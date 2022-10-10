Российский штурмовик Су-25 сбит на Херсонщине, - ВК "Південь"

В Херсонской области силами ПВО сбит российский штурмовик Су-25.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".

"10 октября, около 14.30 часов, в Херсонской области, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.

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