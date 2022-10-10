Над Кривым Рогом сбиты два дрона-камикадзе "Shahed-136", - Днепропетровская ОВА
Два дрона-камикадзе иранского производства сбиты в небе над Кривым Рогом.
Об этом сообщил глава Днепропетровской областной военной администрации Валентин Резниченко, информирует Цензор.НЕТ.
"Наше ПВО уничтожило над Кривым Рогом два дрона-камикадзе Shahed-136. Они были направлены врагом для атаки критической инфраструктуры области", - говорится в сообщении.
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+8 Ольга Мартынюк #458587
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Це у них в генах. Це - ракова пухлина людства, яку лікувати вже запізно - тільки хірургічне видалення!