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ЄС забезпечить фінансування для України впродовж наступного року, - фон дер Ляєн

фон,дер,ляєн

До кінця року Євросоюз перерахує Україні транш макрофінансової допомоги в обсязі 9 млрд євро.

Про це на пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської ради заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, вже зараз лідери ЄС зважають, як забезпечити стабільне фінансування базових потреб України в обсязі 3-4 млрд євро на місяць, що здійснюватиметься разом із американськими партнерами та міжнародними фінансовими інституціями.

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Автор: 

фінансування (3109) Євросоюз (13388) фон дер Ляєн Урсула (765)


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Топ коментарі
+6
Сподіваюсь це фінансування будуть контролювати, бо у нас при владі купа ненаситніх зрадників
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21.10.2022 17:01
+4
дуже великі гроші... дуже велика спокуса для ненажер...які захочуть нажитися на війні і біді...
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21.10.2022 16:57
+3
Конгресс США должен проголосовать днями о помощи Украине в размере 50 миллиардов...
Фишка проста это бабло может заморозить республиканское быдло,потому демократия Байдена спешит...
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21.10.2022 17:10
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дуже великі гроші... дуже велика спокуса для ненажер...які захочуть нажитися на війні і біді...
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21.10.2022 16:57 Відповісти
Сподіваюсь це фінансування будуть контролювати, бо у нас при владі купа ненаситніх зрадників
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21.10.2022 17:01 Відповісти
Конгресс США должен проголосовать днями о помощи Украине в размере 50 миллиардов...
Фишка проста это бабло может заморозить республиканское быдло,потому демократия Байдена спешит...
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21.10.2022 17:10 Відповісти
У Конгресі США обговорюється можливість ухвалення законопроєкту, який гарантуватиме продовження підтримки України, навіть якщо за підсумками проміжних виборів посилиться вплив популістів, які виступають за зниження чи припинення такої підтримки. Про це йдеться у https://www.nbcnews.com/politics/congress/gop-ukraine-skeptics-poised-gain-congress-lawmakers-look-lock-billions-rcna53167 матеріалі NBC .
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21.10.2022 18:23 Відповісти
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21.10.2022 17:19 Відповісти
Страна может привыкнуть жить за чужой счет. В Афганистан и Ирак влили три триллиона. Они там просто растворились.
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21.10.2022 17:34 Відповісти
болельщики новорожденные подтянулись...
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21.10.2022 17:45 Відповісти
Саме смішне, що обидва коментатори - свалівшиє. Вони навіть не здогадуються, що під час війни всі внутрішні податки ідуть на армію, а зовнішньою допомогою виплачується зарплати і пенсії бюджетникам.
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21.10.2022 18:34 Відповісти
Не жити, а перемагати у війні! Є велика різниця!

Щонайменьше останні сто років під час війни союзники допомагають не тільки озброєнням захищатись від агресії, а і підтримують фінансово. Згадайте Лендліз СРСР.
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21.10.2022 18:42 Відповісти
країна нищить головного ворога НАТО , не порівнюйте
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21.10.2022 21:10 Відповісти
please control the money flow or it might end up in off-shores
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21.10.2022 19:54 Відповісти
Перш за все жорсткий міжнародний контроль за використанням коштів! Зелені крадії не повинні вкрасти у народу жодної копійки...
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21.10.2022 20:17 Відповісти
 
 