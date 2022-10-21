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Украина созывает сегодня Совбез ООН из-за поставок Ираном дронов России

оон,радбез

21 октября вечером состоится заседание Совбеза ООН по обстрелам Россией украинской инфраструктуры, которое созвали по требованию Украины.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом в своем вечернем обращении, которое опубликовали в Facebook, сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

Президент сообщил, что сегодня обсуждал с американскими конгрессменами поставки иранских дронов России.

"Сегодня этот террор против нашей инфраструктуры, против нашей энергетики будет обсуждаться Советом безопасности ООН. Заседание созывается по требованию нашего государства, состоится в 22.00", – добавил он.

Также читайте: ВСУ уничтожили 10 иранских инструкторов, обучавших россиян пользоваться дронами-камикадзе, - израильские СМИ

Иран (1790) Украина (44934) Совбез ООН (1106) дроны (3887)


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Это нужно сделать, хотя персы продолжат поставлять как минимум дроны в *********. Надеюсь Запад прижмет иран, дабы не разрастался ассортимент поставок вооружений.
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21.10.2022 22:05 Ответить
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21.10.2022 22:06 Ответить
22:06... то мабуть вже розпочалось?
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21.10.2022 22:06 Ответить
Скільки треба часу,щоб кацапія встигла хрюкнуть про накладення вето?
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21.10.2022 22:42 Ответить
Насамперед треба немитих свиней з Радбезу вигнати.
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21.10.2022 22:24 Ответить
Шо ж там кацапы бармалеям взамен пообещали ? Явно не просто деньги.
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21.10.2022 22:41 Ответить
+
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21.10.2022 23:35 Ответить
А толку?
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22.10.2022 07:33 Ответить
 
 