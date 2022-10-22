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Веерные отключения электроэнергии сегодня будут в Киеве и четырех областях

електрика,світло,відключення,віялові

Веерные отключения электроэнергии сегодня состоятся в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Однако объем ограничения меньше, чем накануне.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу "Укрэнерго".

22 октября утром снова критически увеличилось потребление электроэнергии в Киеве, Киевской, Черниговской, Черкасской и Житомирской областях. Поэтому Диспетчерский центр "Укрэнерго" вынужденно отдал команду на временное ограничение потребления в этих регионах. Величина ограничения на данный момент значительно меньше, чем применявшаяся накануне 21 октября.

Это необходимо, чтобы уменьшить нагрузку на сети и избежать повторных аварий после того, как электросети были повреждены террористическими ракетными атаками.

Напомним, как диспетчеры "Укрэнерго" принимают решение о временном ограничении потребителей. Это происходит если в регионе растет уровень потребления, и в этот момент туда невозможно доставить больше электроэнергии из-за нанесенных россией разрушений.

Также читайте: В Полтавской, Сумской и Харьковской областях вводятся ограничения на электроснабжение, - Укренерго

В то же время помните, что разумное электропотребление и сознательная экономия электроэнергии в часы наибольшей нагрузки сетей (с 6:00 до 11:00 и с 17:00 до 23:00) поможет снизить риски принудительных отключений потребителей.

Тарифы на электроэнергию (2164) Укрэнерго (658)


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Одразу згадується як зебіли ржали с того коли всі казали що якщо оберуть Ze то ***** повномаштабно нападе, а зебіли 3 роки ржали, казали що ніхто не нападе і закатували кошти на ППО в асфадьт
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22.10.2022 09:50 Ответить
Згадайте, як недоумки глузували з білбордів де був зображений Порох проти ху*ла. Все сталось так, як попереджали.
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22.10.2022 09:55 Ответить
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22.10.2022 09:56 Ответить
Чому відключають киян, а не відключають електрички? Вони жеруть електрики набагато більше, ніж будинки з квартирами!
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22.10.2022 10:17 Ответить
Без електричок можна обійтися, є автобуси і маршрутки.
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22.10.2022 10:19 Ответить
 
 