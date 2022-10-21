На 40 летовищах Росії розміщено 800 літаків та гелікоптерів, - Повітряні сили
Юрій Ігнат повідомив, що на 40 летовищах Російської Федерації розміщено 800 одиниць авіаційної техніки і наголочив, що це "не є така велика вже цифра".
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав на брифінгу.
"Відразу хочу всіх заспокоїти стосовно Міг-31К, який є в Білорусі - це абсолютно не новина і не має вона особливого значення, тому що Росія має 800 одиниць фактично техніки авіаційної", - сказав Ігнат.
Він пояснив, що ця техніка розміщена "не так, щоб довкола України", але - на аеродромах близьких до території України, котрі більш-менш межують з Україною.
"Це 40 летовищ, які активно використовуються російською авіацією. Літаків 400-450, плюс мінус, і 350 гелікоптерів. Це не є така велика вже цифра, нічого ніхто не стягує, воно завжди так було. По мірі того, що щось знищується повітряними силами чи іншими силами оборони авіація, зрештою, підтягується, знімається зі зберігання. Вже хтось навіть Міг-29 помічав… Су-24 М бомбардуальники були на півдні збиті буквально місяць-півтора тому", - додав Ігнат.
За його словами, на російських аеродромах різні типи авіації, яка "може швидко переміщуватися з Криму в Булорусь, з Білорусі - в Ростов, куди-завгодно".
"І така ж сама мова про Міг-31, який є носієм ракети "Кинджал". Знаємо, що це за ракета - це фактично оперативно-тактичний комплекс, фактично "Іскандер", але повітряного базування. Якщо простою мовою - випускається з літака Міг-31 і на великій швидкості з верхніх шарів атмосфери випускається на свою ціль. Протидії такому комплексу, на жаль, сьогодні в Украні немає засобів. І цей комплекс може застосовуватися з літака з будь-якої точки - і з росії, і з Криму, і з Чорного моря, і з білорусі. Тому неважливо, де буде літати цей Міг-31 з цією ракетою", - пояснив Ігнат.
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з бомбокоментопанікероракетозбивання, вістимо
ну просто на рашці би треба запускати хоч ті шо підствольні нранати носять - дрони, на аеродроми(вдівається, просто штани забув де подів)
назвіть їх Верховина-2
була така собі міні-Ява вишневого коліру для юні
ти єврей?
2Ні не єврей, якщо це потрібно в цій темі
Да и техника хрень сплошная
Только за 20 дней в рашке упало 4 самолета
01.10.2022 МИГ-31 Бельбек
09.10.2022 СУ-24 Миллирово
10.10.2022 СУ-24 Миллирово
17.10.2022 СУ-34 Ейск
ммм,це круто, ясно що їх не використовують.
А може ігнат йти взад?
щось не вірю що буквально ігнат не йде взад. якщо це ударні літаки, то буквально ігната треба на бойову позицію де ці нібито не застосовувані літаки іпашать по наших силах?
буквально ігнату треба під бомбами побути. а потім говорити.
*******, реальна бойова сила "місяць півтора" збивалась а зараз хто збиває - ЩО? може бетменів? я не розумію, може ці сушки за волею ігната на прикол поставили?
шо воно несе?
чи може неправильно переклали з ******** язика?
як блін є в Польщі а там нема?
ну й не модифікація, а номер тупо су-22. хіба може робив совок для "братьєв"?
Мабуть Бавовна 🤣🦍🦍🦍або Гуталин кота Матроскина из Простоквашино...но💀🤣но...патерь Нет...хенерал якКоздлашенков не бреше...👽🦍🤣
По одному атакамсу в кожен літак.