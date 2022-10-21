Войска РФ усилили обстрелы трех районов Днепропетровщины: есть разрушение инфраструктуры

С начала недели российская армия совершила большое количество ракетных атак на Днепропетровщину.

Об этом в комментарии УНН сказал председатель Днепропетровского областного совета Николай Лукашук, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

"С понедельника мы видим большое количество ракетных атак. Враг бьет по Днепровскому, Каменскому, Криворожскому районам. Есть очень существенные разрушения критической инфраструктуры, энергетической", - сказал Лукашук.

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По его словам, в Никопольском районе наблюдалось ослабление обстрелов. Чиновники связывают это с тем, что украинские войска сейчас постепенно освобождают Херсонщину, таким образом у врага остается все меньше территорий, из которых он может обстреливать Никополь.

Что касается экономии электроэнергии, то, по словам Лукашука, сегодня стоит задача снизить нагрузку на 10-20% на энергетическую систему Украины.