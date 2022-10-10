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Новости Война
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Над Кривым Рогом сбиты два дрона-камикадзе "Shahed-136", - Днепропетровская ОВА

шахед

Два дрона-камикадзе иранского производства сбиты в небе над Кривым Рогом.

Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.

"Наше ПВО уничтожило над Кривым Рогом два дрона-камикадзе Shahed-136. Они были направлены врагом для атаки критической инфраструктуры области", - говорится в сообщении.

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Кривой Рог (1346) ПВО (2701) дроны (3834) Днепропетровская область (3830)


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Топ комментарии
+8
Дипломатичні стосунки з іраном -терористом розірвати.
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10.10.2022 19:27
+6
«Я з жахом думаю, кого понароджує це п'яне криваве бидло, що захопило владу в Росії, і що буде з моєю країною через два-три покоління. Втім, що тут думати. Все більш або менш зрозуміло». (письменник Іван Бунін).
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10.10.2022 19:30
+4
А що писав граф Л.Толстой про московитів у війні на Кавказі! (за що й був відлучений від РПЦ) З тих пір не змінилося НІ-ЧО-ГО! Складається враження, що Толстой описував звірства московитів в Бучі, Лимані чи в будь-якому місті чи селі України, що було окуповане московитами.

Це у них в генах. Це - ракова пухлина людства, яку лікувати вже запізно - тільки хірургічне видалення!
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10.10.2022 19:52
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Правила форума Совет форумчан
Бункерный нацист за сегодня стрельнул на 5 лярдов долларов 500 миллионов стоимость ракет и 4.5 лярда обойдется сума репараций за нанесенный ущерб.
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10.10.2022 19:27 Ответить
Дипломатичні стосунки з іраном -терористом розірвати.
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10.10.2022 19:27 Ответить
«Я з жахом думаю, кого понароджує це п'яне криваве бидло, що захопило владу в Росії, і що буде з моєю країною через два-три покоління. Втім, що тут думати. Все більш або менш зрозуміло». (письменник Іван Бунін).
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10.10.2022 19:30 Ответить
А що писав граф Л.Толстой про московитів у війні на Кавказі! (за що й був відлучений від РПЦ) З тих пір не змінилося НІ-ЧО-ГО! Складається враження, що Толстой описував звірства московитів в Бучі, Лимані чи в будь-якому місті чи селі України, що було окуповане московитами.

Це у них в генах. Це - ракова пухлина людства, яку лікувати вже запізно - тільки хірургічне видалення!
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10.10.2022 19:52 Ответить
США давно должны были нанести по производству беспилотников ракетный удар так как используются эти беспилотники не против военных обьектов, а против гражданского населения. Это терроризм и обязательство бороться с терроризмом взяли на себя США и другие страны.
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10.10.2022 19:32 Ответить
Їх Ізраїль відслідковує по всьому Ірану, знищують все, що знайдуть. Збирають десь по підвалах
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10.10.2022 19:35 Ответить
Збирають в таджикістані.
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10.10.2022 19:38 Ответить
Значит влупить по Таджикистану. Ну озаботятся на пару дней. Зато нас перестанут этими дронами обстреливать.
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10.10.2022 20:58 Ответить
шо они свистят шо он 1500 км летает , это аналог немецкого двигателя который жрет 30 л в час
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10.10.2022 19:40 Ответить
Пока ООН давили на нас переговорами, рашисты закупили у Ирана тысячи ударных дронов. И после етого нам предлагают перемирие. Чтобы рашисты еще пару десятков тысяч дронов наштамповали и сожгли потом нам все города.
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10.10.2022 19:46 Ответить
нету в Ирана 1000 ,сотни есть ,они в подвале на коленках их клепают
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10.10.2022 19:48 Ответить
Ну никто не знает сколько Иран их наклепал даже Израиль походу. Рашка уже по нам пару сотен выпустила. И Иран думаю не последние рашке продал. К тому же я почти уверен что кроме дронов рашка еще и технологии по производству у Ирана купила и скоро сама начнет их штамповать. Они все же дешевле и проще чем ракеты.
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10.10.2022 19:52 Ответить
Я знаю !
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10.10.2022 19:54 Ответить
Нет, не пару сотен, а 150 где-то. Шахиды уже сбиваются достачно легко. Процентов 80-90 сейчас сбиваются
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10.10.2022 19:55 Ответить
двигатель китайский - аналог немецкого
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10.10.2022 19:55 Ответить
И заметте, ни на Иран ни на рашку никаких санкций и наказания. Даже наоборот, на нас давят чтобы мы с убийцами сели за стол и сдались. Куда катится этот мир? Не зря природы пытается эпидемиями стряхнуть с земли все это человечество.
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10.10.2022 19:49 Ответить
Куда-куда, к новой мировой войне
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10.10.2022 19:58 Ответить
а не проще )(уйла замочит ?
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10.10.2022 20:04 Ответить
На Іран вже накладені всі можливі санкції зі сторони Заходу
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10.10.2022 20:04 Ответить
Воздушные Силы Украины за вторую половину дня сбили 13 дронов-мопедов,
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10.10.2022 19:59 Ответить
 
 