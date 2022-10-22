Росіяни за добу вбили трьох мирних мешканців Донеччини. ІНФОГРАФІКА

За 21 жовтня росіяни вбили трьох мирних жителів Донецької області.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє в Telegram голова Донецької ОВА Павло Кириленко.

"За 21 жовтня росіяни вбили 3 мирних жителів Донеччини — у Бахмуті. Ще 10 людей отримали поранення", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що наразі неможливо встановити точну кількість жертв у Маріуполі та Волновасі.

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