Україна скликає сьогодні Радбез ООН через постачання Іраном дронів Росії

21 жовтня ввечері відбудеться засідання Ради безпеки ООН щодо обстрілів Росією української інфраструктури, яке скликали на вимогу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму вечірньому зверненні, яке опублікували у Facebook, повідомив президент України Володимир Зеленський.



Президент повідомив, що сьогодні обговорював з американськими конгресменами постачання іранських дронів Росії.



"Сьогодні ж цей терор проти нашої інфраструктури, проти нашої енергетики буде обговорюватися Радою безпеки ООН. Засідання скликається на вимогу нашої держави, відбудеться о 22.00", – додав він.

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