ВСУ уничтожили 10 иранских инструкторов, обучавших россиян пользоваться дронами-камикадзе, - израильские СМИ
10 иранцев, обучавших российских солдат, были убиты украинскими ударами в российско-украинской войне на прошлой неделе.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники.
Сообщения появились после того, как американские и украинские официальные лица заявили, что иранцы учат россиян использовать иранские беспилотники в Крыму.
Украинский национальный центр сопротивления заявил в среду, что иранские инструкторы наблюдают за тем, как российские силы запускают беспилотники-камикадзе с оккупированной украинской территории.
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+63 Eight Wonder #490997
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+56 Alex Sav #513490
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Утім це залежить від течії ісламу. Якщо помірковані мусульмани можуть і свинини посмакувати, то фундаменталісти на кшталт салафітів вбивають навіть за паління сигарет, хоча це максимум макрух, а не харам, і взагалі в Корані нічого не написано про тютюн...
(макрух - це "якщо ніззя, але дуже кортить, то можна". Але фанати віри і за макрух вчиняють мокруху)
Бо вже навчилися араби Аллаха обманювати. Правда свинини
дуже бояться. А чи відомо вам що першу перегонку спирту
виконали араби? Навить слово "аль коголь" широко вживається
в світі.
Але стосовно арабів є одне уточнення. Що цікаво, не араби, а саме перси (тобто власне іранці) свого часу сильно гуманізували і пом'якшили іслам. Бо як нація життєлюбів, гедоністів і сексуальних бешкетників вони не сприймали суворий армійський дух арабської релігії, особливо аскетичні обмеження у питаннях життєвих насолод. Тобто іранський іслам у ті часи був чимось подібний до християнства часів Ренесансу - більш антропоцентричний і терпимий до некритичних гріхів і слабкостей людини. Почитати вищезгадану компіляцію котолампових історій від Шахерезади (іранський епос, пізніше оброблений арабами) - там і вино, і еротика без релігійних заморочок, і музику слухають, плюс знакова історія про те, як чувак закохався у зображення дівчини. Зображення, Карле! Про всяк випадок, у фундаментальному ісламі зображення людей і тварин - харам, дозволено малювати тільки рослинно-квіткові або абстрактні орнаменти. І музика у радикальних муслімів під забороною. Але іранцям *****, бо життя без музики - повна зуйня. А загуглити "іранський живопис" - їхні худіжники з особливим цинізмом порушують усі обмеження.
А сьогодні іранські духовні деспоти раптом ********* на пуританстві. За ґалькоґоль першого разу поротимуть батогом, при рецидиві вішають. Дівчина недостатньо скромно носить хіджаб - можуть вбити. Тиць *******, приїхали.
ізраїль публічно всіляко уникає бодай мінімальної допомоги Україні. Ви думаєте, тишком-нишком підсуїтились? Я не вірю.
КАПРАЛ ЄНОТ, ВАШ ВИХІД!
схоже на правду
в такому питанні мойша брехати не буде
Треба побільше їх валити і тоді прийдеться запускати мопедів бухим ваням які все просруть.
От оно им надо было?
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
дайте ще коментар про джерелОПу, на біс.
Вони власне повністю цими балалайками керують та запускають їх. Вони і руйнують Україну та вбивають українців
міжнародних авіаліній(МАУ) збили іранці під дружнім
керівництвом кацапсьских інструкторів. До цього часу
аятолли ************* що це не вони!
по...байка, знаючи вроджену "щедрість" представника титульної нації України- надто підозріло це?
США могут изменить данные спутников в районах нашей критичной инфраструктуры в момент воздушной тревоги.