Украина созывает сегодня Совбез ООН из-за поставок Ираном дронов России

21 октября вечером состоится заседание Совбеза ООН по обстрелам Россией украинской инфраструктуры, которое созвали по требованию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем вечернем обращении, которое опубликовали в Facebook, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что сегодня обсуждал с американскими конгрессменами поставки иранских дронов России.

"Сегодня этот террор против нашей инфраструктуры, против нашей энергетики будет обсуждаться Советом безопасности ООН. Заседание созывается по требованию нашего государства, состоится в 22.00", – добавил он.

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