Россияне атаковали Кривой Рог. Предварительно, иранскими дронами, - Вилкул
В Кривом Роге на Днепропетровщине раздались взрывы.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил председатель Криворожской ВГА Александр Вилкул.
"Взрывы в Кривом Роге. Предварительно – дроны-камикадзе "Шахиды". - говорится в сообщении.
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+12 Лилия Стацкая
показать весь комментарий10.10.2022 18:00
+11 Вася Шевченко #371210
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+6 І ШО?
показать весь комментарий10.10.2022 17:55
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и еще на карте взрывы в Джанкое ))) шо там такое? )))
Людей шкода...мої співчуття.