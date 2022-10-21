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ЄС забезпечить фінансування для України впродовж наступного року, - фон дер Ляєн
До кінця року Євросоюз перерахує Україні транш макрофінансової допомоги в обсязі 9 млрд євро.
Про це на пресконференції за підсумками другого дня роботи Європейської ради заявила президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, повідомляє Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
За її словами, вже зараз лідери ЄС зважають, як забезпечити стабільне фінансування базових потреб України в обсязі 3-4 млрд євро на місяць, що здійснюватиметься разом із американськими партнерами та міжнародними фінансовими інституціями.
Топ коментарі
+6 Mykola Trofimenko #538463
показати весь коментар21.10.2022 17:01
+4 Вася Шевченко #371210
показати весь коментар21.10.2022 16:57
+3 Senator #518037
показати весь коментар21.10.2022 17:10
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Фишка проста это бабло может заморозить республиканское быдло,потому демократия Байдена спешит...
Щонайменьше останні сто років під час війни союзники допомагають не тільки озброєнням захищатись від агресії, а і підтримують фінансово. Згадайте Лендліз СРСР.