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На 40 летовищах Росії розміщено 800 літаків та гелікоптерів, - Повітряні сили

ппо,ігнат

Юрій Ігнат повідомив, що на 40 летовищах Російської Федерації розміщено 800 одиниць авіаційної техніки і наголочив, що це "не є така велика вже цифра".

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат сказав на брифінгу.

"Відразу хочу всіх заспокоїти стосовно Міг-31К, який є в Білорусі - це абсолютно не новина і не має вона особливого значення, тому що Росія має 800 одиниць фактично техніки авіаційної", - сказав Ігнат.

Він пояснив, що ця техніка розміщена "не так, щоб довкола України", але - на аеродромах близьких до території України, котрі більш-менш межують з Україною.

"Це 40 летовищ, які активно використовуються російською авіацією. Літаків 400-450, плюс мінус, і 350 гелікоптерів. Це не є така велика вже цифра, нічого ніхто не стягує, воно завжди так було. По мірі того, що щось знищується повітряними силами чи іншими силами оборони авіація, зрештою, підтягується, знімається зі зберігання. Вже хтось навіть Міг-29 помічав… Су-24 М бомбардуальники були на півдні збиті буквально місяць-півтора тому", - додав Ігнат.

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За його словами, на російських аеродромах різні типи авіації, яка "може швидко переміщуватися з Криму в Булорусь, з Білорусі - в Ростов, куди-завгодно".

"І така ж сама мова про Міг-31, який є носієм ракети "Кинджал". Знаємо, що це за ракета - це фактично оперативно-тактичний комплекс, фактично "Іскандер", але повітряного базування. Якщо простою мовою - випускається з літака Міг-31 і на великій швидкості з верхніх шарів атмосфери випускається на свою ціль. Протидії такому комплексу, на жаль, сьогодні в Украні немає засобів. І цей комплекс може застосовуватися з літака з будь-якої точки - і з росії, і з Криму, і з Чорного моря, і з білорусі. Тому неважливо, де буде літати цей Міг-31 з цією ракетою", - пояснив Ігнат.

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Автор: 

Білорусь (7927) росія (65073) літак (2900) Повітряні сили (2623) Ігнат Юрій (788)


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Топ коментарі
+11
надо их уничтожать пока они в куче стоят! а не ждать пока прилетят. особенно дальнюю авиацию с которой ракеты валят
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21.10.2022 14:20
+7
В какой куче, специалист?
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21.10.2022 14:21
+7
непотрібно нас заспокоювати словами, нас треба заспокоювати діями. Нанесіть удари по літакам ворога - тоді мені буде спокійніше
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21.10.2022 14:33
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надо их уничтожать пока они в куче стоят! а не ждать пока прилетят. особенно дальнюю авиацию с которой ракеты валят
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21.10.2022 14:20 Відповісти
В какой куче, специалист?
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21.10.2022 14:21 Відповісти
В 40-ка кучках, кожна по декілька квадратних кілометрів )) На даний час задача нереальна нажаль.
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21.10.2022 14:25 Відповісти
А ти сам з чого спеціаліст?
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21.10.2022 14:37 Відповісти
з чого з чого.
з бомбокоментопанікероракетозбивання, вістимо
ну просто на рашці би треба запускати хоч ті шо підствольні нранати носять - дрони, на аеродроми(вдівається, просто штани забув де подів)
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21.10.2022 15:06 Відповісти
потрібні українські мопеди !!!

назвіть їх Верховина-2
була така собі міні-Ява вишневого коліру для юні
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21.10.2022 16:40 Відповісти
Су-31 цікаво, про Ту -22 , звичайно, теж цікаво...де-кілька разів тут вже була розмова, що їх в строю 10-11 шт, один збито під час груз.війни в 2008, не знаю, хай скажуть фахівці, думаю збивати запроблемно, бо кинжал є кинжал, Ту - також не залітає на нашу територію, як і 95 або 160. Так що, справи не вельми
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21.10.2022 14:21 Відповісти
Напевно мали на увазі МіГ-31 а не Су-31? ))
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21.10.2022 14:26 Відповісти
Так-так, те що в статті
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21.10.2022 16:48 Відповісти
ти в курсі шо кинджал то є м.яко кажучи не літак?
ти єврей?
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21.10.2022 15:03 Відповісти
1.У звязку з чим питання про кінжал?
2Ні не єврей, якщо це потрібно в цій темі
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21.10.2022 16:50 Відповісти
Ты что в натуре не понял какую фигню написал?
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21.10.2022 19:40 Відповісти
Спасибо, успокоил.
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21.10.2022 14:24 Відповісти
А абдрестович,жданов і.т.д. "вангавалі",що авіацію врога майже знищено і летчікафф немає? То як насправді?
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21.10.2022 14:26 Відповісти
то ютюбові воїністи...
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21.10.2022 14:32 Відповісти
Вони не є офіційними представниками ГШ, і роблять лише припущення. Тому брати їх аналітику та роздуми як основну їнформацію - повна дурня.
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21.10.2022 15:10 Відповісти
Будь здоровим,розумнику!
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21.10.2022 15:27 Відповісти
І вам того ж!
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21.10.2022 15:30 Відповісти
При збитих на даний момент 269 літаках і 243 гелікоптерах не такі вже й страшні ці космокацапські сили.
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21.10.2022 14:30 Відповісти
Там летчиков нормальных нет.
Да и техника хрень сплошная
Только за 20 дней в рашке упало 4 самолета
01.10.2022 МИГ-31 Бельбек
09.10.2022 СУ-24 Миллирово
10.10.2022 СУ-24 Миллирово
17.10.2022 СУ-34 Ейск
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21.10.2022 20:50 Відповісти
Су-24 М бомбардуальники були на півдні збиті буквально місяць-півтора тому", - додав Ігнат. Джерело: \\\\\\\\\\\\\

ммм,це круто, ясно що їх не використовують.
А може ігнат йти взад?
щось не вірю що буквально ігнат не йде взад. якщо це ударні літаки, то буквально ігната треба на бойову позицію де ці нібито не застосовувані літаки іпашать по наших силах?
буквально ігнату треба під бомбами побути. а потім говорити.
*******, реальна бойова сила "місяць півтора" збивалась а зараз хто збиває - ЩО? може бетменів? я не розумію, може ці сушки за волею ігната на прикол поставили?
шо воно несе?
чи може неправильно переклали з ******** язика?
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21.10.2022 14:30 Відповісти
непотрібно нас заспокоювати словами, нас треба заспокоювати діями. Нанесіть удари по літакам ворога - тоді мені буде спокійніше
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21.10.2022 14:33 Відповісти
Спасибо за ликбез Игнат и за то что ретельно считаете вражеские самолеты и ракеты,другой вон советует пару месяцев отсидется,но нам кажется у вас иные задачи или я ошибаюсь?
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21.10.2022 14:36 Відповісти
сумбур якийсь. хоча, можливо, просто розшифрував інтерв'ю цензор невдало.
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21.10.2022 14:44 Відповісти
може так неправильно. то ж су-22
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21.10.2022 15:01 Відповісти
Фото польського Су-22. На росії немає Су-22
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21.10.2022 15:31 Відповісти
ну я не знаю, але виходжу з того шо вся дрянь шо вбиває, рашка, тобто на рашці є.
як блін є в Польщі а там нема?
ну й не модифікація, а номер тупо су-22. хіба може робив совок для "братьєв"?
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21.10.2022 15:47 Відповісти
Так, для "братьєв". Для себе то був Су-17. Відмінність між ними лише в двигуні та номенклатурі озброєння.
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21.10.2022 18:35 Відповісти
Можно же их уничтожить за одну ночь тамагавками и покончить со всей етой страной 404
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21.10.2022 15:05 Відповісти
На Мацковії горить сильно склад... кажуть людей палає
Мабуть Бавовна 🤣🦍🦍🦍або Гуталин кота Матроскина из Простоквашино...но💀🤣но...патерь Нет...хенерал якКоздлашенков не бреше...👽🦍🤣
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21.10.2022 15:28 Відповісти
Ну стоят себе ржавые, и пусть стоят...
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21.10.2022 16:47 Відповісти
Потрібно їх знищити.
По одному атакамсу в кожен літак.
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21.10.2022 16:50 Відповісти
 
 