Над Кривим Рогом збито два дрони-камікадзе "Shahed-136", - Дніпропетровська ОВА
Два дрони-камікадзе іранського виробництва збито в небі над Кривим Рогом.
Про це повідомив голова Дніпропетровської обласної військової адміністрації Валентин Резніченко, інформує Цензор.НЕТ.
"Наша ППО знищила над Кривим Рогом два дрони-камікадзе Shahed-136. Вони були спрямовані ворогом для атаки критичної інфраструктури області", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+8 Ольга Мартынюк #458587
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