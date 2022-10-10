Россияне атаковали Кривой Рог. Предварительно, иранскими дронами, - Вилкул

В Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Криворожской ВГА Александр Вилкул.

"Взрывы в Кривом Роге. Предварительно – дроны-камикадзе "Шахиды". - говорится в сообщении.

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