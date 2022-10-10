Над Кривим Рогом збито два дрони-камікадзе "Shahed-136", - Дніпропетровська ОВА

Два дрони-камікадзе іранського виробництва збито в небі над Кривим Рогом.

Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.

"Наша ППО знищила над Кривим Рогом два дрони-камікадзе Shahed-136. Вони були спрямовані ворогом для атаки критичної інфраструктури області", - йдеться у повідомленні.

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