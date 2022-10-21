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Новости Агрессия России против Украины Война
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ВСУ уничтожили 10 иранских инструкторов, обучавших россиян пользоваться дронами-камикадзе, - израильские СМИ

дрон,дрони,shahed,шахед,шахід

10 иранцев, обучавших российских солдат, были убиты украинскими ударами в российско-украинской войне на прошлой неделе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом пишет The Jerusalem Post со ссылкой на собственные источники.

Сообщения появились после того, как американские и украинские официальные лица заявили, что иранцы учат россиян использовать иранские беспилотники в Крыму.

Украинский национальный центр сопротивления заявил в среду, что иранские инструкторы наблюдают за тем, как российские силы запускают беспилотники-камикадзе с оккупированной украинской территории.

Также читайте: У Украины нет ПРО и ПВО против баллистических ракет Ирана, ВСУ ищут методы, - Воздушные силы

Иран (1790) дроны (3887)


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Топ комментарии
+63
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21.10.2022 19:20
+56
Господь на нашій стороні! і невірні-в аду!
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21.10.2022 19:15
+50
Земля тротилом!
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21.10.2022 19:15
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Господь на нашій стороні! і невірні-в аду!
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21.10.2022 19:15 Ответить
Выпили с кацапами паленой водки.
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21.10.2022 19:27 Ответить
думаю що закусили ковбасою-а потім касаби признались що ковбаса свиняча-от ті ушлепки і коні кинули
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21.10.2022 19:32 Ответить
Вы думаете правоверные мусульмане не пют оковитой и не едят свинины, когда аллах спит? Просто они не знают что называют ваньки водкой)
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21.10.2022 19:40 Ответить
наскільки я знаю коран забороняє вино а про водку коран нічого не пише
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21.10.2022 19:44 Ответить
в зависимости от того где вы живете. Если аллах спит, то многое можно)
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21.10.2022 19:54 Ответить
чого чорт не втне поки Господь відпочиває
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21.10.2022 19:56 Ответить
Читав колись, що в давнину застереження Корану, що перша крапля вина вбиває душу, обходилося таким чином - палець занурювався у чашу з вином і струшувався, перша крапля до рота не потрапляла.
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21.10.2022 19:55 Ответить
Є таке. Обхід релігійних заборон шляхом літералізму, тобто буквального виконання настанов. До речі, в ірано-арабському епосі "Тисяча й одна ніч" персонажі дудлять вино, аж оазис шумить )) і взагалі досить цинічно ставляться до багатьох норм релігії.
Утім це залежить від течії ісламу. Якщо помірковані мусульмани можуть і свинини посмакувати, то фундаменталісти на кшталт салафітів вбивають навіть за паління сигарет, хоча це максимум макрух, а не харам, і взагалі в Корані нічого не написано про тютюн...
(макрух - це "якщо ніззя, але дуже кортить, то можна". Але фанати віри і за макрух вчиняють мокруху)
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22.10.2022 13:07 Ответить
Йой Пане Михайло! П'ють та ще й як! Особисто сам пригощав.
Бо вже навчилися араби Аллаха обманювати. Правда свинини
дуже бояться. А чи відомо вам що першу перегонку спирту
виконали араби? Навить слово "аль коголь" широко вживається
в світі.
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22.10.2022 17:33 Ответить
Ага, аль коголь - арабською "порошок для очей".
Але стосовно арабів є одне уточнення. Що цікаво, не араби, а саме перси (тобто власне іранці) свого часу сильно гуманізували і пом'якшили іслам. Бо як нація життєлюбів, гедоністів і сексуальних бешкетників вони не сприймали суворий армійський дух арабської релігії, особливо аскетичні обмеження у питаннях життєвих насолод. Тобто іранський іслам у ті часи був чимось подібний до християнства часів Ренесансу - більш антропоцентричний і терпимий до некритичних гріхів і слабкостей людини. Почитати вищезгадану компіляцію котолампових історій від Шахерезади (іранський епос, пізніше оброблений арабами) - там і вино, і еротика без релігійних заморочок, і музику слухають, плюс знакова історія про те, як чувак закохався у зображення дівчини. Зображення, Карле! Про всяк випадок, у фундаментальному ісламі зображення людей і тварин - харам, дозволено малювати тільки рослинно-квіткові або абстрактні орнаменти. І музика у радикальних муслімів під забороною. Але іранцям *****, бо життя без музики - повна зуйня. А загуглити "іранський живопис" - їхні худіжники з особливим цинізмом порушують усі обмеження.
А сьогодні іранські духовні деспоти раптом ********* на пуританстві. За ґалькоґоль першого разу поротимуть батогом, при рецидиві вішають. Дівчина недостатньо скромно носить хіджаб - можуть вбити. Тиць *******, приїхали.
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23.10.2022 08:26 Ответить
Земля тротилом!
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21.10.2022 19:15 Ответить
Разом з "шахедами" замочили реальних шахідів.
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21.10.2022 19:21 Ответить
..проглядывается мохнатая рука израильтян.. )
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21.10.2022 19:29 Ответить
Не робіть ізраїлю честі и не девальвуйте успіхи ЗСУ.

ізраїль публічно всіляко уникає бодай мінімальної допомоги Україні. Ви думаєте, тишком-нишком підсуїтились? Я не вірю.
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22.10.2022 11:46 Ответить
яка сумна новинааааа
КАПРАЛ ЄНОТ, ВАШ ВИХІД!
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21.10.2022 19:15 Ответить
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21.10.2022 19:19 Ответить
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21.10.2022 19:20 Ответить
Слава.
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21.10.2022 19:15 Ответить
хамейні-ти де? ще хочешь???
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21.10.2022 19:16 Ответить
Ту що в Англії.
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21.10.2022 19:17 Ответить
????????????????????
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21.10.2022 19:27 Ответить
Тєпєрь у Кабздуна будєт падтанцовка...
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21.10.2022 19:17 Ответить
good job
схоже на правду
в такому питанні мойша брехати не буде
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21.10.2022 19:17 Ответить
Ізраїльській газеті повідомив український посадовець. Так написано в оригіналі статті.
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21.10.2022 19:36 Ответить
Бабах амбар!
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21.10.2022 19:17 Ответить
А що на іран скаже? Що це не їхні "чумазики".Вони ж не визнають що кацапам "мопєди" продають.
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21.10.2022 19:18 Ответить
а ихтамнет....как и мопедов...(Вы правы!)
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21.10.2022 19:24 Ответить
Скаже, вони в відпустці "ловили кримський бархат"
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21.10.2022 19:26 Ответить
якщо не фейк, то це ссупер
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21.10.2022 19:19 Ответить
Не встигли і навчити "ванєк". Прийдеться "ванькам" як завжди мітлою керувати)
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21.10.2022 19:19 Ответить
вот это поворот...сегодня все крутят видосы как моль на полигоне с винтовки стреляла ...типа подначивает ...напоминает Хусейна который солил солдатскую кашу
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21.10.2022 19:20 Ответить
На сьогодні рузьге вже освоїли вводну частину, що дрони-камікадзе не треба упаковувати та відправляти додому!
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21.10.2022 19:21 Ответить
ЗСУ-іранофоби...
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21.10.2022 19:21 Ответить
ну шо шакали... дуже помогли москалям???
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21.10.2022 19:23 Ответить
БА-БАХ АМБАР
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21.10.2022 19:27 Ответить
Ну вот , истинных потомков ариев(по заточке и гаплогруппе) начали мочить...
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21.10.2022 19:34 Ответить
Хай присилають ще, наші впораються.
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21.10.2022 19:37 Ответить
Не может быть.Откуда иранцы в Украине их там уже нет.
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21.10.2022 19:38 Ответить
Уже нет. Увезли в Иран. там с похоронами строго.
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22.10.2022 12:22 Ответить
Просмотрел статьи о беспилотниках и комментарии на нескольких иранских сатйтах (я не владею фарси, но с гугл переводчиком это не проблема). В самих статьях большей частью Украина не демонизируется и события подаются достаточно нейтрально, без перекоса в сторону мордора, честно пишут о наших успехах и о том, что мордор бъет по гражднаскому населению. Хотя, открыто не пишут, что поставляютЮ но упоминают, что Европа и Украина осуждают за это Иран. В комментариях я с удивлением обнаружил, что около 80% комментирующих терпеть не могут россию, сочувствуют Украине и некоторые даже критикуют действия своей власти. Еще некоторые упоминают как американцы разделались с врагом Ирана - Ираком. Я не хоч делать каких-либо выводов, просто информация к размышлению.
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21.10.2022 19:41 Ответить
схоже на правду. по супутнику інколи вкл. Іран Інтернешнл,фарсі не розумію але бачу,що телеканал не проявляє негативу до України і піітету перед Рашкою,в Києві є його кореспондентка,яка інколи веде репортажі на фоні розбитих київських будинків ,а у відеоряду демонструють руйнування в інших містах
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21.10.2022 20:02 Ответить
ну все Юрко, будеш наш арабо-палестинський довідник по зав'язуванню простирадл на голові... За цю репліку (фарсі не розумію але бачу,що телеканал не проявляє негативу) , нагороду від клоуна та ОПи, невгамовною Мендельвошкою...
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22.10.2022 18:10 Ответить
Класно.

Треба побільше їх валити і тоді прийдеться запускати мопедів бухим ваням які все просруть.
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21.10.2022 19:41 Ответить
Іранців замочили в херсонський області . Спочатку думали що кадировці , но форма була іна
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21.10.2022 19:42 Ответить
Если ираноофициоз промолчит, то какие тогда они арийцы - терпилы звичайнi, как и кацапы.
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21.10.2022 19:42 Ответить
Сидели б себе в своей тёплой Персии.
От оно им надо было?
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21.10.2022 19:44 Ответить
Царство Небесне...
Вічна пам'ять...
Слава Україні!!!
Героям слава!!!
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21.10.2022 19:50 Ответить
да так и говорите - завалилм пидаров, которые управляли своими дронами и атаковали мирные украинские города. они никого не учили, они участвовали в войне на стороне нашего врага. понятненько, ***** политкоректные ?
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21.10.2022 19:50 Ответить
пишеhttps://www.jpost.com/breaking-news/article-720252?utm_source=telegram The Jerusalem Post із посиланням на власні джерела Джерело:
дайте ще коментар про джерелОПу, на біс.
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22.10.2022 18:15 Ответить
Чому кажуть, що вони інструктори?
Вони власне повністю цими балалайками керують та запускають їх. Вони і руйнують Україну та вбивають українців
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21.10.2022 19:51 Ответить
Маю давню підозру що пасажирський літак українських
міжнародних авіаліній(МАУ) збили іранці під дружнім
керівництвом кацапсьских інструкторів. До цього часу
аятолли ************* що це не вони!
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22.10.2022 17:49 Ответить
до цього часу- Бені по...байка, знаючи вроджену "щедрість" представника титульної нації України- надто підозріло це?
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22.10.2022 18:19 Ответить
Израиль - рашинская прокладка, говно трусливое...
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21.10.2022 19:51 Ответить
да это вобше бесспорно. Цадика выкопать и ***** им по почте в конверте отправить.
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21.10.2022 19:52 Ответить
але розвідці їхній можна вірити.
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21.10.2022 20:04 Ответить
Українській землі без різниці, з кого гумус робити.
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21.10.2022 19:52 Ответить
Тепер кацапи повинні повторити те, що зробили ті інструктори.
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21.10.2022 19:53 Ответить
Учили чмобиков управлять дронами. Верхом сидя? Чмобик не пилот, значит беспилотник.
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21.10.2022 19:56 Ответить
Чудова новина, але до чого тут Ізраїль. Типу, молодці, що розказали.
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21.10.2022 20:01 Ответить
скоро,який-небуть Лапідус або Сруль Шнеєрзон з Суркісом на пару,таємниче моргаючи розкажуть,що це Моссад дав наводку і він же завалив персів под укрАінскім флагом, азохен вей...🙃
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21.10.2022 20:05 Ответить
Даже чай не попили. Мразота ...
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21.10.2022 20:03 Ответить
Земля їм салом
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21.10.2022 20:12 Ответить
Бараньим. Им так приятнее.
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22.10.2022 01:13 Ответить
Ні свинячим і тільки свинячим
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22.10.2022 04:20 Ответить
І ґрунтові води горілкою.
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22.10.2022 14:03 Ответить
Ізраїль-можеш не дякувати!
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21.10.2022 20:12 Ответить
а что, черножёпые чмошники типа иранцев или курдов были бойцами?
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21.10.2022 20:19 Ответить
Кстати в Ирано-Иракской войне за 8 лет подохло миллион муцульманцев...,делили кусок нефти Чи газу...так и не поняв я...за шо месили друг друга...
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21.10.2022 20:41 Ответить
Тут їм не Сірія, "клімат" інший.
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21.10.2022 20:51 Ответить
Спасибо ВСУ ! Очень удачная операция .
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21.10.2022 21:00 Ответить
Аллах прогневелся на правоверных, прибывших убивать гяуров
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21.10.2022 23:51 Ответить
Нужно бить по самому Ирану по заводу производящему эти беспилотники. Бить Американскими крылатыми ракетами которые Украине не дают. У Украины были свои крылатые ракеты способные долететь до Ирана-но она передала их Парашке под давлением США. США разоружили Украину а когда Украине нужно это оружие-не дают его. США когда им нужно было защитить ИЗРАИЛЬ-ударили своими крылатыми ракетами по аэродрому Сирии. Но это ведь Израиль а не какая-то там Украина
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22.10.2022 10:47 Ответить
о, клімат наш не підійшов? як прикро.
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22.10.2022 11:20 Ответить
"Маловато,понимаешь! Маловато будет." (с)
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22.10.2022 13:28 Ответить
Камікадзе не тільки "мопеди", а й інструктори. Правда смерть трохи інша, ну то таке...
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22.10.2022 14:07 Ответить
Іх там нєт
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22.10.2022 14:23 Ответить
Буденне українське покарання за порушення правил перетину кордону.
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22.10.2022 14:24 Ответить
Дроны и ракеты летят, используя gps.
США могут изменить данные спутников в районах нашей критичной инфраструктуры в момент воздушной тревоги.
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22.10.2022 22:04 Ответить
Присутствие этих мразей на оккупированых территориях нужно расценивать как акт объявления войны Украине.
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22.10.2022 23:23 Ответить
 
 