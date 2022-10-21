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Новини Допомога Україні Бюджет-2022
2 031 18

Частка зовнішнього фінансування держбюджету сягнула майже 60%, - "слуга народу" Гетманцев

деньги,гривня

Станом на 19 жовтня фінансування державного бюджету з початку війни склало 1 230,2 млрд грн, з яких 734,1 млрд грн – за рахунок зовнішніх надходжень.

Про це повідомив голова комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"Обсяги зовнішнього фінансування поступово збільшуються. Якщо на 1 серпня кредити і гранти від партнерів займали 51% в загальному фінансуванні, на 1 вересня - 56%, то на 18 жовтня вже - 59,7%. На даному етапі – з точки зору збереження фінансової стабільності – це позитивна тенденція", - повідомив народний депутат.

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За його словами, на 19 жовтня фінансування держбюджету з початку війни склало 1 230,2 млрд грн, або 38,565 млрд дол. З цієї суми 7,8% (95,9 млрд грн) – пільгові кредити МФО (МВФ, Світового банку, ЄІБ), 13,5% (166,1 млрд грн) – ОВДП, розміщені на ринкових умовах, 26,8% (330 млрд грн) – монетизація дефіциту держбюджету Нацбанком.

Найбільша частка – 51,9% (638,1 млрд грн) – двосторонні офіційні пільгові кредити та гранти. Найбільші кредитори/донори – США, ЄС, Німеччина, Канада, Японія, Велика Британія. Таким чином, зовнішні надходження сягнули 734,1 млрд грн.

Гетманцев додав, що зовнішнє фінансування допомагає скоротити емісійне фінансування дефіциту бюджету з боку Нацбанку, що стримує інфляцію, а також разом із гуманітарною допомогою - стабілізувати платіжний баланс та, відповідно, знизити тиск на обмінний курс.

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"Близько 45% зовнішнього фінансування надійшло у вигляді безповоротної допомоги (грантів), решта – кредити на дуже пільгових умовах за строками і ставками, що зменшує тиск на бюджет і державний борг", - додав нардеп.

Автор: 

держбюджет (2390) кредит (3820) допомога (8334) Гетманцев Данило (877)


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Топ коментарі
+16
Гетьманцев - рідкісний мудак навіть для ЗЄ-кодли.

Просто щастя для ЗЄ-****** - держбюджет наповнює Захід, а ******* можна їм. Тепер навіть не треба думати де гроші взяти.
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21.10.2022 16:19
+14
Хто?

Він же разом з Арахамією шукає де ЗЄрмакам та Слугам уродів ще бабла ********.
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21.10.2022 16:21
+13
Гетьманцева ще не повісили?😮
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21.10.2022 16:19
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Гетьманцев жовчю сходить. Такі бабки і без податків!!! Треба б обкласти всіх, хто дає гранти, але сцикотно...
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21.10.2022 16:19 Відповісти
Проблема в тому, що ці бабки важче вкрасти, бо партнери такого не захочуть бачити і скоренько яйка причавлять...
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21.10.2022 16:21 Відповісти
Гетьманцев, ***** зелена, ще буде висіти на стовпі , разом зі своїми однопартійцями й керманичами, ніхто не забув , хто і що волав , про недопустимість збільшення фінансування ЗСУ, про не потрібність фінансування ракетних програм, про не на часі розширення армії, при цьому зариваючи кошти в дороги ( не забуваючи пакувати особисті кармани) по яких москальня , як на параді їхала через Чорнобиль до Києва, та через Чонгар і Армянськ до Херсона, Маріуполя, Мелітополя , Бердянська... Всьому свій час!
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21.10.2022 16:28 Відповісти
Всьому свій час!? ви праві у всьому, крім часу.
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21.10.2022 16:46 Відповісти
Гетьманцева ще не повісили?😮
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21.10.2022 16:19 Відповісти
Хто?

Він же разом з Арахамією шукає де ЗЄрмакам та Слугам уродів ще бабла ********.
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21.10.2022 16:21 Відповісти
Гетьманцев - рідкісний мудак навіть для ЗЄ-кодли.

Просто щастя для ЗЄ-****** - держбюджет наповнює Захід, а ******* можна їм. Тепер навіть не треба думати де гроші взяти.
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21.10.2022 16:19 Відповісти
Гетьманцев - рідкісний мудак навіть для ЗЄ-кодли. - 100%

А далі є н'юанси.
Наповнює Захід, але ******* не дає (от же ж суки!).
"Щось випити с******* хочеться! Де ж взять гроші?"

Тому виникають всякі різні ініціативи на зразок "акциз на пальне", "ПДВ для волонтьорів" і таке інше. Бо за зібране всередині країни звітувати не треба, можно відновити "Велике крадівництво в умовах воєнного стану"
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21.10.2022 16:32 Відповісти
Прчитав першу строчку і- вподобайка!
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21.10.2022 17:32 Відповісти
Та кредіти від Саудовської Аравіі щоб наповнювати конверти депутатів ВР.
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21.10.2022 20:43 Відповісти
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21.10.2022 16:22 Відповісти
Олігархічна економіка не життєздатна.
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21.10.2022 16:24 Відповісти
І на фоні цього факту у когось ********* зелені лапки аби відновити "Велике крадівництво"
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21.10.2022 16:25 Відповісти
Крадівництво ніколи не припинялося. Війна цих злодіїв не перешкода.
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21.10.2022 20:41 Відповісти
Значит пора переводить финансы страны под управление американского правительства и американских законов,а тех кто,перед началом вторжения,кричал о ненужности финансирования армии и тратил бюджетные средства на покупку камрюх и крузаков для подкупольной своры разместить за решеткой на нарах лет на десять.
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21.10.2022 17:53 Відповісти
Опять интерьвью у ыкономыста берут, жонглируя цифрами котрые не сходятся, вместо того,что бы просто дать таблицу по структуре доходов бюджета. С трудом можно понять, что речь идет о структуре финансировании ДЕФИЦИТА БЮДЖЕТА в сумме 1230 млрд грн. А какая сумма всех остальных доходов бюджета? Какова их доля в процентном исчислении? Романтические писатели, а не экономисты.
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21.10.2022 18:06 Відповісти
А яке в нього поганяло в ФСБ. Портков це КАзбек, там э ще Козир, у татарова поганяло Кувшинов, а цього прохвоста.... Гетьманчиков процитував своє зведення для резидента Сівковича
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21.10.2022 18:50 Відповісти
Гетьманцев так сігане до 90%!
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21.10.2022 20:38 Відповісти
 
 