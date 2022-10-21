УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
3893 відвідувача онлайн
Новини Війна
1 742 1

Війська РФ посилили обстріли трьох районів Дніпропетровщини: є руйнування інфраструктури

обстріл

З початку тижня російська армія здійснила велику кількість ракетних атак на Дніпропетровщину.

Про це у коментарі сказав голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук, передає Цензор.НЕТ з посиланням на Укрінформ.

"З понеділка ми бачимо велику кількість ракетних атак. Ворог б'є по Дніпровському, Кам’янському, Криворізькому районах. Є дуже суттєві руйнування критичної інфраструктури, енергетичної", - сказав Лукашук.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уперше за 3,5 місяця ніч на Дніпропетровщині минула без сирен та ворожих атак

За його словами, у Нікопольському районі спостерігалось послаблення обстрілів. Посадовці пов'язують це з тим, що українські війська зараз поступово звільняють Херсонщину, таким чином у ворога залишається все менше територій, з яких він може обстрілювати Нікополь.

Щодо економії електроенергії, то, за словами Лукашука, сьогодні стоїть завдання зменшити навантаження на 10-20% на енергетичну систему України.

Автор: 

армія рф (17309) обстріл (28378) Дніпропетровська область (3704)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
критична інфраструктура то сінагога...не раньше.
показати весь коментар
21.10.2022 17:45 Відповісти
 
 