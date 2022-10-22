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Россияне за сутки убили троих мирных жителей Донетчины. ИНФОГРАФИКА

За 21 октября россияне убили троих мирных жителей Донецкой области.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает в Telegram глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

"За 21 октября россияне убили 3 мирных жителей Донетчины — в Бахмуте. Еще 10 человек получили ранения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что невозможно установить точное количество жертв в Мариуполе и Волновахе.

Смотрите: Ночью в Донецкой области россияне вели обстрелы на участках фронта от Селидовской до Лиманской громад, погибли по меньшей мере 3 человека, 2 - получили ранения. ФОТОрепортаж

Россияне за сутки убили троих мирных жителей Донетчины 01

Донецкая область (9603) Кириленко Павел (638)


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