Частка зовнішнього фінансування держбюджету сягнула майже 60%, - "слуга народу" Гетманцев
Станом на 19 жовтня фінансування державного бюджету з початку війни склало 1 230,2 млрд грн, з яких 734,1 млрд грн – за рахунок зовнішніх надходжень.
Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.
"Обсяги зовнішнього фінансування поступово збільшуються. Якщо на 1 серпня кредити і гранти від партнерів займали 51% в загальному фінансуванні, на 1 вересня - 56%, то на 18 жовтня вже - 59,7%. На даному етапі – з точки зору збереження фінансової стабільності – це позитивна тенденція", - повідомив народний депутат.
За його словами, на 19 жовтня фінансування держбюджету з початку війни склало 1 230,2 млрд грн, або 38,565 млрд дол. З цієї суми 7,8% (95,9 млрд грн) – пільгові кредити МФО (МВФ, Світового банку, ЄІБ), 13,5% (166,1 млрд грн) – ОВДП, розміщені на ринкових умовах, 26,8% (330 млрд грн) – монетизація дефіциту держбюджету Нацбанком.
Найбільша частка – 51,9% (638,1 млрд грн) – двосторонні офіційні пільгові кредити та гранти. Найбільші кредитори/донори – США, ЄС, Німеччина, Канада, Японія, Велика Британія. Таким чином, зовнішні надходження сягнули 734,1 млрд грн.
Гетманцев додав, що зовнішнє фінансування допомагає скоротити емісійне фінансування дефіциту бюджету з боку Нацбанку, що стримує інфляцію, а також разом із гуманітарною допомогою - стабілізувати платіжний баланс та, відповідно, знизити тиск на обмінний курс.
"Близько 45% зовнішнього фінансування надійшло у вигляді безповоротної допомоги (грантів), решта – кредити на дуже пільгових умовах за строками і ставками, що зменшує тиск на бюджет і державний борг", - додав нардеп.
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Він же разом з Арахамією шукає де ЗЄрмакам та Слугам уродів ще бабла ********.
Просто щастя для ЗЄ-****** - держбюджет наповнює Захід, а ******* можна їм. Тепер навіть не треба думати де гроші взяти.
А далі є н'юанси.
Наповнює Захід, але ******* не дає (от же ж суки!).
"Щось
випитис******* хочеться! Де ж взять гроші?"
Тому виникають всякі різні ініціативи на зразок "акциз на пальне", "ПДВ для волонтьорів" і таке інше. Бо за зібране всередині країни звітувати не треба, можно відновити "Велике крадівництво в умовах воєнного стану"