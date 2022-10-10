Російський штурмовик Су-25 збито на Херсонщині, - ПК "Південь"

У Херсонській області силами ППО збито російський штурмовик Су-25.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на повітряне командування "Південь".

"10 жовтня, близько 14.30 години, на Херсонщині, підрозділом Херсонської зенітної ракетної бригади збито російський штурмовик Су-25", - йдеться у повідомленні.

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