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Росіяни атакували Кривий Ріг. Попередньо, іранськими дронами, - Вілкул

shahed

У Кривому Розі на Дніпропетровщині лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Криворізької ВЦА Олександр Вілкул.

"Вибухи у Кривому Розі. Попередньо – дрони-камікадзе "Шахіди". - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі працює ППО. Є збиті ракети, - Вілкул

Вілкул Олександр (328) Кривий Ріг (1301) обстріл (28171)


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Топ коментарі
+12
Що казати, нашу владу більш трьох років хвилювало що не вистачить на дороги і мільярд дерев,тому треба склротити фінансування арміі під час війни, психологія страуса -якщо я не хочу бачити то цього намає- не спрацювала.Чекаю відосик Зе с печальним виразом обличчя.
Людей шкода...мої співчуття.
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10.10.2022 18:00
+11
иран, чума на твою брехливую голову и пепел на твой раздвоенный изык змеи...
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10.10.2022 17:57
+6
Твари
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10.10.2022 17:55
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10.10.2022 17:55 Відповісти
На карті вибухи в Полтавській і Черкаській областях
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10.10.2022 17:56 Відповісти
может все же ПВО...
и еще на карте взрывы в Джанкое ))) шо там такое? )))
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10.10.2022 18:01 Відповісти
в Джанкое* бавовна в воен городке опять бк насыпом вывалили
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10.10.2022 18:11 Відповісти
ой шо там джанкоється ? ))))
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10.10.2022 18:15 Відповісти
https://twitter.com/i/status/1579494314526543873 https://twitter.com/i/status/1579494314526543873
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10.10.2022 18:36 Відповісти
Да, было три взрыва один за одним, потом немного позже ещё один, более мощный и после этого только объявили тревогу
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10.10.2022 17:57 Відповісти
иран, чума на твою брехливую голову и пепел на твой раздвоенный изык змеи...
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10.10.2022 17:57 Відповісти
Що казати, нашу владу більш трьох років хвилювало що не вистачить на дороги і мільярд дерев,тому треба склротити фінансування арміі під час війни, психологія страуса -якщо я не хочу бачити то цього намає- не спрацювала.Чекаю відосик Зе с печальним виразом обличчя.
Людей шкода...мої співчуття.
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10.10.2022 18:00 Відповісти
ой заждіть, вони те ще досягненнями виставлять...он дрова на дику суму закуповують, скажуть - висаджені дерева, то їх далекоглядність..
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10.10.2022 19:30 Відповісти
А закуповують самі у себе ті дерева ,що якби вони самі і посадили...Ну праїльно, лохи з,їдять , а нормальні вже і так розуміють хто залишив Україну без ракетної зброї,хто намагався залишити нас без грошей і оборони під час війни,хто послабляв наш захист розміновуваючи Чонгар, хто зараз перслідує бойових генералів за те,що вони не здали Україну.
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10.10.2022 20:24 Відповісти
А тим часом до Джанкоя завітала бавовна
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10.10.2022 18:01 Відповісти
Ну от дронов можно же было вокруг городов расставить н=расчеты с ПЗРК
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10.10.2022 18:02 Відповісти
прикинь периметр охраны города, даже откинуть обратную от фронта строну, расстояние между расчетами, количество городов - выйдет очень много, реально ли?
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10.10.2022 20:39 Відповісти
Всемеро поверни в серце ворогам нашим наругу їх, що нею Тебе, Господи, вони зневажали.
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10.10.2022 18:12 Відповісти
Так ***** же заявило что сегодняшними ракетными ударами оно достигло заданных целей. А теперь будут плановые обстрелы? Так что крымский мост здесь непричем. ***** трясет в истерике от нашего наступления
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10.10.2022 18:19 Відповісти
 
 