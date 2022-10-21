На 40 летовищах Росії розміщено 800 літаків та гелікоптерів, - Повітряні сили

Юрій Ігнат повідомив, що на 40 летовищах Російської Федерації розміщено 800 одиниць авіаційної техніки і наголочив, що це "не є така велика вже цифра".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав на брифінгу.

"Відразу хочу всіх заспокоїти стосовно Міг-31К, який є в Білорусі - це абсолютно не новина і не має вона особливого значення, тому що Росія має 800 одиниць фактично техніки авіаційної", - сказав Ігнат.

Він пояснив, що ця техніка розміщена "не так, щоб довкола України", але - на аеродромах близьких до території України, котрі більш-менш межують з Україною.

"Це 40 летовищ, які активно використовуються російською авіацією. Літаків 400-450, плюс мінус, і 350 гелікоптерів. Це не є така велика вже цифра, нічого ніхто не стягує, воно завжди так було. По мірі того, що щось знищується повітряними силами чи іншими силами оборони авіація, зрештою, підтягується, знімається зі зберігання. Вже хтось навіть Міг-29 помічав… Су-24 М бомбардуальники були на півдні збиті буквально місяць-півтора тому", - додав Ігнат.

Також читайте: IRIS-T під час бойового хрещення показала себе надзвичайно, - Повітряні сили

За його словами, на російських аеродромах різні типи авіації, яка "може швидко переміщуватися з Криму в Булорусь, з Білорусі - в Ростов, куди-завгодно".

"І така ж сама мова про Міг-31, який є носієм ракети "Кинджал". Знаємо, що це за ракета - це фактично оперативно-тактичний комплекс, фактично "Іскандер", але повітряного базування. Якщо простою мовою - випускається з літака Міг-31 і на великій швидкості з верхніх шарів атмосфери випускається на свою ціль. Протидії такому комплексу, на жаль, сьогодні в Украні немає засобів. І цей комплекс може застосовуватися з літака з будь-якої точки - і з росії, і з Криму, і з Чорного моря, і з білорусі. Тому неважливо, де буде літати цей Міг-31 з цією ракетою", - пояснив Ігнат.

Також читайте: Білорусь у повному обсязі бере участь у війні проти України і має відповідати нарівні з РФ, - Науседа