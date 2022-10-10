Росіяни атакували Кривий Ріг. Попередньо, іранськими дронами, - Вілкул

У Кривому Розі на Дніпропетровщині лунали вибухи.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив голова Криворізької ВЦА Олександр Вілкул.

"Вибухи у Кривому Розі. Попередньо – дрони-камікадзе "Шахіди". - йдеться у повідомленні.

Читайте на "Цензор.НЕТ": У Кривому Розі працює ППО. Є збиті ракети, - Вілкул