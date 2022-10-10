Росіяни атакували Кривий Ріг. Попередньо, іранськими дронами, - Вілкул
У Кривому Розі на Дніпропетровщині лунали вибухи.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Криворізької ВЦА Олександр Вілкул.
"Вибухи у Кривому Розі. Попередньо – дрони-камікадзе "Шахіди". - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+12 Лилия Стацкая
показати весь коментар10.10.2022 18:00
+11 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар10.10.2022 17:57
+6 І ШО?
показати весь коментар10.10.2022 17:55
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
и еще на карте взрывы в Джанкое ))) шо там такое? )))
Людей шкода...мої співчуття.