зі ступою.
показати весь коментар
21.10.2022 20:09 Відповісти
"Позиція помякшала" ну і юморист Осман. В Путіна позиція одна - вбивати українців і нищити все живе. Він що, тепер мяко це буде робити. Для нього переговори без капітулірен створять самому капітулірен.
показати весь коментар
21.10.2022 20:34 Відповісти
"Очікувалося, що війна випробує відносини між Туреччиною, членом НАТО, і Росією, що є найбільшою загрозою для альянсу. Для Росії, яка зараз вважається парією на більшій частині Заходу, Туреччина стала безпечною гаванню, єдиною країною в Європі, яка вітає російські компанії. Для Туреччини Росія стала більш цінним торговим партнером і джерелом грошових коштів.

Туреччина не тільки виступає проти західних санкцій проти Росії; вона знайшла способи отримати від них вигоду. Товарообіг між двома країнами вже перевищив $50 млрд цього року, що є новим рекордом у порівнянні з $34,7 млрд за весь 2021 рік. Щодня в Стамбулі майже 20 рейсів з Москви, переповнених туристами та чоловіками, які рятуються від мобілізації.

У наші дні Ердоган, схоже, більше прагне покарати західні уряди за «провокацію» Росії, ніж засудити його звірства в Україні. Європа пожинає те, що сіє, зауважив він минулого місяця, після того, як Росія скоротила постачання газу до Європи у відповідь на нові санкції. Ердоган почав виглядати адвокатом Путіна».
показати весь коментар
21.10.2022 22:53 Відповісти
Хитрюча потвора, яку ненавидять більшість турків, але обожнюють ідіоти закордоном.
показати весь коментар
21.10.2022 23:14 Відповісти
Рішення російського уряду дозволити паралельний імпорт в березні поточного року в умовах санкцій з боку США і ЄС перетворило Туреччину в «транзитний хаб». Вантажі, що надходять з різних країн світу, після перевірки санкцій вивантажуються в різних портах Туреччини і передаються суднам, що відправляються в Росію через процедуру реекспорту без націоналізації товарів. Подібний метод застосовується для автомобільних перевезень в митних зонах.
показати весь коментар
21.10.2022 23:36 Відповісти
Ні «позиция сменилась», а путлеровський труп починає смердіти.
показати весь коментар
22.10.2022 00:48 Відповісти
Ердоган щось нагадує комсомолку шмеркель...
показати весь коментар
22.10.2022 04:04 Відповісти
Президент Росії Володимир Путін створює умови для продовження Росією затяжної високоінтенсивної війни в Україні, а не переговорного врегулювання чи виходу з неї. Джерело:
показати весь коментар
22.10.2022 08:37 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 