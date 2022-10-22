430 детей погибли в результате вооруженной агрессии РФ в Украине

Более 1248 детей пострадали в Украине в результате полномасштабной вооруженной агрессии Российской Федерации.

Об этом сообщает Цензор. НЕТ со ссылкой на Офис Генерального прокурора.

"По официальной информации ювенальных прокуроров 430 детей погибли и более 818 получили ранения разной степени тяжести", говорится в сообщении.

Отмечается, что эти данные не являются окончательными. Поскольку идет работа по их установлению в местах ведения активных боевых действий, на временно оккупированных и освобожденных территориях.

По данным ювенальных прокуроров, больше всего пострадало детей в Донецкой области - 417, Харьковской - 260, Киевской - 116, Николаевской - 77, Запорожской - 69, Черниговской - 68, Луганской - 64, Херсонской - 57, Днепропетровской - 31.

"Стало известно, что в результате обстрелов врагом 25 февраля с. Новый Бурлук Харьковской области была смертельно ранена 10-летняя девочка. 16 октября в результате артобстрелов войсками РФ с. Клещеевка Бахмутского района Донецкой области получил ранение 16-летний парень", - сообщили в Офисе прокурора.

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