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МЗС Німеччини вважає геноцидом дії російських військових в Україні

геноцид

В німецькому уряді вважають, що офіційний Київ має наполягати у міжнародних судах на здійсненні геноциду Росією під час її агресії в Україні.

Як інформує Цензор.НЕТ з посиланням на Європейську правду, про це заявив держміністр МЗС Німеччини, депутат Бундестагу Тобіас Лінднер на конференції "Міжнародне право проти геноциду", яку проводить у Берліні Центр ліберальної сучасності (LibMod).

"Ті злочини, які зараз вчиняються, повинні кваліфікуватися як геноцид, і з такою кваліфікацією вони мають бути передані в суд. І вже потім суд має вирішити, чи це є злочинами проти людяності, чи геноцидом", - заявив він.

"Президент Росії неодноразово заперечував існування України та українців", - нагадав політик, пояснюючи, що йдеться саме про геноцид.

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Як приклад геноцидального епізоду війни він навів килимове бомбардування та інше знищення цивільних у Маріуполі.

"Ми знаємо що величезна кількість людей була вбита в Маріуполі, а ті, хто лишилися, не мають електрики, не мають продовольства, не мають води. Як ми можемо оцінити цей злочин?", - пояснив він.

Також Лінднер вважає епізодом геноциду масове вивезення українських дітей в Росію.

"Йдеться про викрадення українських дітей, коли їх поміщали в родини з російськими батьками для так званого усиновлення", - пояснив держміністр.

Тобіас Лінднер наголосив, що Німеччина "знає дуже добре, що таке геноцид", оскільки має подібну сумну сторінку у своїй історії. Він також додав, що покарання керівників РФ за цей злочин є дуже важливим для того, щоби такий злочин не повторився – так само як були покарані Німеччина та лідери Третього Рейху.

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"Трибунал В Нюрнберзі – це був подарунок, що допоміг нашій країні. 22 нацисти були визнані винними", - додав він.

Автор: 

армія рф (17309) геноцид (307) Німеччина (7345) росія (65073)


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МЗС Німеччини вважає геноцидом дії російських військових в Україні

а самих рузьке - гонококами!
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21.10.2022 14:38 Відповісти
Где коалиция, второй фронт? Пускай хотя бы уничтожили террористическую группировку раССеянских войск в Украине, нанесли удары по иСрану
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21.10.2022 14:44 Відповісти
че ті кривляешьСССя?
даай скажи куда отправить флот? щас только штурвал найду
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21.10.2022 14:50 Відповісти
Слово за Єрмаком. Чи що там, а, є там хтсь у футболці, футболіст? Ну, такий шо бритву забув у друга свого Тартарова, читає завше тексти, секретар Єрмака чи шо? Шашлички любить... г*споди дай Алах пам.яті, Агрохімія думаю? Ща за клоунів мужній Єрмак поставив проміж ніг, ніхто не знає, тьху блін, цей, як його, Мужик-Лєщенок, от хто там замісник президента. Єрмак реально крутий - ставить клоунів, але сам як вже скаже щось, то Берлусконі аплодує. Добре що всі голосували за постійно суворого Єрмака.
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21.10.2022 14:49 Відповісти
Та вы шо! геноцид! А я-то думал, что они нас освобождать пришли... А оно вон как... Лучше пару леопардов подмутите...
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21.10.2022 15:01 Відповісти
данне питання німці вже "не відпустять" головне щоб зе-влада не накосячила
німці таким чином можуть спокути вину за нацизм адже вони були винні і відносно московитів але тепер німці зможуть "відплатити" кацапам за власне приниження підтримавши Україну в питанні кацапського геноциду щодо українських громадян
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21.10.2022 15:19 Відповісти
Пусть вспомнят как пала Пруссия в 1945 году.
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21.10.2022 15:24 Відповісти
Тут тільки можна погодитись з МЗС Німечини ,на жаль в Україні багато цього не хочуть розуміти ,я про деяких блогерів які тягнуть в наш інформ. простір "хороших русских ".
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21.10.2022 15:37 Відповісти
 
 