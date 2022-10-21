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МИД Германии считает геноцидом действия российских военных в Украине

геноцид

В немецком правительстве считают, что официальный Киев должен настаивать в международных судах на признании того, что Россия совершает геноцид во время ее агрессии в Украине.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Европейскую правду, об этом заявил госминистр МИД Германии, депутат Бундестага   Тобиас Линднер на конференции "Международное право против геноцида", проводимой в Берлине Центром либеральной современности (LibMod).

"Те преступления, которые сейчас совершаются, должны квалифицироваться как геноцид, и с такой квалификацией они должны быть переданы в суд. И уже потом суд должен решить, является ли это преступлениями против человечности или геноцидом", - заявил он.

"Президент России неоднократно отрицал существование Украины и украинцев", - напомнил политик, объясняя, что речь идет именно о геноциде.

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В качестве примера геноцидального эпизода войны он привел ковровую бомбардировку и другое уничтожение гражданских в Мариуполе.

"Мы знаем, что огромное количество людей было убито в Мариуполе, а те, кто остались, не имеют электричества, не имеют продовольствия, не имеют воды. Как мы можем оценить это преступление?" - пояснил он.

Также Линднер считает эпизодом геноцида массовый вывоз украинских детей в Россию. "Речь идет о похищении украинских детей, когда их помещали в семьи с российскими родителями для так называемого усыновления", - пояснил госминистр.

Тобиас Линднер подчеркнул, что Германия "знает очень хорошо, что такое геноцид", поскольку имеет подобную печальную страницу в своей истории. Он также добавил, что наказание руководителей РФ за это преступление является очень важным для того, чтобы такое преступление не повторилось - так же как были наказаны Германия и лидеры Третьего Рейха. 

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"Трибунал в Нюрнберге - это был подарок, который помог нашей стране. 22 нациста были признаны виновными", - добавил он.

армия РФ (19129) геноцид (416) Германия (6939) россия (95420)


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МЗС Німеччини вважає геноцидом дії російських військових в Україні

а самих рузьке - гонококами!
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21.10.2022 14:38 Ответить
Где коалиция, второй фронт? Пускай хотя бы уничтожили террористическую группировку раССеянских войск в Украине, нанесли удары по иСрану
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21.10.2022 14:44 Ответить
че ті кривляешьСССя?
даай скажи куда отправить флот? щас только штурвал найду
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21.10.2022 14:50 Ответить
Слово за Єрмаком. Чи що там, а, є там хтсь у футболці, футболіст? Ну, такий шо бритву забув у друга свого Тартарова, читає завше тексти, секретар Єрмака чи шо? Шашлички любить... г*споди дай Алах пам.яті, Агрохімія думаю? Ща за клоунів мужній Єрмак поставив проміж ніг, ніхто не знає, тьху блін, цей, як його, Мужик-Лєщенок, от хто там замісник президента. Єрмак реально крутий - ставить клоунів, але сам як вже скаже щось, то Берлусконі аплодує. Добре що всі голосували за постійно суворого Єрмака.
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21.10.2022 14:49 Ответить
Та вы шо! геноцид! А я-то думал, что они нас освобождать пришли... А оно вон как... Лучше пару леопардов подмутите...
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21.10.2022 15:01 Ответить
данне питання німці вже "не відпустять" головне щоб зе-влада не накосячила
німці таким чином можуть спокути вину за нацизм адже вони були винні і відносно московитів але тепер німці зможуть "відплатити" кацапам за власне приниження підтримавши Україну в питанні кацапського геноциду щодо українських громадян
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21.10.2022 15:19 Ответить
Пусть вспомнят как пала Пруссия в 1945 году.
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21.10.2022 15:24 Ответить
Тут тільки можна погодитись з МЗС Німечини ,на жаль в Україні багато цього не хочуть розуміти ,я про деяких блогерів які тягнуть в наш інформ. простір "хороших русских ".
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21.10.2022 15:37 Ответить
 
 