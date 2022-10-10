Российский штурмовик Су-25 сбит на Херсонщине, - ВК "Південь"
В Херсонской области силами ПВО сбит российский штурмовик Су-25.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на воздушное командование "Південь".
"10 октября, около 14.30 часов, в Херсонской области, подразделением Херсонской зенитной ракетной бригады сбит российский штурмовик Су-25", - говорится в сообщении.
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Якщо не ясно, що один пілот потім може сотню людей положить за 1 залп своєї ********* ракети.
Але ти далі продовжуй нести *****, яку не розумієш, чучело. В ігнор.
Хтось яиком ляпає, а хтось діло робить
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Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Україні треба системи ПРО для збиття рашистських ракет
"На Херсонщині спекотно, російські військові регулярно отримують нагадування про те, що вони знаходяться на чужій території від ЗСУ. Аби стримати наступ українських сіл в районі Софіївської балки, що в Миловому, підірвали міст. Про це вчора повідомляли місцеві жителі.
Цей міст довго заходився на реконструкції та був повністю відновлений до початку повномасштабного вторгнення..."