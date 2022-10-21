На 40 аэродромах России размещены 800 самолетов и вертолетов, - Воздушные силы

Юрий Игнат сообщил, что в 40 аэропортах российской федерации размещено 800 единиц авиационной техники и подчеркнул, что это "не такая уж большая цифра".

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат сказал на брифинге.

"Сразу хочу всех успокоить относительно Миг-31К, который есть в Беларуси - это абсолютно не новость и не имеет она особого значения, потому что Россия имеет 800 единиц фактически авиационной техники", - сказал Игнат.

Он пояснил, что эта техника размещена "не так, чтобы вокруг Украины", но - на аэродромах близких к территории Украины, более или менее граничащих с Украиной.

"Это 40 аэродромов, которые активно используются российской авиацией. Самолетов 400-450, плюс минус, и 350 вертолетов. Это не такая большая уже цифра, ничего никто не взимает, оно всегда так было. По мере того, что что-то уничтожается воздушными силами или другими силами обороны, авиация в конце концов подтягивается, снимается с хранения. Уже кто даже Миг-29 замечал… Су-24 М бомбардуальщики были на юге сбиты буквально месяц-полтора назад", - добавил Игнат.

По его словам, на российских аэродромах разные типы авиации, которая "может быстро перемещаться из Крыма в беларусь, из Беларуси - в ростов, куда угодно".

"И то же самое о Миг-31, который является носителем ракеты "Кинжал". Знаем, что это за ракета – это фактически оперативно-тактический комплекс, фактически "Искандер", но воздушного базирования. Если простым языком – выпускается из самолета Миг-31 и на большой скорости из верхних слоев атмосферы выпускается на свою цель. Противодействия такому комплексу, к сожалению, сегодня в Украине нет средств. И этот комплекс может применяться с самолета с любой точки – и из России, и из Крыма, и с Черного моря, и из Беларуси. Поэтому неважно, где будет летать этот Миг-31 с этой ракетой", – объяснил Игнат.

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