Россияне за сутки убили троих мирных жителей Донетчины. ИНФОГРАФИКА

За 21 октября россияне убили троих мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 21 октября россияне убили 3 мирных жителей Донетчины — в Бахмуте. Еще 10 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

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