Російський штурмовик Су-25 збито на Херсонщині, - ПК "Південь"
У Херсонській області силами ППО збито російський штурмовик Су-25.
Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".
"10 жовтня, близько 14.30 години, на Херсонщині, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.
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+39 Stanislav Bryzhyk
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Якщо не ясно, що один пілот потім може сотню людей положить за 1 залп своєї ********* ракети.
Але ти далі продовжуй нести *****, яку не розумієш, чучело. В ігнор.
Хтось яиком ляпає, а хтось діло робить
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Слава Україні! - Героям Слава!
Glory to Ukraine! - Glory to heroes!
Ukraine will win!
Україні треба системи ПРО для збиття рашистських ракет
"На Херсонщині спекотно, російські військові регулярно отримують нагадування про те, що вони знаходяться на чужій території від ЗСУ. Аби стримати наступ українських сіл в районі Софіївської балки, що в Миловому, підірвали міст. Про це вчора повідомляли місцеві жителі.
Цей міст довго заходився на реконструкції та був повністю відновлений до початку повномасштабного вторгнення..."