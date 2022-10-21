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ЕС обеспечит финансирование для Украины на следующий год, - фон дер Ляйен
До конца года Евросоюз перечислит Украине транш макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро.
Об этом на пресс-конференции по итогам второго дня работы Европейского совета заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.
По ее словам, уже сейчас лидеры ЕС учитывают, как обеспечить стабильное финансирование базовых потребностей Украины в объеме 3-4 млрд евро в месяц, который будет осуществляться вместе с американскими партнерами и международными финансовыми институтами.
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+6 Mykola Trofimenko #538463
показать весь комментарий21.10.2022 17:01
+4 Вася Шевченко #371210
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+3 Senator #518037
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Фишка проста это бабло может заморозить республиканское быдло,потому демократия Байдена спешит...
Щонайменьше останні сто років під час війни союзники допомагають не тільки озброєнням захищатись від агресії, а і підтримують фінансово. Згадайте Лендліз СРСР.