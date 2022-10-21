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Новости Помощь Украине
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ЕС обеспечит финансирование для Украины на следующий год, - фон дер Ляйен

фон,дер,ляєн

До конца года Евросоюз перечислит Украине транш макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро.

Об этом на пресс-конференции по итогам второго дня работы Европейского совета заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, уже сейчас лидеры ЕС учитывают, как обеспечить стабильное финансирование базовых потребностей Украины в объеме 3-4 млрд евро в месяц, который будет осуществляться вместе с американскими партнерами и международными финансовыми институтами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа избавляется от зависимости от российского газа намного быстрее, чем прогнозировалось, - фон дер Ляйен

финансирование (1798) Евросоюз (17113) Урсула фон дер Ляйен (512)


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Топ комментарии
+6
Сподіваюсь це фінансування будуть контролювати, бо у нас при владі купа ненаситніх зрадників
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21.10.2022 17:01
+4
дуже великі гроші... дуже велика спокуса для ненажер...які захочуть нажитися на війні і біді...
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21.10.2022 16:57
+3
Конгресс США должен проголосовать днями о помощи Украине в размере 50 миллиардов...
Фишка проста это бабло может заморозить республиканское быдло,потому демократия Байдена спешит...
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21.10.2022 17:10
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дуже великі гроші... дуже велика спокуса для ненажер...які захочуть нажитися на війні і біді...
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21.10.2022 16:57 Ответить
Сподіваюсь це фінансування будуть контролювати, бо у нас при владі купа ненаситніх зрадників
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21.10.2022 17:01 Ответить
Конгресс США должен проголосовать днями о помощи Украине в размере 50 миллиардов...
Фишка проста это бабло может заморозить республиканское быдло,потому демократия Байдена спешит...
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21.10.2022 17:10 Ответить
У Конгресі США обговорюється можливість ухвалення законопроєкту, який гарантуватиме продовження підтримки України, навіть якщо за підсумками проміжних виборів посилиться вплив популістів, які виступають за зниження чи припинення такої підтримки. Про це йдеться у https://www.nbcnews.com/politics/congress/gop-ukraine-skeptics-poised-gain-congress-lawmakers-look-lock-billions-rcna53167 матеріалі NBC .
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21.10.2022 18:23 Ответить
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21.10.2022 17:19 Ответить
Страна может привыкнуть жить за чужой счет. В Афганистан и Ирак влили три триллиона. Они там просто растворились.
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21.10.2022 17:34 Ответить
болельщики новорожденные подтянулись...
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21.10.2022 17:45 Ответить
Саме смішне, що обидва коментатори - свалівшиє. Вони навіть не здогадуються, що під час війни всі внутрішні податки ідуть на армію, а зовнішньою допомогою виплачується зарплати і пенсії бюджетникам.
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21.10.2022 18:34 Ответить
Не жити, а перемагати у війні! Є велика різниця!

Щонайменьше останні сто років під час війни союзники допомагають не тільки озброєнням захищатись від агресії, а і підтримують фінансово. Згадайте Лендліз СРСР.
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21.10.2022 18:42 Ответить
країна нищить головного ворога НАТО , не порівнюйте
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21.10.2022 21:10 Ответить
please control the money flow or it might end up in off-shores
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21.10.2022 19:54 Ответить
Перш за все жорсткий міжнародний контроль за використанням коштів! Зелені крадії не повинні вкрасти у народу жодної копійки...
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21.10.2022 20:17 Ответить
 
 