Веерные отключения электроэнергии сегодня будут в Киеве и четырех областях

Веерные отключения электроэнергии сегодня состоятся в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Однако объем ограничения меньше, чем накануне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

22 октября утром снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах. Величина ограничения на данный момент значительно меньше, чем применявшаяся накануне 21 октября.

Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками.

Напомним, как диспетчеры "Укрэнерго" принимают решение о временном ограничении потребителей. Это происходит если в регионе растет уровень потребления, и в этот момент туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных россией разрушений.

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В то же время помните, что разумное электропотребление и сознательная экономия электроэнергии в часы наибольшей нагрузки сетей (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00) поможет снизить риски принудительных отключений потребителей.