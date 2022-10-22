Росіяни за добу вбили трьох мирних мешканців Донеччини. ІНФОГРАФІКА
За 21 жовтня росіяни вбили трьох мирних жителів Донецької області.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.
"За 21 жовтня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Ще 10 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль