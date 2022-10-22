430 дітей загинуло внаслідок збройної агресії РФ в Україні

Понад 1248 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії Російської Федерації

Про це повідомляє Цензор. НЕТ із посиланням на Офіс Генерального прокурора.

"За офіційною інформацією ювенальних прокурорів 430 дітей загинуло та понад 818 зазнали поранення різного ступеню тяжкості", йдеться в повідомленні.

Зазначається, що ці дані не є остаточними. Оскільки триває робота з їх встановлення в місцях ведення активних бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

За даними ювенальних прокурорів, найбільше постраждало дітей у Донецькій області - 417, Харківській - 260, Київській - 116, Миколаївській - 77, Запорізькій - 69, Чернігівській - 68, Луганській - 64, Херсонській - 57, Дніпропетровській - 31.

"Стало відомо, що внаслідок обстрілів ворогом 25 лютого с. Новий Бурлук Харківської області було смертельно поранено 10-річну дівчинку. 16 жовтня внаслідок артобстрілів військами РФ с. Кліщіївка Бахмутського району Донецької області отримав поранення 16-річний хлопець", - повідомили в Офісі Генерального прокурора..

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