ЄС забезпечить фінансування для України впродовж наступного року, - фон дер Ляєн

До кінця року Євросоюз перерахує Україні транш макрофінансової допомоги в обсязі 9 млрд євро.

Про це на пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської ради заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

За її словами, вже зараз лідери ЄС зважають, як забезпечити стабільне фінансування базових потреб України в обсязі 3-4 млрд євро на місяць, що здійснюватиметься разом із американськими партнерами та міжнародними фінансовими інституціями.

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