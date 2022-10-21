Війська РФ посилили обстріли трьох районів Дніпропетровщини: є руйнування інфраструктури

З початку тижня російська армія здійснила велику кількість ракетних атак на Дніпропетровщину.

Про це у коментарі сказав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З понеділка ми бачимо велику кількість ракетних атак. Ворог б'є по Дніпровському, Кам’янському, Криворізькому районах. Є дуже суттєві руйнування критичної інфраструктури, енергетичної", - сказав Лукашук.

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За його словами, у Нікопольському районі спостерігалось послаблення обстрілів. Посадовці пов'язують це з тим, що українські війська зараз поступово звільняють Херсонщину, таким чином у ворога залишається все менше територій, з яких він може обстрілювати Нікополь.

Щодо економії електроенергії, то, за словами Лукашука, сьогодні стоїть завдання зменшити навантаження на 10-20% на енергетичну систему України.