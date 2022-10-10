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Новости Война
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Российский штурмовик Су-25 сбит на Херсонщине, - ВК "Південь"

су25

В Херсонской области силами ПВО сбит российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".

"10 октября, около 14.30 часов, в Херсонской области, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

Читайте также: Над Кривым Рогом сбиты два дрона-камикадзе "Shahed-136", - Днепропетровская ОВА

Автор: 

ПВО (2701) самолет (3587) Херсонская область (4709)


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Топ комментарии
+39
Сподіваюсь, пілота в полон не брали, а ********** на місці, бажано як можна надовше розтягуючи процес.
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10.10.2022 18:59
+34
дуже добра новина
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10.10.2022 18:58
+25
За 6 годин зібрано більше 100 млн грн на дрони камікадзе фонд Притули.Народ злий.Ми вам тварюки орки покажемо що таке лють українського народу !
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10.10.2022 19:06
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дуже добра новина
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10.10.2022 18:58 Ответить
Сподіваюсь, пілота в полон не брали, а ********** на місці, бажано як можна надовше розтягуючи процес.
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10.10.2022 18:59 Ответить
За две березки как руzкие ето любят....
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10.10.2022 19:20 Ответить
Сколько наших пленныхгероев можно поменять на их Z пилота-убийцу?
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10.10.2022 19:48 Ответить
Впав Максим, ну і куй з ним!
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10.10.2022 19:24 Ответить
сподіваюсь пілот попав до нас в полон і ми зможемо його поміняти на 10 наших людей, а ти і далі пий каву на дивані як і всі нікчеми що не розуміють таких елементарних речей
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10.10.2022 19:48 Ответить
Ідіот це завжди ідіот.
Якщо не ясно, що один пілот потім може сотню людей положить за 1 залп своєї ********* ракети.
Але ти далі продовжуй нести *****, яку не розумієш, чучело. В ігнор.
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10.10.2022 19:50 Ответить
твоя справа за щоку брать ,а що з полоненим робити(якщо такий є) вирішувати військовому керівництву. Якщо ти думаєш що пілот без літака не вартує життя наших полонених, іди хай тебе хоч на одного "азовця" поміняють. Але таке тупе лайно як ти нікому не потрібно
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10.10.2022 20:02 Ответить
Этих ****** и надо брать в плен. Чтобы плакали крокодильими слезами на камеру как они "ошиблись" и рассказывали о планах и уровне боеспособности авиации *********. В плен не надо брать зеков-мобиков и других дебилов из новой волны призыва на деревнях рабссеи.
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10.10.2022 19:53 Ответить
Слава ЗСУ!
Хтось яиком ляпає, а хтось діло робить
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10.10.2022 19:00 Ответить
Чудово 👍🏼👍🏼👍🏼😊
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10.10.2022 19:01 Ответить
В Ростовской области они просто падают, а над Херсонщиной не успевают, бьют как уток)
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10.10.2022 19:03 Ответить
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10.10.2022 19:05 Ответить
За 6 годин зібрано більше 100 млн грн на дрони камікадзе фонд Притули.Народ злий.Ми вам тварюки орки покажемо що таке лють українського народу !
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10.10.2022 19:06 Ответить
Вже 206 МЛН ГРН ! ЗА 7 ГОД ! Орки вам капець !
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10.10.2022 19:27 Ответить
а нашему МО заказать за наши налоги у "Укрспецэкспорта" напрямую не?? Обязательно откатывать 10%??
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10.10.2022 19:29 Ответить
До чого до мене це питання?Я що збираю кошти або їх замовляю/виробляю?
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10.10.2022 19:35 Ответить
та це не до вас. Це просто риторичне питання, яке висить у українській політичній атмосфері, як сокира у смороді. Просто, як писав класик, ******** це питання зайобує...
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10.10.2022 20:07 Ответить
Таких питань в такій площині багато.На жаль.
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10.10.2022 21:05 Ответить
Долетался, стервятник!
*
Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
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10.10.2022 19:06 Ответить
жодна ****-25 не варта життя українців
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10.10.2022 19:09 Ответить
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10.10.2022 19:09 Ответить
Ну то й добре. На полі бою кацапи слабаки, це вам не ракети. Але і ракети скоро закінчаться, а українці прийдуть і запитають, хто вбивав мирних в їх містах?
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10.10.2022 19:16 Ответить
Літаки рашистів збиваються.
Україні треба системи ПРО для збиття рашистських ракет
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10.10.2022 19:20 Ответить
Треба нищити те, чим ті ракети запускаються - літаки та платформи.
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10.10.2022 19:46 Ответить
Пілотів рашистських літаків-бомбардувальників треба нищити разом з їх родинами. Повністю, щоб не дали потомства.
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10.10.2022 19:44 Ответить
Я надеюсь что забили пи*ора прикладами.
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10.10.2022 19:59 Ответить
Знов про "велика крадiвництво":

"На Херсонщині спекотно, російські військові регулярно отримують нагадування про те, що вони знаходяться на чужій території від ЗСУ. Аби стримати наступ українських сіл в районі Софіївської балки, що в Миловому, підірвали міст. Про це вчора повідомляли місцеві жителі.

Цей міст довго заходився на реконструкції та був повністю відновлений до початку повномасштабного вторгнення..."
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10.10.2022 21:44 Ответить
А при затриманні пілота йому випадково пальці нe відстрeлили?
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10.10.2022 22:59 Ответить
 
 