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Новини
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Україна скликає сьогодні Радбез ООН через постачання Іраном дронів Росії

оон,радбез

21 жовтня ввечері відбудеться засідання Ради безпеки ООН щодо обстрілів Росією української інфраструктури, яке скликали на вимогу України.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це у своєму вечірньому зверненні, яке опублікували у Facebook, повідомив президент України Володимир Зеленський.

Президент повідомив, що сьогодні обговорював з американськими конгресменами постачання іранських дронів Росії.

"Сьогодні ж цей терор проти нашої інфраструктури, проти нашої енергетики буде обговорюватися Радою безпеки ООН. Засідання скликається на вимогу нашої держави, відбудеться о 22.00", – додав він.

Також читайте: Британія, Німеччина і Франція закликали ООН розслідувати постачання Іраном дронів до Росії

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Іран (2023) Україна (5882) Радбез ООН (852) дрони (4668)


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Это нужно сделать, хотя персы продолжат поставлять как минимум дроны в *********. Надеюсь Запад прижмет иран, дабы не разрастался ассортимент поставок вооружений.
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21.10.2022 22:05 Відповісти
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21.10.2022 22:06 Відповісти
22:06... то мабуть вже розпочалось?
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21.10.2022 22:06 Відповісти
Скільки треба часу,щоб кацапія встигла хрюкнуть про накладення вето?
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21.10.2022 22:42 Відповісти
Насамперед треба немитих свиней з Радбезу вигнати.
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21.10.2022 22:24 Відповісти
Шо ж там кацапы бармалеям взамен пообещали ? Явно не просто деньги.
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21.10.2022 22:41 Відповісти
+
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21.10.2022 23:35 Відповісти
А толку?
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22.10.2022 07:33 Відповісти
 
 