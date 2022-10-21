ЕС обеспечит финансирование для Украины на следующий год, - фон дер Ляйен

До конца года Евросоюз перечислит Украине транш макрофинансовой помощи в размере 9 млрд евро.

Об этом на пресс-конференции по итогам второго дня работы Европейского совета заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

По ее словам, уже сейчас лидеры ЕС учитывают, как обеспечить стабильное финансирование базовых потребностей Украины в объеме 3-4 млрд евро в месяц, который будет осуществляться вместе с американскими партнерами и международными финансовыми институтами.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Европа избавляется от зависимости от российского газа намного быстрее, чем прогнозировалось, - фон дер Ляйен