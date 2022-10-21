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На 40 аэродромах России размещены 800 самолетов и вертолетов, - Воздушные силы

ппо,ігнат

Юрий Игнат сообщил, что в 40 аэропортах российской федерации размещено 800 единиц авиационной техники и подчеркнул, что это "не такая уж большая цифра".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал на брифинге.

"Сразу хочу всех успокоить относительно Миг-31К, который есть в Беларуси - это абсолютно не новость и не имеет она особого значения, потому что Россия имеет 800 единиц фактически авиационной техники", - сказал Игнат.

Он пояснил, что эта техника размещена "не так, чтобы вокруг Украины", но - на аэродромах близких к территории Украины, более или менее граничащих с Украиной.

"Это 40 аэродромов, которые активно используются российской авиацией. Самолетов 400-450, плюс минус, и 350 вертолетов. Это не такая большая уже цифра, ничего никто не взимает, оно всегда так было. По мере того, что что-то уничтожается воздушными силами или другими силами обороны, авиация в конце концов подтягивается, снимается с хранения. Уже кто даже Миг-29 замечал… Су-24 М бомбардуальщики были на юге сбиты буквально месяц-полтора назад", - добавил Игнат.

По его словам, на российских аэродромах разные типы авиации, которая "может быстро перемещаться из Крыма в беларусь, из Беларуси - в ростов, куда угодно".

"И то же самое о Миг-31, который является носителем ракеты "Кинжал". Знаем, что это за ракета – это фактически оперативно-тактический комплекс, фактически "Искандер", но воздушного базирования. Если простым языком – выпускается из самолета Миг-31 и на большой скорости из верхних слоев атмосферы выпускается на свою цель. Противодействия такому комплексу, к сожалению, сегодня в Украине нет средств. И этот комплекс может применяться с самолета с любой точки – и из России, и из Крыма, и с Черного моря, и из Беларуси. Поэтому неважно, где будет летать этот Миг-31 с этой ракетой", – объяснил Игнат.

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Автор: 

Беларусь (7888) россия (95420) самолет (3589) Воздушные силы (2276) Игнат Юрий (592)


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Топ комментарии
+11
надо их уничтожать пока они в куче стоят! а не ждать пока прилетят. особенно дальнюю авиацию с которой ракеты валят
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21.10.2022 14:20
+7
В какой куче, специалист?
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21.10.2022 14:21
+7
непотрібно нас заспокоювати словами, нас треба заспокоювати діями. Нанесіть удари по літакам ворога - тоді мені буде спокійніше
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21.10.2022 14:33
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надо их уничтожать пока они в куче стоят! а не ждать пока прилетят. особенно дальнюю авиацию с которой ракеты валят
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21.10.2022 14:20 Ответить
В какой куче, специалист?
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21.10.2022 14:21 Ответить
В 40-ка кучках, кожна по декілька квадратних кілометрів )) На даний час задача нереальна нажаль.
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21.10.2022 14:25 Ответить
А ти сам з чого спеціаліст?
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21.10.2022 14:37 Ответить
з чого з чого.
з бомбокоментопанікероракетозбивання, вістимо
ну просто на рашці би треба запускати хоч ті шо підствольні нранати носять - дрони, на аеродроми(вдівається, просто штани забув де подів)
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21.10.2022 15:06 Ответить
потрібні українські мопеди !!!

назвіть їх Верховина-2
була така собі міні-Ява вишневого коліру для юні
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21.10.2022 16:40 Ответить
Су-31 цікаво, про Ту -22 , звичайно, теж цікаво...де-кілька разів тут вже була розмова, що їх в строю 10-11 шт, один збито під час груз.війни в 2008, не знаю, хай скажуть фахівці, думаю збивати запроблемно, бо кинжал є кинжал, Ту - також не залітає на нашу територію, як і 95 або 160. Так що, справи не вельми
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21.10.2022 14:21 Ответить
Напевно мали на увазі МіГ-31 а не Су-31? ))
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21.10.2022 14:26 Ответить
Так-так, те що в статті
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21.10.2022 16:48 Ответить
ти в курсі шо кинджал то є м.яко кажучи не літак?
ти єврей?
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21.10.2022 15:03 Ответить
1.У звязку з чим питання про кінжал?
2Ні не єврей, якщо це потрібно в цій темі
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21.10.2022 16:50 Ответить
Ты что в натуре не понял какую фигню написал?
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21.10.2022 19:40 Ответить
Спасибо, успокоил.
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21.10.2022 14:24 Ответить
А абдрестович,жданов і.т.д. "вангавалі",що авіацію врога майже знищено і летчікафф немає? То як насправді?
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21.10.2022 14:26 Ответить
то ютюбові воїністи...
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21.10.2022 14:32 Ответить
Вони не є офіційними представниками ГШ, і роблять лише припущення. Тому брати їх аналітику та роздуми як основну їнформацію - повна дурня.
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21.10.2022 15:10 Ответить
Будь здоровим,розумнику!
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21.10.2022 15:27 Ответить
І вам того ж!
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21.10.2022 15:30 Ответить
При збитих на даний момент 269 літаках і 243 гелікоптерах не такі вже й страшні ці космокацапські сили.
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21.10.2022 14:30 Ответить
Там летчиков нормальных нет.
Да и техника хрень сплошная
Только за 20 дней в рашке упало 4 самолета
01.10.2022 МИГ-31 Бельбек
09.10.2022 СУ-24 Миллирово
10.10.2022 СУ-24 Миллирово
17.10.2022 СУ-34 Ейск
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21.10.2022 20:50 Ответить
Су-24 М бомбардуальники були на півдні збиті буквально місяць-півтора тому", - додав Ігнат. Джерело: \\\\\\\\\\\\\

ммм,це круто, ясно що їх не використовують.
А може ігнат йти взад?
щось не вірю що буквально ігнат не йде взад. якщо це ударні літаки, то буквально ігната треба на бойову позицію де ці нібито не застосовувані літаки іпашать по наших силах?
буквально ігнату треба під бомбами побути. а потім говорити.
*******, реальна бойова сила "місяць півтора" збивалась а зараз хто збиває - ЩО? може бетменів? я не розумію, може ці сушки за волею ігната на прикол поставили?
шо воно несе?
чи може неправильно переклали з ******** язика?
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21.10.2022 14:30 Ответить
непотрібно нас заспокоювати словами, нас треба заспокоювати діями. Нанесіть удари по літакам ворога - тоді мені буде спокійніше
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21.10.2022 14:33 Ответить
Спасибо за ликбез Игнат и за то что ретельно считаете вражеские самолеты и ракеты,другой вон советует пару месяцев отсидется,но нам кажется у вас иные задачи или я ошибаюсь?
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21.10.2022 14:36 Ответить
сумбур якийсь. хоча, можливо, просто розшифрував інтерв'ю цензор невдало.
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21.10.2022 14:44 Ответить
може так неправильно. то ж су-22
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21.10.2022 15:01 Ответить
Фото польського Су-22. На росії немає Су-22
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21.10.2022 15:31 Ответить
ну я не знаю, але виходжу з того шо вся дрянь шо вбиває, рашка, тобто на рашці є.
як блін є в Польщі а там нема?
ну й не модифікація, а номер тупо су-22. хіба може робив совок для "братьєв"?
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21.10.2022 15:47 Ответить
Так, для "братьєв". Для себе то був Су-17. Відмінність між ними лише в двигуні та номенклатурі озброєння.
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21.10.2022 18:35 Ответить
Можно же их уничтожить за одну ночь тамагавками и покончить со всей етой страной 404
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21.10.2022 15:05 Ответить
На Мацковії горить сильно склад... кажуть людей палає
Мабуть Бавовна 🤣🦍🦍🦍або Гуталин кота Матроскина из Простоквашино...но💀🤣но...патерь Нет...хенерал якКоздлашенков не бреше...👽🦍🤣
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21.10.2022 15:28 Ответить
Ну стоят себе ржавые, и пусть стоят...
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21.10.2022 16:47 Ответить
Потрібно їх знищити.
По одному атакамсу в кожен літак.
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21.10.2022 16:50 Ответить
 
 